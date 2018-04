Obchodní společnost Knights pošle letos do Ghany 520 malotraktorů z Česka. Kontrakt za 10 milionů eur (250 milionů korun), stvrzený v rámci právě probíhajícího veletrhu Techagro v Brně, je součástí širší spolupráce mezi Ghanou a Českem. Zemědělská technika směrem z ČR do této západoafrické země putovala i dřív, nyní jde ale o rekordně velký obchod.

"V této první fázi dohody s ghanským ministerstvem zemědělství půjde o 220 malých kompaktních traktorů a 300 minitraktorů," říká šéf společnosti Knights Karl Laryea. "Příští rok by mohla spolupráce v podobném objemu pokračovat," dodává.

Rodilý Ghaňan Laryea, žijící v Česku spolu se svojí ženou Lenkou, řídí mezi Českem a Ghanou víc projektů včetně například výrobny obuvi v Ghaně. V ní momentálně pracuje asi 200 zaměstnanců, přičemž závod využívá české výrobní technologie a české firmy pomáhaly v jeho nedávné revitalizaci. Manželé o sobě tvrdí, že jsou mostem mezi střední Evropou a západní Afrikou. Laryea podniká v Česku už více než dvacet let. V Československu dříve vystudoval obor energetika na ČVUT.

Stovky traktorů pro zmíněný obchod vyrobí prostějovská společnost Šálek. "Hledali jsme na trhu vhodného dodavatele, ale větší výrobci jako Zetor a další nechtěli ani slyšet o úpravě stávajících modelů. Firma Šálek byla dostatečně flexibilní, zajímala se o to, jak může požadavkům ghanských zemědělců vyjít vstříc," popisuje Laryea. Traktory mají sloužit zejména pro práci na rýžových polích, šlo v podstatě o zakázkovou výrobu. Pro firmu Šálek jde pak o zásadní zakázku. Obrat firmy se za rok 2016 blížil hranici 100 milionů korun.

"Africké země nabízejí tuzemským výrobcům, hlavně agroexportérům, obrovské příležitosti a je třeba v tom tuzemské firmy podpořit," říká Jaroslav Výborný, ředitel České exportní banky, která se u tohoto konkrétního obchodu angažuje a nyní s firmou Knights řeší pomoc při financování vývozu.

Tuzemský export do Ghany dosahuje v posledních letech zhruba 500 milionů korun ročně. Mezi největší obchodní spolupráce patří vývoz vozů Škoda do Ghany skrze společnost Stallion Group a vývoz traktorů Zetor společností Ghana Heavy Equipment. Do Ghany exportuje firma Arrow Network Systems, zaměřená na sítě pro bezdrátový přenos dat, nebo společnost Interplast, která v Ghaně vyrábí plastové trubky za použití českých dodávek materiálu i technologií.

V oblasti zemědělského exportu pak jde například o firmu Wellbeing Natural Products. Tento česko-ghanský projekt se zaměřuje na potravinářské bioprodukty, například balenou vodu SkyWater. Řada českých firem se pak v tendrech uchází o kontrakty na výstavbu potravinářských závodů, drůbežáren, masokombinátů a různých farem. Modernizace farem a investice do sektoru zemědělství jsou klíčovými tématy celé ghanské ekonomiky.

