Karolína Topolová, ředitelka největší sítě autobazarů ve střední Evropě, vidí příležitosti pro další růst firmy v zapojení technologií a v expanzi na polském trhu. Šéfka Aures Holdings řekla, že se firma pod odchodu zakladatele Anthonyho J. Dennyho posunula víc k týmovému řízení.

Aures, do letošního roku známý pod jménem AAA Auto International, působí v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Loni firma prodala 75 550 ojetých automobilů, o 10 procent víc než předchozí rok. Zisk za loňský rok bude podle Topolové nejvyšší za čtvrtstoletí existence firmy.

Manažerka dala HN exkluzivní rozhovor v době, kdy hlavní akcionář - polský fond soukromého kapitálu Abris Capital Partners - testuje, zda by investoři měli zájem o koupi akcií na burze. Topolová informaci nepopřela, ale řekla, že ji plány vlastníků nepřísluší komentovat.

"Náš vlastník je finanční investor, už když nás před třemi a půl lety kupoval, hovořil o investiční strategii na 3 až 5 let. Na kapitálovém trhu jsme už byli, máme nějaké zkušenosti, a tak prodej akcií na burze je jedna z možností, která se nabízí," řekla.

HN: Co děláte pro další růst byznysu? Na co se vaše strategie zaměřuje?

Jedna část strategie je geografický růst a otevírání nových prodejních míst. Teď je pro nás nejdůležitější Polsko - jde o velký trh, kde asi jedenáct měst s potenciálem pro prodejní místa s třeba tisícem vozů v nabídce. V Česku taková místa máme jen v Praze a Brně. Souvisí to také se změnou naší strategie - nebudeme už otevírat třeba osm menších poboček ročně, chceme spíš otevírat jednu až tři, ale s velkým objemem. V následujících dvou až pěti letech vidíme v Polsku možnost spuštění jednoho až tří nových prodejních míst s velkým počtem vozů, tedy 300 plus. V Polsku jsme zde už třetí rok a prodali jsme jen loni 6 tisíc aut, čtyřnásobek oproti předchozímu roku. Znalost naší značky se tam už etabluje. Na další trhy určitě zatím nepůjdeme.

HN: A druhá část?

Druhá cesta je cesta technologická. Už v současném růstu vidíme zúročení všech investic a kroků, které jsme za posledních deset let udělali. Šlo hlavně o automatizaci našeho know how, o vývoj IT platforem, například vývoj interní aplikace v rámci naší značky pro vývoj softwarových řešení Aures Apps. Automatizace nám umožňuje sledovat denně celý trh a díky vlastnímu know how vědět, kde vhodná auta jsou. Fáze, kdy vykupujete auta je ta nejdůležitější. Abyste mohli být lídrem, musíte mít z trhu ta nejlepší, likvidní auta a rovnou vidět, jakou marži si na vozidlo dát, abychom byli stále konkurenceschopní. Potřebujeme mít malé marže, ale velkou obrátku. Máme i systém takzvaných mobilních výkupčích, kteří jsou napojeni online do systému, kontrolují původ vozu a podobně. Do dvou hodin auto koupíme a ještě předtím nám náš systém umí dát informaci, kde ho nejlépe prodat. Když víme, že auto koupené v Sokolově má největší prodejnost v Olomouci, tak ho převezeme.

HN: Aplikace v rámci Aures Apps, jste si vyvíjeli sami? Kolik vás to stálo?

Před deseti lety jsme začali s vlastním vývojem, který nás už stál desítky milionů eur. Nejdřív jsme chtěli nějaké takové softwarové řešení koupit ale myslíme si, že nic takového jinde neexistuje. Investovali jsme do IT a náboru vlastních IT specialistů - dnes máme v IT 100 lidí. Výsledek je, že jsme mnohem efektivnější, omezujeme vliv lidského faktoru, celý proces je velice kontrolovaný a více unifikovaný. Eliminujeme neetické chování, podvody, které jsou v našem segmentu rozšířené… Přišli jsme s něčím, co nikdo jiný nemá, a chtěli bychom systém nabízet dál.

HN: Chcete tedy rivalům nabízet něco, co je vaše konkurenční výhoda?

Logicky si nebudeme vytvářet konkurenci na trzích, kde působíme. Konkrétně ale už jednáme s jedním z největších ruských hráčů o smlouvě na licenci. Můžeme naše řešení také nabízet třeba prodejcům působícím ve Velké Británii, na Středním východě. Toto jsou trhy, kde nejsme.

