Top chart

Premiér Andrej Babiš expanduje do on-line prodeje spodního prádla. Jeho investiční fond Hartenberg kupuje majoritní podíl ve společnosti Astratex.

V květnu se pražská burza otevře malým a středním firmám, pro které spouští trh Start. První zájemci chystají setkání s potenciálními investory. Spolupořadatelem těchto akcí je vydavatelství Economia. Dovoluji si pozvat čtenáře newsletteru na prezentaci výrobce dronů Primoco. Přihlásit se můžete zde.

Společnost Facebook oznámila, že osobní údaje včetně telefonních čísel či e-mailů takřka všech z dvou miliard uživatelů její sociální sítě mohly být zneužity. Firma přiznala, že se k informacím, které neměly být volně přístupné, mohli dostat sběrači on-line dat.

Dva Dánové, ze kterých mají americké technologické firmy strach

Dánský právník a dánská politička jsou postrachem Googlu, Applu, Amazonu, Facebooku a dalších amerických firem.

Dan Shefet žije v Paříži a právě díky němu mohou Evropané požadovat, aby vyhledávač Google mazal veškeré neplatné či mylné informace, které o nich na své servery uložil. Margrethe Vestagerová pracuje od roku 2014 v Bruselu jako evropská komisařka pro dodržování pravidel rovné hospodářské soutěže. Firmy za jejich porušení tvrdě trestá.

Shefet se původně věnoval běžné právní praxi. K obratu došlo před pěti lety. Zažaloval Google za to, že nereaguje na jeho požadavky, aby smazal odkazy na pomlouvačné stránky, na kterých protivník jednoho z jeho klientů o Shefetovi lživě tvrdil, že je srbský mafián, uvedla v reportáži americká rozhlasová stanice NPR.

První výzva na stažení pomluv, kterou Shefet poslal do kalifornské centrály Googlu, zůstala bez odezvy. Další už Shefet adresoval pařížské pobočce Googlu, kterou označil za spoluviníka v jeho při s Googlem, protože pro vyhledávač zprostředkovává prodej reklamní plochy ve Francii. Americká společnost i tuto výzvu zprvu ignorovala. Shefetovi ale přenesení žaloby do Francie umožnilo získat soudní rozhodnutí o pokutě ve výši 1200 dolarů za každý den, kdy Google na právníkův požadavek nereaguje. A právě hrozba pokuty přiměla Google k činu. Vyhledávač zavedl on-line formulář, přes který mohou Evropané žádat o uplatnění práva být Googlem zapomenut. Podle NPR inspirovalo Shefetovo vítězné tažení proti Googlu k podobným požadavkům další země.

Totéž platí pro evropskou komisařku Vestagerovou, která usiluje o to, aby globální technologické firmy neobcházely pravidla platná v Evropské unii. Spory, které Evropská komise díky Vestagerové vede proti technologickým gigantům, jsou vzorem pro podobná opatření, o kterých uvažují regulátoři v USA, Brazílii, Indii či Rusku, napsal americký deník Wall Street Journal.

V případech amerických technologických firem rozhodl úřad Vestagerové od roku 2016 o uvalení pokut a doplacení daní v celkové výši zhruba 17 miliard eur. Po výrobci mobilů a počítačů Apple požaduje, aby v Irsku zaplatil dodatečných 13 miliard eur na daních. Provozovatel globálního e-shopu Amazon musí na daních doplatit 250 milionů eur, které podle Bruselu dluží v Lucembursku. Další tři americké firmy čelí pokutám za porušení evropských obchodních pravidel v celkové výši 3,5 miliardy eur. Kromě Googlu se jedná o provozovatele sociální sítě Facebook a výrobce počítačových čipů Qualcomm.

Všechny zmíněné firmy se proti rozhodnutím Bruselu odvolaly nebo odvolání zvažují. Jisté ale je, že Vestagerová se vzdát nechce. Nedávno oznámila, že chce komisařkou pro hospodářskou soutěž zůstat až do roku 2024. Její současný pětiletý mandát končí příští rok.

Kdo hodně investuje do snů o budoucím zisku

Tento týden se na burzu v New Yorku vrátil duch dot-com bubliny z přelomu tisíciletí. Do jejího splasknutí v roce 2001 proběhla série veřejných úpisů akcií technologických firem, které nevykazovaly žádné zisky. Jejich investorský příběh spočíval hlavně v tom, že díky síle internetu získají miliony klientů a stanou se výdělečnými. Takové plány vyšly jen hrstce firem, které tehdy vznikly.

V úterý se na newyorské burze začalo obchodovat s akciemi švédské společnosti Spotify, která výměnou za poplatek či reklamní sdělení nabízí svým uživatelům poslech hudby po internetu. Dosud jich získala 70 milionů. To je o mnoho více, než kolik lidí používá podobné konkurenční služby, včetně Apple Music či Amazon Prime Music.

Spotify má ale jeden velký problém. Čím více lidí její služby využívá, tím větší jsou autorské poplatky, které firma platí hudebním vydavatelstvím a umělcům. Loni dosáhly celkové příjmy Spotify pěti miliard dolarů, což bylo o 40 procent více než v roce 2016. Během stejného období vzrostla ztráta firmy o osm procent na 461 milionů dolarů.

Jestli hudební vydavatelství nesníží poplatky, které Spotify účtují, cesta k zisku bude nadále náročná. Navzdory menšímu počtu klientů mají Apple a Amazon proti Spotify výhodu. Vydělávají na něčem jiném a ztráty ze streamování písniček je trápit nemusí.

Není proto překvapením, že tržní hodnota Spotify už klesla pod úvodní cenu 166 dolarů za akcii.

