Jedním z globálních trendů v oblasti investování je používání robotických poradců. Nejedná se však o humanoidní stroje, které s vámi u stolu sepíší smlouvu a poradí, kde zhodnotit peníze, nýbrž o složité počítačové algoritmy. Ty pomáhají lidem, kteří spravují investiční portfolia, v rozhodování a někdy také samy s penězi klientů obchodují.

Ve světě jsou vedoucími společnostmi v tomto odvětví Vanguard, Schwab, Betterment či Wealthfront. V Česku zatím působí jen jedna - platforma Portu.cz od investiční skupiny Wood & Co. nabízí od loňského roku klientům možnost investovat s robotickým poradcem. Je k tomu potřeba přes online rozhraní založit účet, vyplnit dotazník a vložit minimálně tisíc korun. "Robot" zhodnotí na základě uvedených informací možnosti i přání investora a navrhne portfolio, které odpovídá ochotě klienta nést riziko.

Na spuštění Portu.cz se podílelo i vývojářské Bohemian studio založené dvojicí Tomáš Juchelka a Andrej Sýkora. Jejich software zpočátku navrhuje složení portfolia a poté průběžně sleduje, zda se náhodou váhy jednotlivých instrumentů nemění. "Když se portfolio vyvíjí, může se jeho složení rozjíždět. Akcie mohou růst rychle a mít najednou váhu 90 místo původních 83 procent. Zároveň každý měsíc může klient vkládat nebo vybírat peníze. Proto jsou nastaveny algoritmy, které optimální složení portfolia průběžně aktualizují," vysvětluje Juchelka, zaměřující se v týmu na ekonomický rozměr.

Strojové učení

Bohemian studio chce pokračovat ve vývoji ještě dál. Pracuje tak na nových projektech umělé inteligence pro finančnictví. Další software studia by měl lidem spočítat, jak musí spořit, případně investovat, aby si za určitou dobu mohli dovolit koupi auta, dovolené či studia pro děti. "Dokážeme na základě dat, které o klientech budeme mít, říct, kolik si teď musí odkládat, aby jejich dítě mohlo za osm roků studovat vysokou školu," říká Juchelka.

Tým pod vedením Juchelky se Sýkorou připravuje také algoritmus schopný učení. Nově vyvíjený "robot" by měl analyzovat příspěvky o finančních trzích na sociálních sítích a v online mediích a určovat jejich sentiment, tedy zda je celkové vyznění pozitivní, negativní nebo neutrální. Vycházel by přitom z počáteční databáze ohodnocených článků, kterou by mu dodali lidé.

"Musíme přečíst statisíce tweetů a článků a označit jejich vyznění. Počítač se to naučí a pak to dělá sám," říká Sýkora, který se ve firmě zaměřuje na technologickou rovinu. Systém by měl průběžně od expertů získávat zpětnou vazbu, čímž by se jeho odhady neustále zpřesňovaly.

"Na základě těchto dat můžeme upozornit správce portfolia, že na internetu probíhá nezvyklá aktivita ohledně konkrétní akcie, kterou má v portfoliu," dodává Juchelka, podle něhož se tím zlepší schopnost předvídat vývoj na trzích a zvýší se celková výnosnost investic.

Algoritmus, který je nyní ve vývoji, se má učit i z pozorování běžného chování portfolio manažerů, kteří platformu využívají. Když v určité situaci na trhu manažer rozprodá část akcií například v USA, algoritmus to pochopí, a může mu to připomenout v budoucnu, až se mu bude zdát, že se podobný scénář opakuje. Bude pak záležet na správci majetku, zda si od počítače nechá poradit, nebo ne.

Tým Bohemian studia se za uplynulý rok i díky práci pro Wood & Co. rozrostl z dvou na deset lidí. Složité algoritmy vytváří ve spolupráci s držiteli doktorátů z Matematicko-fyzikální fakulty UK. "Lidé z MFF UK jsou velmi inteligentní, ale protože nejsou primárně zaměřeni na finanční trhy, museli jsme jim důkladně vysvětlovat, co má jak fungovat a proč. Když už tomu porozumí, tak to vymyslí," popisuje spolupráci Juchelka.

Bilionová budoucnost

Portu.cz je takzvaným hybridním roboporadenstvím. To propojuje nejnovější výdobytky výpočetní techniky a skutečného lidského poradce. "Algoritmus je spíše používán jako nástroj, který připravuje podklady pro obchodování, ale obchodování samotné neprovádí," uvádí platforma na svých stránkách.

Jiné společnosti nabízí i plně automatizované "roboty", kteří na finančních trzích samostatně nakupují a prodávají. Tento přístup však podle nedávného průzkumu nizozemské finanční skupiny ING mezi Evropany nemá velkou důvěru. 91 procent dotázaných by k samostatné správě svých peněz roboty nesvolila.

Přesto má robotické poradenství podle průzkumů velkou budoucnost. Z údajů společnosti TechFluence, která se zabývá inovacemi ve finančnictví, vyplývá, že je v Evropě aktivních zhruba sto roboporadenských služeb. Více než čtyřicet se jich nachází v Německu, následuje Velká Británie s dvaceti. Ve Spojených státech si investoři mohou vybrat z více než dvou stovek firem. TechFluence odhaduje nárůst počtu roboporadenských platforem v Evropě do roku 2022 na 500.

Podle průzkumu amerického serveru Business Insider má množství globálně spravovaných prostředků robotickými poradci v roce 2020 dosáhnout jednoho bilionu dolarů a do roku 2022 narůst až na 4,6 bilionů dolarů (téměř 100 bilionů korun).

Související