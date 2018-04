Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 3,5 procenta z únorových 3,7 procenta. Pokles se týkal všech okresů v zemi. Poprvé v historii je v Česku také více volných pracovních míst, než počet uchazečů o práci. Úřady práce v březnu registrovaly 263 608 uchazečů o místo, nejméně od listopadu 1997. Loni bylo ve stejném měsíci bez místa 4,8 procenta lidí. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce ČR.

V březnu evidovaly úřady práce 253 522 nabídek volných pozic, o 14 268 více než v únoru. Meziročně se nabídka zvýšila o více než 100 tisíc míst. Nejvíc volných míst bylo v Praze a ve středních Čechách. Firmy hledají hlavně zedníky, uklizečky, dělníky či řidiče.

Březen je typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství. "A svou činnost obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání," dodala generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Ta očekává, že pokles nezaměstnanosti bude v následujících měsících pokračovat.

Obsadit volná místa není pro zaměstnavatele snadné. V průměru připadá na jednu volnou pozici jeden zájemce. Situace se ale významně liší v jednotlivých regionech. Na Pardubicku nebo v okrese Praha-východ je volných míst pětinásobně víc než zájemců o práci. Naopak na Karvinsku připadá na jedno volné místo 6,4 uchazeče a na Jesenicku 5,5 uchazeče.

Podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové mají vliv na rekordně nízkou nezaměstnanost sezónní práce. "Podíl nezaměstnaných ještě pořád není na svém minimu. Tam se podle nás dostane na podzim letošního roku, kdy by se nezaměstnanost mohla přiblížit tříprocentní hladině. To už by mělo být opravdu dno," říká pro HN Steckerová. Odhaduje, že průměrný podíl nezaměstnanosti za celý letošní rok bude činit 3,3 procenta.

Nedostatek zaměstnanců je stále větší bariérou pro české podniky. "Často kvůli tomu již nemohou navyšovat výrobu," popisuje Steckerová. Podle ní může mít nedostatek lidí negativní vliv především na stavebnictví. "Může být překážkou pro jeho dlouho očekávané oživení," vysvětluje.

Kvůli nedostatku pracovní síly se dá podle ekonomů očekávat další tlak na růst mezd. "Počet volných pracovních míst je vyšší než počet uchazečů o práci, to tady nikdy před tím nebylo," říká Steckerová z Komerční banky. Platy podle ní porostou ve státní sféře i soukromém sektoru.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu všech 77 okresů České republiky. Nejvíc, o 18,4 procenta, klesla nezaměstnanost na Jindřichohradecku. Významně se situace zlepšila také na Chrudimsku a Písecku.

Nejnižší nezaměstnanost vykazovaly na konci března okresy Rychnov nad Kněžnou (1,2 procenta) a Praha-východ (1,3 procenta). Naopak nejhorší je situace v okrese Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 7,6 procenta. Necelých sedm procent lidí bez práce je na Mostecku.

"Jestliže průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok 2017 činila 4,2 %, což byla nejnižší úroveň od roku 2008, tak letošní celoroční průměr spadne zřejmě do oblasti 3,5 %, možná i o něco níže," říká hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

"Vzhledem k pokračujícímu růstu české ekonomiky bude nedostatek pracovníku a spolu s tím i tlak směrem k rychlejšímu růstu mezd přetrvávat i po celý letošní rok," dodává hlavní Jáč.

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR (v procentech)

Zdroj: Úřad práce ČR

Související