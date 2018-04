Škoda Auto nabídla odborům v rámci čtvrtečního kola kolektivního vyjednávání další růst tarifních mezd. Nabídku odboráři označili za "čísla, která jsou předložitelná všem třem výborům odborových organizací Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí." Odboráři to uvedli na svém webu. Zatím poslední známá nabídka Škody je růst mezd o deset procent. Lze tedy předpokládat, že současná nabídka je vyšší.

"Nastavené 10. kolo kolektivního vyjednávání ... umožnilo poprvé v této etapě kolektivního vyjednávání rovné a férové jednání zaměstnavatele a čísla, která jsou předložitelná všem třem výborům odborových organizací Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí," uvedly odbory.

Nabídku firmy v pátek projednají jednotlivé výbory odborů. Definitivní souhlas nebo nesouhlas s nabídkou pak odboráři vysloví na zasedání podnikové rady ve středu 11. dubna.

Odbory ve Škodě Auto zahajují přípravu stávky. Dojde k ní, pokud jednání tento týden ztroskotají Čtěte zde

Kolektivní jednání v automobilce Škoda Auto přitom nedávno vstoupila do ostřejší fáze. Odbory Škody Auto totiž vypověděly dohodu o flexikontech, tedy směně navíc z pátku na sobotu v závodě v Mladé Boleslavi a pohrozily vstupem do stávkové pohotovosti a vypovězením dohody o vícesměnných systémech pracovní doby s tím, že při krachu jednání budou chtít zvýšení tarifů o 14 procent.

Odbory prosazují tarifní navýšení, odvolávají se na úspěšnost automobilky v rámci koncernu Volkswagen. Škoda chtěla původně jednání o mzdách propojit se zavedením běžné pracovní soboty v mladoboleslavském závodě, to ale odboráři tvrdě odmítli.

Dohodu o vícesměnných systémech pracovní doby uzavřela automobilka s odbory loni v prosinci, platí do konce letošního roku. Klasický systém práce ve Škodě činí 15 směn za týden, továrna v Kvasinách na Rychnovsku má do konce letošního roku fungovat v osmnáctisměnném systému, lakovna v Mladé Boleslavi v sedmnáctisměnném systému. Zaměstnanci se tak mezi sebou dělí také o pracovní soboty. V případě vícesměnných systémů se však týdenní pracovní doba zaměstnance nemění, jen se rozděluje do více dnů, lidé za ně navíc dostávají speciální příplatky.

Kolektivní jednání se vedou od začátku roku. Zvýšení tarifů znamená pro zaměstnance automaticky i vyšší osobní ohodnocení a vyšší zaručený bonus, který se počítá právě z těchto dvou složek. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škoda Auto činila loni 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent víc než v roce 2016.

Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

