Podle ekonomů tuzemských finančních domů krach jednání o sestavení koaliční vlády mezi hnutím ANO a sociálními demokraty nebude mít dopad na fungování české ekonomiky. “Dopady vidím jako velmi omezené vzhledem k silné výchozí pozici české ekonomiky. Tato setrvačnost může vydržet ještě několik měsíců bez viditelných efektů,” odpověděl na dotaz HN ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Zároveň však nevyloučil možnost krátkodobého oslabení koruny vůči eur.

Podobného názoru je i ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník podle kterého citlivost ekonomiky na vývoj politické situace v Česku není moc vysoká. “Ani krajní řešení jako uspořádání předčasných voleb v novém termínu by tak nemělo důvěrou trhu příliš otřást – vezměme, že takové řešení není v demokratickém světě něčím mimořádným,” uvedl Zámečník.

Ekonom Komerční banky Marek Dřímal se domnívá, že problémy by nastaly v případě, že by se zvýšilo riziko zapojení netradičních stran, tedy komunistů a Okamurovy SPD, do chodu vlády a konkrétně riziko odchodu Česka z Evropské unie. “Koruna by kvůli tomu mohla výrazně oslabit,” řekl.

Anketa HN:

1) Může mít podle vás nejistota ohledně zdlouhavých jednání o sestavení vlády dopad na tuzemskou ekonomiku nebo třeba kurz koruny, vývoj výnosů u státních dluhopisů. Případně důvody proč to dopad mít nebude.

2) Může mít politická nejistota a neschopnost sestavit funkční vládu (s důvěrou) nějaké dopady na českou ekonomiku v dlouhodobějším horizontu?

Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank

1) Tuzemská ekonomika i trhy reagovaly vždy na politickou nejistotu v ČR velmi omezeně. Prozatím není příliš důvodů se domnívat, že by situace byla tentokrát jiná.

2) Období méně funkční vlády by muselo trvat výrazně dále, aby mohlo mít citelnější negativní dopady. Může se sice projevit například v pomalejším čerpání EU fondů, ale v tuto chvíli nevnímám z pohledu ekonomiky delší vyjednávání o vládě problematicky.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

1) Dopad bude malý do chvíle, kdy by se z jednání začala vynořovat hrozba větších změn v hospodářském a geopolitickém směřování Česka. Konkrétně by mohl mít na kurz koruny zřetelný vliv například nárůst pravděpodobnosti referenda o setrvání Česka v EU.

2) Dlouhodobější dopad může spočívat v jakési projektové strnulosti, tedy v neochotě ministerských úředníků přicházet s novými projekty z obavy, že brzy přijde nový ministr s jiným názorem. A návazně hrozí také legislativní strnulost, tedy neschopnost předkládat a parlamentem protlačit potřebné změny zákonů - viz například průtahy se schvalováním zákona poskytujícího ČNB nové pravomoci v oblasti regulace hypotečního trhu.

Marek Dřímal, ekonom Komerční banky

1) Krátkodobě mohou politické tahanice českou ekonomiku dokonce podpořit. A to proto, že jednou z možností jsou předčasné volby. Je možné, že současná vláda v demisi bude v úřadě ještě nějakou dobu a v rámci příprav na případné volby schválí například další růst platů ve veřejné sféře, diskutovanou daňovou reformu a naplánován je i rychlý růst důchodů.

Politická nejistota na nějaké rozumné úrovni většinou finanční investory neznepokojuje. Kurz koruny a výnosy dluhopisů by tak měly reagovat spíše na vývoj ekonomiky a kroky ČNB. Problém by mohl nastat, pokud by se zvýšilo riziko zapojení netradičních stran a konkrétně riziko odchodu Česka z Evropské unie. Koruna by kvůli tomu mohla výrazně oslabit.

2) České ekonomice chybí dlouhodobá koncepce výstavby infrastruktury, reforma penzijního systému, řešení stárnutí populace... Takže ano, ale tento problém tu je už mnoho let.

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik České bankovní asociace

Dopady to mít může, ale spíše minimální. Ukazuje se totiž, že citlivost ekonomiky na vývoj politické situace v Česku není v poslední době moc vysoká. Ani krajní řešení jako uspořádání předčasných voleb v novém termínu by tak nemělo důvěrou trhu příliš otřást – vezměme, že takové řešení není v demokratickém světě něčím mimořádným.

