Jedinému těžaři černého uhlí v Česku, společnosti OKD, se opět daří. Podle výsledků, které byly v úterý ráno zveřejněny v insolvenčním rejstříku, vydělala firma při tržbách 16,8 miliardy korun celkem 3,3 miliardy korun.

"Dlužník vytvořil dostatek hotovosti pro další chod podniku i pro financování případných nepředvídatelných událostí," uvádí se ve zprávě insolvenčního správce Lee Loudy. Podle něj má podnik nyní peníze i na financování postupného útlumu neefektivních provozů.

Dobrý výsledek hospodaření souvisí s rostoucími cenami černého uhlí - ať už energetického, nebo koksovatelného, které využívají hutě pro výrobu surového železa ve vysokých pecích. OKD dosáhlo lepších výsledků i při nižší těžbě, která byla 5,5 milionů tun. V roce 2015 vytěžil například podnik o téměř dva miliony tun uhlí více, přesto skončil ve ztrátě téměř sedm miliard korun. Předloni mělo OKD ztrátu 1,22 miliardy.

Díky lepším výsledkům OKD zároveň loni v listopadu splatilo státu půjčku 150 milionů korun, kterou jí jako provozní financování loni poskytl státní podnik Prisko.

Společnost OKD se v květnu 2016 dostala do insolvence kvůli dlouhodobě nízkým cenám černého uhlí, které dosáhly minima v roce 2015. Firma nedokázala splácet závazky za 17 miliard korun. V srpnu 2017 povolili firmě její hlavní věřitelé reorganizaci.

Černouhelné doly od letošního dubna oficiálně opět vlastní stát - právě přes podnik Prisko, kontrolovaný ministerstvem financí, který za OKD zaplatil 80 milionů korun. Vedení OKD si stát vybralo jako jediného zájemce, který je podle něj schopen zajistit existenci dolů.

Těžební společnost převedla svůj závod, tedy doly i se všemi zaměstnanci, na společnost OKD Nástupnická, jež se pak opět přejmenovala na OKD. Původní firmě zůstaly pohledávky za bývalými majiteli Petrem Kadasem a Zdeňkem Bakalou (vlastníkem vydavatelství Economia, pod které spadá i IHNED.cz - pozn. red.), závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.

OKD v Česku provozuje tři doly na Karvinsku – ČSM, Karviná, Darkov. Nejztrátovější Důl Paskov těžební firma v roce 2016 uzavřela. Jeho útlum přijde asi na 1,3 miliardy korun. Letos má skončit těžba v dolech Darkov a Lazy. S těžbou černého uhlí se v Česku stále počítá pouze do roku 2023. Dobré ceny komodity ale oživují názory, že by se hranice mohla ještě o několik let posunout.