Karolína Topolová ■ studovala andragogiku, pak pracovala pražském hotelu Prague Hilton Atrium jako programová manažerka. Do skupiny AAA přišla pracovat v roce 1998 a zakládala tam firemní call centrum. ■ V roce 2007 se stala zástupkyní generálního ředitele a také séfkou provozu – řídila prodej, finanční a pojišťovací služby, call centra, personalistiku, IT a komunikaci. Generální ředitelkou je od roku 2012. ■ Opakovaně se umísťuje v anketě TOP 25 Žen českého byznysu. V posledních dvou letech byla vybrána mezi 50 nejvlivnějších žen českého byznysu podle časopisu Forbes a získala řadu dalších ocenění. Hovoří plynně anglicky. Je vdaná a má dceru.

HN: Jakou máte strategii pro domácí trh?

Na domácích trzích také rosteme, zrychlili jsem proces od nákupu do finálního prodeje - takzvaný stock turn, který určuje, kolikrát do roka jste schopni veškerý sortiment prodat. To měříme na každém prodejním místě a cíl je dostat se na osminásobek. Na domácích trzích už nebudeme otvírat další prodejní místa, protože sít je dostatečně hustá. Co do počtu prodávaných vozů ale vidím ještě další prostor, kam růst.

Klíčové je hledání vhodných nákupních příležitostí - vyzobávání třešinek na dortu. Zákazníci nás znají, znají značku a denně nám nabídnou stovky aut. 70 procent aut odmítneme, hlavně proto, že nejsou v dobrém technickém stavu. Protože auta kupujeme do našeho vlastnictví, máme stejný zájem jako koncový zákazník. Navíc poskytujeme doživotní garance původu.

HN: Kde je pro Vás tedy další prostor pro růst, kromě expanze v Polsku?

Součást našeho obchodního modelu je takzvané dynamické ocenění. Cena vykoupeného auta se mění flexibilně podle podmínek. Po určitém množství dnů u konkrétního vozu v našem inventáři například dochází ke snižování ceny, nebo naopak ke zvyšování, když vidíme poptávku. Nedělají to fyzicky lidé, ale nastavený algoritmus. Chceme ale jít dál a monetizovat současný byznys model tím, že na něj budeme nabalovat další inovativní nástroje. Proto jsme přišli s interní inovační laboratoří AuresLab (ta ve firmě zastřešuje aktivity a projekty, zaměřené na využívání technologií, pozn. red.), kde vidíme, že lze dál využít velikosti našeho objemu a způsobu fungování.

HN: Jaký potenciál vidíte ve službách firmám, jako je třeba sdílení aut FleetHero?

FleetHero momentálně pilotujeme a budeme s tím přicházet na trh během několika měsíců. Služba bude určena menším i větším firmám. Vycházíme z toho, že máme 11 tisíc aut v nabídce a každé z vozidel je u nás průměrně řekněme 49 dnů - od nákupu po prodej. Když tedy máme 20 aut Volkswagen Passat, nemusíme mít všechny na pobočce, můžeme nabízet car sharing. Nabídka konkrétních vozů je na internetu a když bude zájem, můžeme konkrétní vůz z sharingu stáhnout. Podobně už rok provozujeme autopůjčovnu jako službu Mototechny. Tam také využíváme naše auta. Firmám, zaměřeným na carsharing se nedaří dostat do zisku, protože svá auta musí nejdříve koupit. My je tak jako tak už stejně máme a toto je další možnost, jak nám mohou vydělávat, než je prodáme.

HN: Jak velká je vaše autopůjčovna?

Máme v ní v Česku momentálně 300 aut a letos chceme toto číslo navýšit na 450. Zájem roste. Je to zajímavý projekt, je spousta menších firem, které si nechtějí auta kupovat do svého inventáře, nechtějí si brát operativní leasing.

HN: Jak se ve vašem byznysu odráží současná ekonomická konjunktura a nízké úrokové sazby?

Lepší ekonomická situace by mohla vyvolávat dojem, že lidé budou mít víc peněz a budou chtít auto za hotové. Je to ale naopak: lidé se více naučili počítat a vidí, že peníze stojí méně než dřív. Hotovost chtějí spíš zainvestovat do něčeho, co není spotřební zboží. Ekonomický růst podporuje hlavně různé leasingy a další financování a situace je příznivá, protože úrokové sazby jsou velmi nízko. Stále asi 40 procent aut na českém trhu je na leasing, u naší skupiny je to asi 45 procent.

HN: Poradci z České spořitelny a Komerční banky obcházejí tuzemské investory a testují, zda by měli zájem o koupi akcií vaší skupiny přes burzu. Vypadá to, že vaši vlastníci zvažují takzvané IPO...

Průběžně zvažujeme a porovnáváme různé možnosti. Náš vlastník je finanční investor, už když nás před třemi a půl lety kupoval, hovořil o investiční strategii na 3 až 5 let. Na kapitálovém trhu jsme už byli a tak máme nějaké zkušenosti, a tak prodej akcií na burze je jedna z možností, která se nabízí. Za vlastníky ale nemohu přímo mluvit, také proto, že neznám všechny korky, které dělají.

