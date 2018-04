Na nové vodíkové auto Nexo už má jeho výrobce Hyundai Motor přes tisíc objednávek. Od vozu s dojezdem až 800 kilometrů korejská automobilka očekává větší průlom na trhu, kde patří spolu s japonskými společnostmi Toyota a Honda ke třem hlavním hráčům. Prvních několik desítek vodíkových aut od Hyundai může výhledově jezdit také v Česku.

"Elekromobila je sice trendy, ale reálně je to slepá ulička," tvrdí náměstek hejtmana Jakub Unucka, který v Moravskoslezském kraji odpovídá za dopravu a chytrá řešení. Podle Unucky kraj počítá s pořízením vodíkových automobilů, autobusů, ale i vlaků. A plánuje vznik minimálně dvou stanic, kde půjde vodík doplňovat. Automobilka Hyundai v takovém případě přislíbila, že kraji zapůjčí několik desítek vodíkových aut. Podobný model funguje třeba v Paříži, kde už druhým rokem jezdí 60 vodíkových aut od Hyundai.

Výhradně vývoji vodíkového pohonu se věnuje 250 inženýrů, kteří pracují v technologickém centru Hyundai v Mabuku v Jižní Koreji. "Dokážeme už garantovat trvanlivost deset let a najetí 160 tisíc kilometrů," řekl Kim Se-hjun, vedoucí skupiny, jež vyvíjí palivové články Hyundai Motor. Centrum v Mabuku vzniklo v roce 2005, s vývojem už ale automobilka začala v 90. letech.

Vodíkové cifry - 6475 elektromobilů s vodíkovým pohonem ke konci loňského roku jezdilo po silnicích na celém světě - 12 vodíkových stanic může v Česku vzniknout do roku 2025.

Vodíkový pohon je zatím tím nejméně rozšířeným "čistým pohonem“, byť automobilky zdůrazňují, že nevytváří vůbec žádné emise. Podle statistik výzkumné a poradenské společnosti Information Trends jezdilo po silnicích ke konci loňského roku 6475 vodíkových aut – nejvíce v Kalifornii a v Japonsku. Tři čtvrtiny z nich jsou od japonské Toyoty, jež zcela rezignovala na vývoj elektromobilů poháněných bateriemi, protože je nepovažuje za perspektivní.

Hybridní auta a výše zmíněné elektromobily poháněné bateriemi jsou přesto zatím rozšířenější než vozy s vodíkovým pohonem. Například Tesla letos dodala 9766 elektromobilů Modelu 3, což je více, než kolik vodíkových aut dosud vyrobily všechny automobilky dohromady. Výrazná většina manažerů však v posledním průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey uvedla, že elektromobily poháněné vodíkovými palivovými články považuje za hlavního konkurenta pro elektroauta poháněná bateriemi. Celkem 62 procent také očekává, že baterie jako pohon budoucnosti mohou selhat kvůli nedostatečné infrastruktuře. Velkou výhodou oproti elektřinou napájeným bateriím je podle zastánců vodíku délka doplnění paliva, která je záležitostí dvou až tří minut.

Infrastruktura zatím chybí i pro vodíková auta. Ve vodíku vstřícné Jižní Koreji existuje jen šest veřejných pump. Letos se jich tam ale postaví dalších 36. V Japonsku velké firmy do roku 2020 společně vybudují 160 stanic. V Kalifornii pak místní administrativa podpoří vznik celkem 200 vodíkových plniček, každou dotací 2,2 milionu dolarů.

V Česku hodlá v květnu ministerstvo dopravy vyhlásit program na podporu vzniku vodíkových stanic. Letos je na to připraveno 150 milionů korun, dalších 50 milionů pak příští rok. Podle studie poradenské společnosti Grant Thornton, která ji pro ministerstvo připravila, by do roku 2025 mělo vzniknout alespoň 12 vodíkových stanic. To může na české silnice přivézt přes 12 tisíc vodíkových aut.