Kdo umí investice včas ukončit

Podnikatel Radovan Vítek vypnul vleky na sjezdovce, po které se proháněl herec Roger Moore v roli agenta 007 ve filmu Vyhlídka na vraždu z roku 1985. Vítek, kterému patří realitní společnost CPI Property Group, investuje od roku 2013 také ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana. V současnosti je majoritním vlastníkem provozovatele tamních vleků Crans-Montana Aminona (CMA).

Před nedávnem radní alpského městečka odmítli CMA udělit dříve přislíbenou dotaci ve výši 800 tisíc švýcarských franků (zhruba 17 milionů korun). Ta měla sloužit jako kompenzace za ztráty během dnů, kdy na svahy kvůli závodům nemohou platící lyžaři nebo kdy není dost sněhu.

Letos se středisko doslova ztrácí pod sněhovou pokrývkou, a vleky přesto nejezdí, napsala agentura Bloomberg. Odkázala na otevřený dopis, který tamní radnici poslal šéf CMA Philippe Magistretti. V něm Magistretti uvedl, že odmítnutí dotace je urážkou hlavního investora Radovana Vítka, kterého popisuje jako "zachránce vleků a celé komunity Crans-Montana."

Zdroj: Crans-Montana Aminona

Co láká

Provozovatel autobazarů AAA Auto, který se od března jmenuje Aures Holdings, zvažuje návrat na burzu. Před pěti lety se s akciemi firmy na parketech v Praze a Budapešti již obchodovalo.

Od té doby ovšem změnila společnost více než jen své jméno, uvedla v rozhovoru s HN její generální ředitelka Karolína Topolová. Ve firmě působí již dvacet let a pamatuje nářky investorů, kteří před lety zažili pád tržní hodnoty firmy více než o polovinu.

"My si absolutně uvědomujeme, že náš první vstup na burzu mohl být vnímán kontroverzně. Doba vstupu byla ale velmi nešťastná," řekla Topolová.

V září 2007 společnost prodala necelou třetinu svých akcií investorům za 55 korun za kus. O rok později přišla globální finanční krize, která spustila pokles tržní hodnoty firmy. V roce 2013 společnost rozhodla, že z burzy odejde, a investorům nabídla vyplatit 23,30 koruny za každou jejich akcii. Pro mnoho minoritních akcionářů byla tehdejší nabídka příliš nízká a požadovali výkupní cenu 80 korun za akcii, která podle nich lépe odpovídala zlepšujícím se výsledkům firmy.

"Náš byznys rostl, ale akcie pořád padaly. Akcionáři, kteří nevydrželi a prodali, na tom samozřejmě prodělali. Nám je to líto a tomu zklamání absolutně rozumím," nasypala si po pěti letech na hlavu popel šéfka Auresu.

Provozovatel bazarů v Česku a dalších zemích regionu může využít rostoucí poptávku mezi investory po středoevropských akciích. Případná burzovní repríza bazarů AAA Auto tento zájem otestuje. Je ale zjevné, že díky zdravému ekonomickému růstu se firmě daří. V prvním čtvrtletí prodala 19 200 vozů, což je o devět procent více než ve stejném období loni.

Kdo vyhrává

Odhodlanost k boji za ochranu volného světového obchodu roste. Česko a dalších 17 zemí se připojilo k iniciativě Nizozemska, jejímž cílem je varovat veřejnost před protekcionismem, za kterým stojí prezident Donald Trump a jeho cla na vybrané zboží dovážené do USA.

Podle Nizozemců je ovšem také třeba, aby příslušné vládní instituce zkoumaly, proč mezi lidmi roste odpor ke globalizaci. Šéf Bílého domu má v tomto navrch, protože svým voličům dává, co jim slíbil. Vyrazil do obchodní války se zbytkem světa. Chce pomocí dovozních cel oživit domácí americký průmysl, který léta trpí zavíráním továren a odlivem pracovních míst do zahraničí, zejména do Číny.

Kdo prohrává

České ministerstvo financí si došlápne na zprostředkovatele krátkodobých pronájmů Airbnb. Chce zavést jednotnou místní daň za ubytování, která by se vztahovala i na poskytovatele noclehů přes portál Airbnb. V současnosti totiž existují dvě takové daně, ale vybírají je pouze provozovatelé hotelů, penzionů či lázní.

Poplatek z ubytovacích kapacit, který vybírají obce v turisticky populárních regionech, dosahuje až šesti korun za den a lůžko. Rekreační a lázeňský poplatek ve výši 15 korun na osobu za den, jak z názvu vyplývá, platí návštěvníci lázní. Místo nich chce ministerstvo od roku 2020 zavést sjednocený poplatek za ubytování až 21 korun za den a od roku 2021 jej zvýšit až na 50 korun denně.

Úředníci nyní ještě musí přinutit kalifornskou společnost, aby nový poplatek vybírala spolu s platbou za ubytování a následně jej převáděla na účty jednotlivých obcí. Firma se pravidlům, která komplikují její byznys, brání s tím, že placení daní je zodpovědnost osob, které ubytování poskytují. Přesto si podobně na Airbnb již dříve políčili berní úředníci v jiných zemích, včetně Španělska a Nizozemska.

Mimo byznys v Kynžvartu

Nejvzácnější fotografie v českých sbírkách, takzvaná Kynžvartská daguerrotypie, získala během čtvrteční slavnostní ceremonie certifikát o zápisu díla na prestižní seznam dokumentů UNESCO Paměť světa. Událost by podle odborníků mohla vzbudit zájem o dosud přehlížené české fotografické dědictví.

Zátiší z ateliéru Louise Daguerra z roku 1839 je jednou z nejzachovalejších daguerrotypií na světě. Autor: Zámek Kynžvart

Související