HN: A vy jako management vidíte potřebu peněz pro další rozvoj, nebo by taková transakce byla motivována hlavně odchodem hlavního akcionáře?

Jsme sami schopní vytvářet hotovost na naše projekty a další externí peníze momentálně nepotřebujeme. Pokud přijde ze strany našich investorů myšlenka, že je třeba zafinancovat nějaký další rozvoj,tak si to dokážu přestavit, že část peněz z prodeje akcií by se použila. Je to ale spekulace.

HN: Jakou máte zatím reakci z trhu na případné umístění akcií na burze?

Konkrétní reakci zatím nemáme.

HN: Ptám se proto, že z rozhovorů s některými investory vnímám určitou hořkost, která zůstala z období, kdy jste na burze byli. Investorům jste tehdy slíbili něco, čeho se nedočkali…

My si absolutně uvědomujeme, že náš první vstup na burzu mohl být vnímán kontroverzně. V první řadě - doba vstupu na burzu byla velmi nešťastná. Nikdo nemohl předpokládat - ani naši tehdejší poradci - že přijde finanční krize. V říjnu 2007 jsme šli na burzu a v listopadu 2008 padla banka Lehman Brothers. Rok předtím jsme hodně expandovali, šli jsme na nové trhy. I v té době, kdy byla krize nejhorší, jsme pořád byli ziskoví na domácích trzích - v České republice a na Slovensku. Nové trhy, Maďarsko, Rumunsko a Polsko, jsme museli zavřít. Byly ve startovní fázi a ještě nevytvářely zisk.

Tím, že burza sama byla pod vlivem krize, nereflektovala naše reálné výsledky. Náš byznys rostl, ale akcie pořád padaly. Akcionáři, kteří nevydrželi a prodali v průběhu, kdy akcie šly dolú, na tom samozřejmě prodělali. Nám je to líto a tomu zklamání absolutně rozumím. Ale ti, co vydrželi, na tom vydělali opravdu velké peníze.

HN: Když se pro IPO nakonec rozhodnete, jak chcete případné investory ujistit, že jim chcete nabídnout skutečný růst? Že nejde jen o to, že jeden akcionář chce z byznysu vyskočit na vrcholu hospodářského i akciového cyklu?

Firma je dnes úplně jiná, než byla dřív. Jsem tu už 20 let, takže mohu srovnávat. Dřív byznys byl v režii jednoho člověka, který rozhodoval o všem. Z toho "one-man show" jsme se posunuli do modelu týmového řízení - profesionálové v kombinaci s těmi, kdo ve firmě vyrostli, mají know-how, plus lidé třeba mimo obor, kteří měli start-upy a pak je prodali. Máme vetší provázanost napříč segmenty. S diverzifikací můžeme lépe fungovat napříč ekonomickým spektrem a to nás chrání. Změnila se firma, produkt, přístup k zákazníkovi, i garance, které mu poskytujeme. V minulé době se reklamace prakticky neřešily - dohlížel na ně jeden člověk s negativní zkušenosti s podvody, který měl pocit, že na něm chce každý parazitovat. Dnes ke každé reklamaci přistupujeme individuálně, efektivněji a pro zákazníka přívětivěji - i díky tomu, kolik aut zamítáme při vstupním procesu. Dnes máme mezinárodní účetní standardy IFRS - i v tom je také velmi zásadní posun. Vývoj našeho byznysu je markantní a do toho vstoupil ještě technologický rozvoj. To nás staví na úplně jinou úroveň.

HN: Investoři si ale budou klást i otázku rizika zvýšení regulace, například dieselových aut. Ty v některých městech v Německu už nechtějí pouštět do měst. Do toho generační změny v chování zákazníků - mileniálové budou možná auta chtít spíš sdílet než vlastnit? Jak přesvědčíte investory, že váš byznys má budoucnost?

Na tyto trendy se připravujeme, právě například rozvíjením byznysu půjčování nebo sdílení aut. Tyto trendy vždy nejdříve musí přijít do prodeje nových aut, pak v závěsu budeme my. Co se týče přísnější regulace dieselů, ta na naše trhy zatím nepřišla. Východní Evropa je trochu jiná než západní, trh není na emise tolik citlivý. Průměrný věk automobilu na tuzemském trhu je 15 let. Z toho si můžete udělat obrázek o tom, jak dlouho to bude trvat, než se změny v našem segmentu projeví. Věříme, že budeme mít možnost se připravit a přizpůsobit. To platí i pro auta na elektřinu.

