Městský soud v Praze poslal do úpadku společnost Vítkovické strojírny. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Zdůvodnila to tím, že má peněžité závazky po splatnosti ve výši několika desítek milionů korun, nemá peníze na zálohy na nákup surovin ani na mzdy zaměstnanců.

Předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun řekl, že ze zhruba 600 zaměstnanců zůstalo na konci března ve firmě 260 lidí, z nich téměř 200 ve výpovědi. Firma má provozy v Ostravě, její sídlo je ale v Praze.

Zaměstnanci od února nedostali mzdy. Na konci března firma více než 550 z nich dala výpovědi, chtěla si nechat jen několik desítek pracovníků jako likvidační tým. Mišun řekl, že přes 300 lidí na to reagovalo tak, že okamžitě sami podali výpovědi kvůli nevyplacení mezd, výplaty jim tak bude kompenzovat úřad práce.

Věřitelé mají dva měsíce na to, aby u soudu přihlásili své pohledávky. Zatím tak učinily jen dvě firmy, které přihlásily pohledávky v řádech desítek tisíc korun. Insolvenčním správcem soud určil Lukáše Vlašaného.

Do Vítkovických strojíren patří bývalé divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna, které dříve vlastnily Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. VPE ale skončily v konkurzu a insolvenční správce pak obě divize prodal. Koupila je pražská společnost Taxton Property ze skupiny Franco De Poisd 'Eau, později se přejmenovala na Vítkovické strojírny.

Vítkovice, a. s., které byly mateřskou firmou VPE, tento prodej napadly incidenční žalobou, o níž soud zatím nerozhodl. Podle představitelů Vítkovických strojíren je ale právě tato žaloba důvodem, proč firma nedostala bankovní úvěr a proč neměla ani na výplaty. Zakázky přitom podnik měl. Vítkovice, a. s., zodpovědnost za insolvenci Vítkovických strojíren odmítají, firma podle nich měla finanční potíže už před podáním žaloby.

