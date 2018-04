Jarní slunečné počasí o víkendu přálo české přírodě. Více než 76 tisíc dobrovolníků vyrazilo na celorepublikovou akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Nadšenci sesbírali přes tisíc tun odpadků na 1928 místech České republiky. Likvidovat černé skládky i drobný nepořádek se vydalo letos o zhruba 10 procent dobrovolníků více, než tomu bylo v loňském roce.

Pořadatelé zvolili motto "Každý kousek se počítá", což splnilo očekávání. "Nakonec těch kousků bylo jen za tento víkend odhadem na 3,5 milionu," uvedl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který akci pořádal společně s Českým svazem ochránců přírody.

Iniciativa za čistějští okolí ale touto akcí nekončí. Ukliďme svět, ukliďme Česko bude pokračovat i v dalších měsících. Zatím dobrovolníci naplánovali 650 úklidů a další akce postupně registrují. "Průměrný počet účastníků na jednu akci bývá téměř čtyřicet lidí. Konají se malé úklidy, kam přijde třeba deset lidí, ale pak jsou i velké – školní či firemní, které mají i stovku účastníků," popisuje Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

Organizátoři odhadují, že do začátku letošního léta by se do akce mohlo zapojit zhruba stejně lidí jako loni během celého roku. I letos se zúčastnily celé firmy - například zaměstnanci Komerční banky, Škody Auto, společnosti Saint-Gobain nebo Nadačního fondu Veolia, kteří jsou zároveň partnery akce.

V květnu se také chystá fotosoutěž snímků pořízených během úklidových akcí. Jedna ze soutěžních kategorií nese název kuriozita, protože během likvidace černých skládek se najdou skutečně neuvěřitelné věci. Letos dobrovolníci objevili u řeky Labe dokonce protitankovou cvičnou minu.

Patronkou celé akce se stala česká sportovkyně Gabriela Koukalová, která o víkendu oznámila, že s biatlonem končí. Byla to pro ni příležitost utřídit si myšlenky. "Chci teď chvíli dělat i jiné věci. Momentálně si nedokážu představit návrat k závodění. Chtěla jsem to oznámit nějak oficiálně v příštím týdnu, ale při akci Ukliďme Česko mě napadlo, že si uklidím i duši a už řeknu to, co ve mně několik týdnů zrálo," uvedla.

Ti, kteří se nestihnou zapojit do jarních úklidů, mohou hlásit prostřednictví aplikace Zmapujto.cz výskyt černých skládek. Ty se objeví v interaktivní mapě, kterou mohou využít obce i dobrovolníci. A to například k úklidu na podzim 15. září, kdy se koná celosvětová akce World Cleanup Day. Při ní se bude uklízet ve 128 zemích po celém světě.

