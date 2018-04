Zvládnutí logistiky je jedním z klíčových předpokladů úspěchu výrobních firem. A pro výrobce v automobilovém průmyslu, kteří se jen loni podíleli na téměř třetině českého exportu, to platí obzvlášť. Každý automobil se skládá až z 26 tisíc dílů od stovek různých dodavatelů. Dopravit je přitom ve správný čas a na správnou výrobní linku automobilky předpokládá precizní plánování.

Čeští výrobci automobilů a automobilových dílů přitom v evropském srovnání platí za přední inovátory v oboru. Přesvědčit se o tom mohli účastníci konference Zóna logistika, kterou ve čtvrtek uspořádalo vydavatelství Hospodářských novin Economia. Zástupci nošovického Hyundai na akci promluvili například o chystaném nasazení dronů, které lidi nahradí při inventuře naskladněných dílů. Mladoboleslavská Škoda Auto zase představila systém, který za pomoci projektorů navádí své pracovníky k správnému vychystávání součástek do výroby. Obě tyto inovace chystají automobilky nasadit do ostrého provozu v příštích měsících letošního roku.

Podle výzkumu Petra Jirsáka z Katedry logistiky pražské VŠE tuzemské výrobní podniky od podobných technologií očekávají především zvýšení efektivity práce a snižování nákladů výroby. "Současné postupy pro zlevňování nákladů jsou již na svých hranicích. Státy jihovýchodní Evropy Česko a střední Evropu v produktivitě práce dohánějí, a tak je třeba přistoupit k inovacím, abychom si v produktivitě udrželi své pozice nebo je ještě vylepšili," řekl na konferenci Jirsák.

Technologie řeší problém nedostatku lidí jen částečně

Na akci byla řeč i o nedostatku volných lidí na tuzemském trhu práce, který trápí celý průmysl. Zástupci automobilových výrobců se přitom shodli na tom, že automatizace jejich výroby tento problém dokáže řešit jen zčásti.

"Díky inovacím v logistice můžeme uspořit na skladnících. Pak ale potřebujeme zaměstnat odborníky, kteří se o nové technologie starají a servisují je a kteří samozřejmě oproti skladníkům pobírají vyšší platy. V tomto směru inovace přinášejí spíše vícenáklady. Úspor přesto dosahujeme díky zvýšené efektivitě," říká Max Kovář, vedoucí interní logistiky u výrobce světlometů Varroc Lightning Systems.

Andrej Bednár ze Škody Auto přesto říká, že inovace jeho firmě dokážou nedostatek pracovníků na trhu kompenzovat. "Lidé na trhu chybí a v našem závodě v Kvasinách nám automatizace rozhodně výrazně pomohla," uvádí koordinátor systémů logistiky v automobilce.

Projektor dělníkům ukáže, kam přesně uložit součástky na paletu

Škoda Auto má v rámci koncernu VW pověst automobilky, která je tahounem inovací v logistice. A potvrzuje to i svým novým projektem takzvaného logistického videomappingu. Videomapping má většina lidí spojený především s projekcí obrazů na různé budovy. Škoda ale pomocí této technologie řeší efektivnější vychystávání dílů do výroby.

Systém funguje tak, že projektory zaměstnancům na prázdnou paletu světelným paprskem zobrazují, kam přesně na ni mají každou součástku uložit, aby se pak ve výrobě zabránilo zbytečným pohybům při jejich odebírání. Pracovník nejprve na každém dílu načte čárový kód a pak ho na paletu umisťuje. "Pokud se přitom splete a chce uložit součástku, která je určená do jiného vozu, systém ho na to upozorní a umožní mu v práci pokračovat až poté, co se zobrazí zelená barva, která jeho úkon potvrdí jako správný," vysvětluje projektant strategie logistiky a inovací ve Škodě Auto Jan Zolák.

Na podlaze u palety se navíc před uložením každého dílu za pomoci takzvané rozšířené reality promítají informace, zda je třeba součástku předem ještě zkontrolovat. Hlavním cílem inovace je zrychlit vychystávání dílů do výroby, aby produkci, která musí fungovat na sekundy přesně, žádné zpomalení neohrozilo. Navíc si firma od tohoto opatření slibuje snížení chybovosti, která vlivem lidského faktoru dosud vznikala. "Díky videomappingu lze říci, že chybovost klesá na minimum. Lidem systém navíc usnadňuje práci," říká dále Zolák, podle něhož automobilka zatím videomapping ve své logistice testuje a v příštích dvou měsících se rozhodne, zda ho nasadí do ostrého provozu.

Také v konkurenčním Hyundai se snaží zabránit lidským chybám a pouštějí se do testování dronů, které mají ve venkovních skladech nahradit pracovníky provádějící každoměsíční inventury.

"Momentálně to funguje tak, že operátor vstoupí do klece vysokozdvižného vozíku a u každého kontejneru oskenuje jeho kód. Polohu uložení kontejnerů zadává operátor ručně a může se při tom splést. Dron ale může nad kontejnery přelétávat, načítat jejich evidenční čísla a porovnávat je pak s daty v systému, a přitom může zjistit chyby v jejich umístění," uvádí logistický manažer nošovického Hyundai Jan Planka.

Podle něj by neměl být dron řízen lidským operátorem, ale měl by být schopný po předem určené trase létat automaticky. Pokud by mu přitom začala docházet energie, sám by doletěl k nabíjecí stanici, aby pak mohl dále pokračovat v práci.

Zástupci automobilových výrobců se na akci shodli, že nároky na logistiku v jejich oboru se neustále zvyšují. Důvodem je rostoucí poptávka zákazníků po širší paletě různorodých výbav. "Stoupá počet specifikací dílů, hlavně těch interiérových. Každý se dnes chce odlišit od souseda, aby neměl úplně stejné auto, takže se nám za posledních pár let počet specifikací u některých dílů, jako jsou volanty nebo řadicí páky, až ztrojnásobil. Náročnost skladování se kvůli tomu zvyšuje," říká Planka z Hynudai.

"Právě kvůli takovému trendu je třeba zavádět novinky, které při manipulaci s díly snižují chybovost," dodává Bednár ze Škody Auto.

Související