Patrik Rožumberský, ekonom UniCredit Bank

1) Dopady vidím jako velmi omezené vzhledem k silné výchozí pozici české ekonomiky. Tato setrvačnost může vydržet ještě několik měsíců bez viditelných efektů. Krátkodobě si však dokážu představit mírné oslabení kurzu koruny proti euru.

2) V delším období, a zejména v případě prudšího cyklického zpomalení české ekonomiky, mohou být dopady citelnější. Vláda bez důvěry by měla svázané ruce k adekvátní reakci na dění v ekonomice. Mezinárodní reputace Česka, s negativními dopady na ekonomiku a trhy, by zřejmě nejvíc utrpěla v případě varianty menšinové vlády ANO opírající se o podporu SPD a KSČM.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus

1) Zdlouhavá jednání jsou svým způsobem projevem zdravé demokracie. Investoři z tradičních tržních ekonomik jsou na ně zvyklí. Není to něco, co by je zneklidňovalo. Horší by naopak bylo, pokud by vláda – třeba i sestavená velice rychle – dávala jasně najevo, že například hodlá vypsat referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. To ale rozhodně není na pořadu dne. Czexit je sice tématem mediálním, ale fakticky – z hlediska těch, kteří hýbou ekonomikou – tématem naštěstí není. Bublina, která se v letos kolem czexitu nafoukla, byla bublinou ryze mediální.

2) Pro ekonomiku mnohdy bezvládí určité délky není škodlivé. Politici jsou zaměstnáni něčím jiným než aktivistickými zásahy do té či oné části ekonomiky, zdržují se změn daňových sazeb a dalších opatření, která velmi často značí dodatečnou zátěž pro firmy a podnikatele. Takže z hlediska ekonomiky jde vlastně leckdy o prospěšný stav věcí. Ukazuje se, že hospodářství šlape nezávisle na vládě. Pokud by bezvládí trvalo velmi dlouho, třeba několik let, tak to ekonomiku nepříznivě pochopitelně poznamená, avšak o takové situaci je nyní předčasné hovořit.

Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities

1) Nejistota kolem sestavování vlády není pozitivním faktorem pro vývoj ekonomiky. V krátkodobém horizontu však tato nejistota neovlivňuje vývoj makroekonomických ukazatelů. Hospodářství má relativně dlouhou setrvačnost a je nastaveno na robustní růst. V takovéto situaci by nadměrné množství vládních zásahů dokonce mohlo přinést více škody než užitku.

2) V dlouhodobém horizontu hrozí, že vláda bez většiny v Poslanecké sněmovně nebude schopna prosazovat svou legislativu. Absence některých zákonů přitom může poškozovat rozvoj naší země. Patrné je to například ve stavebnictví, kde by bylo vhodné zjednodušit stavební řízení. To současné brání rychlejšímu vydávání stavebních povolení, což má negativní dopad na celý sektor stavebnictví.

Petr Dufek, analytik ČSOB

1) ČR nemá vládu s důvěrou už od podzimních voleb a na finančních trzích to nijak poznat není. Český devizový i dluhopisový trh na vývoj politické scény obvykle nijak nereagují. Navíc neprocházíme žádným zlomovým obdobím - jako např. v době finanční krize či ekonomické recese - a nemění se nijak zásadně ani hospodářská politika země.

2) V případě, že by se hospodářství začalo dostávat do problémů, tak nepochybně ano. Nyní spíše jde o to, že by bylo třeba zapracovat na veřejných zakázkách, obstrukcích při stavebním řízení, systémové složitosti daňového systému apod. I když je to nepříjemná realita, přetrvává dlouhodobě a podniky se s ní naučily žít. V zájmu dlouhodobé prosperity by ovšem bylo žádoucí, aby tu existovala vláda s jasným mandátem a jasnou vizí. Tou vizí nemyslím kosmetické překopávání zákona o dani z příjmu nebo symbolické pohřbení superhrubé mzdy. To jsou naprosto dílčí záležitosti, které nic neřeší, i když budou podniky stát další náklady. Skutečné problémy jako je penzijní reforma, školství, zdravotnictví, konkurenceschopnost zůstávají poněkud stranou.

