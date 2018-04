Zpevňování koruny vůči euru bude pokračovat. A ještě více se může české měně dařit oproti americkému dolaru. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to říká Petr Krpata, hlavní stratég pro měny a úrokové sazby ING Bank v Londýně. Za zajímavou označil i sázku na posílení zlotého vůči euru. Ze středoevropských měn je ta polská v tomto ohledu nejpodhodnocenější.

"Náš výhled je, že se kurz dostane do konce roku pod 25 korun za euro," predikuje Krpata. Dodal však, že výhled ING Bank je o něco pesimističtější v porovnání s prognózou České národní banky, která očekává do konce roku dosažení až úrovně 24,60. "Náš předpoklad je maximálně 24,80," dodal stratég s tím, že on a jeho kolegové jsou naopak optimističtější ohledně zvyšování úrokových sazeb ze strany tuzemské centrální banky.

Krpata vysvětluje, že ČNB by v průběhu tohoto roku chtěla kvůli přehřívající se tuzemské ekonomice utáhnout měnovou politiku. "A monetární podmínky se dají utáhnout dvěma způsoby. Jednak přes silnější měnu a pak přes vyšší úrokové sazby," říká.

"Pokud měna neposílí na ČNB očekávaných 24,60, což si my myslíme, že sama o sobě neposílí, tak se monetární podmínky neutáhnou přes měnu a ČNB bude moci zvedat úrokové sazby. To se pak monetární podmínky utáhnou přes sazby a zároveň s tím půjde koruna mírně nahoru," nastiňuje londýnský expert možný scénář dalšího vývoje.

Podle Krpaty tak zahraniční investoři a spekulanti, například z řad hedgeových fondů, nesázejí jen na posílení koruny, ale také na předpokládaný růst úrokových sazeb. "Velmi zajímavý obchod je mít krátkou pozici v eurokoruně (EURCZK), tedy kupovat korunu vůči euru, a zároveň mít pozici na růst úrokových sazeb přes deriváty – dle nás to je strategie win-win," podotýká.

Za připomenutí stojí, že od konce umělého oslabování loni v dubnu už koruna vůči společné evropské měně zpevnila zhruba o šest procent.

Další příležitost se investorům naskýtá u vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru. "Když jsme loni v prosinci vydávali náš výhled na měny na rok 2018, tak to byl náš hlavní trade," připomíná měnový stratég. Jen za minulý rok si přitom česká měna připsala vůči dolaru už okolo 20 procent.

"Do konce roku budeme pod 19,50 a za určitých okolností může jít kurz i k 19 korunám za dolar," říká Krpata. Aktuálně se dá dolar nakoupit a prodat na úrovni okolo 20,60. "Pozici máme otevřenou již od prosince. Koruna už posílila o pět procent a myslíme, že je tam potenciál na dalších šest až sedm procent," dodává.

Eurodolar na steroidech

Petr Krpata vysvětluje, že za očekávaným posilováním tuzemské měny vůči dolaru stojí dva důležité faktory. Prvním je zmíněné zpevňování koruny oproti euru a druhým pak růst kurzu eura vůči dolaru. "Čekáme kurz 1,30 dolaru za euro do konce roku a 1,35 v roce příštím. A jestliže máte silnější korunu vůči euru a silnější euro vůči dolaru, tak se dá dlouhá pozice na koruně vůči dolaru označit za 'eurodolar' na steroidech."

Podle Krpaty hraje euru v porovnání s dolarem do karet mimo jiné probíhající normalizace měnové politiky Evropské centrální banky. Ta probíhá ve dvou krocích. Tím prvním je postupné ukončování kvantitativního uvolňování (tedy programu nákupu veřejných i korporátních dluhopisů) a tím druhým bude (pravděpodobně někdy v příštím roce) zvýšení depozitní sazby, která je nyní záporná.

Měnovou politiku zpřísňuje i americká centrální banka (Fed), v kurzu je však účastníky měnových trhů zvyšování úrokových sazeb už zohledněno. Investoři tak svou pozornost upřeli ke zmíněné politice ECB a také na americký dvojitý deficit - tedy deficit běžného účtu a deficit federálního rozpočtu americké vlády.

"Deficit se bude víc a víc zvyšovat. Trump svou fiskální politikou zapříčinil rizikovou prémii u dolaru. Nechová se v dobrých časech jako dobrý hospodář," upozorňuje Krpata. "Americký hospodářský růst se již dnes nachází v pozdním stadiu cyklu. Brzy začne zpomalovat a Američani budou mít obrovský fiskální deficit i deficit běžného účtu. Investoři si toho jsou vědomi a je to důvod, proč jde dolar dolů."

A na datech měnový stratég ukazuje, že kdykoliv se v minulosti tento takzvaný dvojitý deficit snižoval, dolaru se dařilo. A naopak - když se dvojitý deficit zvyšoval (jako je tomu teď), dolar šel dolů.

Krpata ani nevyloučil, že euro vylétne až k hranici 1,40 dolaru. Normalizace měnové politiky ECB totiž podle něj bude mít za výsledek velké toky peněz do eura a do evropských dluhopisů. Jde o takzvané portfolio flows (portfoliové investice). "Když v roce 2015 ECB začala program kvantitativního uvolňování, tak šly toky portfoliových investic z pozitivních do negativních. A nyní, když naopak ECB bude končit program kvantitativního uvolňování, nastane podle nás pravý opak."

V případě vyhrocení obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, případně dalšími zeměmi, by podle Krpaty dolar ještě víc oslabil, a to nejen vůči euru, ale hlavně vůči japonskému jenu. Ten by se pak stal společně s eurem a švýcarským frankem bezpečným přístavem. Až pak by následoval dolar.

Zlotý bude sílit

Ze středoevropských měn by se kromě koruny mělo vůči euru dařit také zlotému. V současnosti se euro obchoduje za přibližně 4,20 zlotých. "Euro je podle našeho modelu vůči zlotému o čtyři procenta nadhodnocené. Rovnovážnou hodnotu vidíme podle našich kalkulací okolo 4,05," říká Krpata s tím, že ING Bank otevřela svou pozici, když byl kurz 4,23. Zlotému věří i přes poslední čísla o inflaci, která zaostala za očekáváním. "Ale myslíme si, že spousta špatných zpráv už je v kurzu zohledněna. Inflace sice bude nízká a Poláci nebudou zvedat úrokové sazby, ale ekonomika dál poroste."

Pesimističtější je však ohledně maďarského forintu. "Maďarská centrální banka totiž dělá všechno pro to, aby měna neposílila. V případě Maďarska je daleko lepší hrát na to, že očekávání úrokových sazeb půjdou níž," tvrdí londýnský stratég.

Chování maďarské centrální banky souvisí s tím, že má absolutně rozdílný pohled na téma měnových rezerv než ČNB. Té v průběhu intervencí nevadilo akumulovat rezervy. "Maďarské centrální bance naopak rezervy vadí a snižuje je, protože nechce mít účetní ztrátu kvůli možnému posilování forintu," vysvětluje Krpata.

Související