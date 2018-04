Několik týdnů trvající spekulace, že se pod šéfem Deutsche Bank Johnem Cryanem (57) povážlivě houpe křeslo, se potvrdily. Zkušený britský manažer, plynně hovořící německy, dostal v neděli zhruba hodinu před půlnocí „padáka“.

Dozorčí rada na svém mimořádném zasedání po tříhodinové vzrušené debatě rozhodla, že ho s okamžitou platností nahradí sedmačtyřicetiletý Christian Sewing, který dosud odpovídal za retailový byznys, tedy za služby širší veřejnosti. Sewing byl jedním ze dvou Cryanových náměstků.

Dozorčí rada Deutsche Bank jednala v neděli večer dobré tři hodiny. Nejméně dva její členové se podle listu Handelsblatt ptali, zda je výměna na nejvyšším výkonném postu vůbec nutná. Současně vyslovili pochybnosti, zda bude Sewing schopen splnit to, co se od něj očekává, a jeho jmenování označili za riskantní.

Ale předseda dozorčí rady Paul Achleitner si nakonec prosadil svou. Cryana sice ocenil za to, že „položil základy budoucnosti banky“, ale současně argumentoval, že nedokázal své záměry razantně prosadit. Nepodařilo se mu výrazněji zvýšit výnosy, hlavně v klíčové divizi investičního bankovnictví, dostat ústav z těžkých ztrát a zastavit pokles akciového kurzu.

Markus Riesselmann, analytik frankfurtské společnosti Independent Research, soudí, že Cryan při nástupu do funkce zdědil spoustu problémů, které jeho předchůdci jednoduše zametali pod koberec – klesající výnosy, hlavně v investiční divizi, vysoké náklady, ale i četné aféry ještě z dob globální krize, které banku na pokutách stály několik miliard eur.

Cryan se stal jedním ze dvou generálních ředitelů Deutsche Bank v červenci 2015, kdy jí šéfoval spolu s Jürgenem Fitschenem. S tím se o nejvyšší pozici podle dohody s dozorčí radou dělil do května roku 2016, kdy za ni převzal veškerou odpovědnost.

Sewing jako volba číslo dvě?

John Cryan, jehož manažerský kontrakt měl vypršet až koncem roku 2020, bojoval o svůj post, jak mohl. Mezitím za něj předseda dozorčí rady Paul Achleitner pod tlakem nespokojených investorů hledal náhradu. Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung s odvoláním na zasvěcené zdroje uvádí, že Achleitnerovu nabídku odmítli mnozí zkušení bankéři, mezi nimi Richard Gnodde, jeden z místopředsedů představenstva u Goldman Sachs, Jean Pierre Mustier, řídící italskou UniCredit Bank, nebo Bill Winters z britského ústavu Standard Chartered.

Hlavním důvodem, proč se nikomu z oslovených nechtělo do „sebevraždné mise“, je špatná výchozí situace Deutsche Bank i to, že nabízená odměna byla ve srovnání s dalšími velkými ústavy nízká, tvrdí švýcarský list.

Z toho plyne, že Christian Sewing přišel na řadu jako druhý. Jako devětadvacetiletý byl zaškolen pro práci u přepážky a od ní šel postupně nahoru. Zastával vedoucí pozice hlavně v řízení bankovních rizik. Pracoval mimo jiné v Singapuru, Torontu, Tokiu a v Londýně. Vedl také oddělení vnitřní kontroly. Členem představenstva se stal v roce 2015.

Nový šéf říká, že bude tvrdý

Christian Sewing díky své sedmadvacetileté práci v Deutsche Bank velice dobře ví, jak tento ústav funguje. Právě tento argument učinil na většinu členů dozorčí rady dobrý dojem. „Budeme zevrubně analyzovat, kde bychom se v nynějším obtížném tržním prostředí co nejlépe uchytili. Měli bychom se stáhnout z těch obchodů, jež nejsou dostatečně výnosné,“ uvedl v dopise zaměstnancům Sewing. Jak dodal, očekává od nich, že se v nich probudí „lovecká mentalita“.

Nový šéf se nechal slyšet, že bude prosazovat tvrdá opatření, neboť jedině tak se může ústav konečně vymanit ze ztrát. Přes letošní cíl – že celkové náklady nemohou přesáhnout 23 miliard eur - podle něj „nejede vlak“. „Christian Sewing se jako nový šéf ocitl v choulostivé situaci. Čeká se od něho, že využije nabídnutou šanci a přehodnotí obchodní strategii, zejména v obchodu s cennými papíry,“ míní Ingo Speich, manažer fondu Union Investment, spravujícího také akcie Deutsche Bank. To, že byl do čela jmenován člověk z retailového byznysu, by mohlo podle něj napovídat, že Deutsche Bank se na domácím trhu zaměří na služby širší veřejnosti, tedy hlavně domácnostem.

Cryan měl spory s předsedou dozorčí rady

Z bankovních kruhů zní hlasy, podle nichž Deutsche Bank stále postrádá jasnou strategii. „Jejím problémem není generální ředitel, jak spekulují média, nýbrž různí akcionáři s odlišnými zájmy,“ komentuje pro agenturu Reuters Kian Abouhossein z ústavu JPMorgan.

Největšími podílníky Deutsche Bank jsou stát Katar, čínský konglomerát HNA, americký správce aktiv BlackRock a fond soukromého kapitálu Cerberus. Tyto společnosti dohromady drží přibližně třetinu akcií ústavu zaměstnávajícího přes 97 tisíc lidí. List The Times koncem března uvedl, že Cryan se dostal do sporů s předsedou dozorčí rady Paulem Achleitnerem, mimo jiné kvůli přístupu k čínskému konglomerátu HNA Group, který se stal největším akcionářem Deutsche Bank.

Spolu s Cryanem Deutsche Bank opouští také Marcus Schenck, který byl vedle Sewinga Cryanovým náměstkem a podílel se na řízení divize investičního bankovnictví.





Související Před 1 hod Do Ghany zamíří stovky českých malotraktorů za čtvrt miliardy korun. Vyrobí je prostějovský podnik Šálek Před 1 hod Společnost Knights uzavřela s ghanskou vládou zakázku na dodávku stovek traktorů z Česka. Výrobcem traktorů je prostějovská firma Šálek. Česko v...

Související