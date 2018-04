Identita a další osobní údaje většiny z více než dvou miliard uživatelů Facebooku se mohly dostat do nepovolaných rukou. Na svém blogu to oznámila společnost Facebook, která stejnojmennou síť provozuje.

Facebook doposud umožňoval hledat osoby podle e-mailu či telefonu, čehož mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je od středy zablokována.

"Až do dneška lidé mohli zadat telefonní číslo či e-mail jiné osoby do vyhledávače Facebooku, což jim pomohlo ji najít. Bylo to velmi praktické při hledání přátel v jazycích, ve kterých je komplikované vypsat celé jméno, nebo v případech, že lidé mají stejná jména," napsal ve středu na blogu technologický ředitel podniku Mike Schroepfer.

Dodal ale, že tuto funkci k získání dat z veřejné části profilů mohli zneužít lidé se škodlivými úmysly.

Sběrači dat díky e-mailovým adresám a telefonním číslům, které si mezi sebou hackeři vyměňují či které jsou na internetu dostupné, mohli pomocí zmíněné funkce Facebooku získat jména osob a další osobní informace, jako jsou místo bydliště či zaměstnání. Vždy ovšem záleželo na tom, jaké údaje o sobě konkrétní uživatel na veřejné části profilu uvedl. Odstavená funkce byla v základním nastavení každého účtu povolená, její vypnutí ale bylo možné v uživatelském nastavení.

"Vzhledem k rozsahu a propracovanosti aktivity, kterou jsme zaznamenali, si myslíme, že veřejné profily většiny uživatelů Facebooku mohly být takto prozkoumány," uvedl Schroepfer.

Nyní zablokovaná funkce byla součástí aplikace Search and Account Recovery, která umožňuje obnovit facebookový účet.

Schroepfer poznamenal, že společnost nyní pracuje na změnách v postupu obnovování účtů, aby se snížilo riziko neautorizovaného sběru dat.

Jména, telefonní čísla a e-mailové adresy považují bezpečnostní experti za základ pro krádeže identit a další nekalou internetovou aktivitu. Získání dat z Facebooku umožnilo propojit dříve získané syrové údaje se skutečnými lidmi, a tak vytvořit jejich reálné profily.

Schroepfer se v blogovém příspěvku věnuje i skandálu týkajícímu se britské analytické společnosti Cambridge Analytica, která nepatřičným způsobem získala údaje o až 87 milionech uživatelů, z nichž 71 milionů bylo z USA.

Od pondělí 9. dubna budou v News Feedu Facebooku, kde jsou pro uživatele sdruženy příspěvky, komentáře či zpravodajství, zveřejňovány odkazy, takže lidé budou moci zjistit, k čemu přes tuto aplikaci přistupují a jaké informace s ní sdílejí.

Související Video Co všechno o vás Facebook ví? Zkontrolujte si osobní data ve svém archivu

