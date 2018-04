Ačkoli bitcoinová horečka a šílenství kolem kryptoměn v posledních čtvrt roce utichá a celý trh prochází výraznou korekcí cen, zájem o technologii blockchainu, na které jsou virtuální měny postavené, se netenčí. Naopak, přibývá čím dál více zvučných firem, které se snaží novou technologii implementovat a postavit na nich novou generaci svých služeb.

Technologie blockchainu totiž firmám umožňuje nastavit nové obchodní modely, v rámci nichž odpadne nutnost zapojení třetí strany, čímž se výrazně zlepší efektivita. Je také lépe chráněna proti formám zneužití či podvodům. Blockchain se pomalu stává standardem pro firmy, které chtějí vytvořit bezpečné a efektivní systémy.

Využití nenachází jen ve finančním sektoru, uplatnit by se mohl ve vzdělávání, hudbě, lodní dopravě nebo pojišťovnictví a řadě dalších sektorů. Velké globální firmy proto tuto technologii a její možné využití aktivně zkoumají a také do ní masivně investují. Jen v USA už je k technologii blockchainu ze strany firem přihlášeno přes tisíc patentů.

Od financí přes lodní dopravu až po kontrolu kuřat

Podle průzkumu datové konzultační společnosti Juniper Research šest z deseti největších firem světa už tuto technologii zavádí nebo o tom silně uvažují. Trochu překvapivě nemá nejvíce patentů žádná velká technologická firma, ale Bank of America, která jich vlastní 43. Zatímco v otázce kryptroměn je banka přísná a zakázala jejich nákupy pomocí kreditních karet, v technologii blockchainu vidí potenciál jak zefektivnit procesy pro zákazníky.

Podobně postupují i karetní společnosti Visa a MasterCard, které zkoumají možnosti, jak pomocí blockchainu zefektivnit a zrychlit platby.

Mezi giganty, kteří investují do technologie blockchainu a spolupracují na jejím využití, patří IBM a loďařská společnost Maersk. Společně by rádi vytvořili globální obchodní platformu pro celý segment lodní dopravy. Maersk navíc spolupracuje s firmami EY a Microsoft na využití blockchainu pro potřeby pojištění lodního byznysu. Společnost IBM pak ve spolupráci s dalšími giganty - Walmartem, Unileverem a Nestlé chtějí pomocí nové technologie zlepšit bezpečnost v rámci dodavatelských řetězců s jídlem.

Co je to blockchain? Velmi zjednodušeně jde o databázi, která se automaticky schvaluje v rámci decentralizovaného systému celé komunity a nepodléhá žádné centrální autoritě. Je vytvářena na základě volného zdrojového kódu pomocí takzvané distribuované účetní knihy, ve které se ukládají veškeré transakce. Ty se automaticky schvalují pomocí výpočetního výkonu všech zúčastněných stran.

Americký obchodní gigant Walmart využívá blockchainu k úplné změně toho, jak sleduje data. Už v roce 2016 se proto spojil s IBM, aby dokázal efektivněji sledovat pohyb masa a drůbeže od farmářů přes prostředníky až po dodání do obchodů. Technologii využívají také ke kontrole kvality vepřového masa, které dovážejí z Číny.

K rozhodnutí je v minulosti přiměla v minulosti bakterie salmonely, která se objevila v jejich dodavatelském řetězci a firmě trvalo dlouho zjistit, kde k tomu mohlo dojít. V případě datového systému postaveném na blockchainu by tyto informace získali během chvíle. Pozadu nechce zůstat ani největší světový obchodník s diamanty - společnost DeBeers, která chce pomocí blockchainu monitorovat pohyb diamantů.

Do blockchainu investuje i Microsoft, který věří, že tato technologie by mohla pomoci podnikům zvýšit efektivitu a rychlost včetně redukce nákladů a výrazné úspory času. Microsoft už má více než 40 patentů souvisejících s blockchainem.

Mezi další významné hráče, kteří v oblasti blockchainu drží vlastní patenty a technologii dále rozvíjejí podle nároků vlastního byznysu patří Fidelity Investments, kanadská Toronto Dominion Bank, telekomunikační obr Qualcomm, výrazně investuje i Google nebo Cisco, výrobce počítačů Dell nebo další americký gigant Hewlett-Packard. Čínský telekomunikační obr Huawei pak věří, že tato technologie změní i podobu mobilního průmyslu.

“Blockchain zabezpečuje transakce a přenos majetku už osm let bez toho, aniž by ho někdo dokázal hacknout,” říká Valerij Vavilov, šéf firmy Bitfury, která ve spolupráci s vládou Gruzie udělala celonárodní registr půdy v systému založeném právě na blockchainu. Podle něj nabízí v rámci své decentralizované struktury skvělou míru zabezpečení a vytváří důvěru například při peer to peer finančních transakcích nebo při výměně citlivých dat.

Pojištovací giganti vidí velký potenciál

Technologie blockchainu si nachází cestu i do pojišťovacího byznysu. Využití by mohla najít při sledování a vyřizování nároků pojistitelů a jejich automatickém vyřízení. Už v říjnu 2016 vznikla takzvaná Blockchain Insurance Industry Iniative, ve zkratce B3i, která sdružuje 15 předních firem z oblasti pojišťovnictví, přičemž členy jsou i giganty Munich Re a Swiss Re. Letos v březnu se z původní iniciativy stala firma, kterou založili právě zakladatelé B3i.

“Blockchain a hlavně takzvaná distribuovaná účetní kniha nebo registr má schopnost zavést nové způsoby interakce mezi pojistiteli a zákazníky,” říká k tomu Dante Disparte, zakladatel společnosti Risk Cooperative. “Nejen, že by vzájemná komunikace a vypořádání fungovaly na efektivní a vysoce zabezpečené platformě, v principu by adaptace blockchainu umožnila zcela nový způsob samoobslužnosti, který by radikálně změnil celý pojišťovací byznys,” domnívá se Disparte.

“Automatizace jednoduchých kontraktů, mezipodniková vypořádání a administrativa spojená s nároky jsou přirozenými startovacími body vývoje,” doplňuje Jags Rao, vedoucí divize využití blockchainu ve Swiss Re. B3i už vyzkoušela prototyp chytrých kontraktů, který testovalo 38 firem z oboru. První reálné obchody se očekávají už na konci roku 2018. Podle jejich zkušeností nová technologie zlepšuje efektivitu až o 30 procent. Rychlost, bezpečnost, kvalita a úspora nákladů jsou dalšími důležitými faktory. B3i hodlá v následujících měsících získat od investorů další peníze na rozvoj.

