Pokud tento týden selžou jednání odborů ve Škodě Auto s vedením firmy, vyhlásí odboráři stávkovou pohotovost. Zahájení příprav stávky oznámili ve svém týdeníku Škodovácký odborář.

"V případě nepřijetí návrhu by mělo být vyjednávání prohlášeno za ztroskotané a je třeba přistoupit k zákonnému mechanismu jednání před zprostředkovatelem, následně k zahájení stávkové pohotovosti a přípravě stávky. To může zastavit jen hlasování Rady předsedů a výborů Kvasiny a Vrchlabí," uvedl v týdeníku předseda odborářů Jaroslav Povšík. Ke stávce by pak mohlo dojít v průběhu května. Podle odborářů je podpora případné stávce mezi zaměstnanci jednoznačná.

Doposud proběhlo devět kol jednání o nové kolektivní smlouvě, během nichž odbory trvaly na dvouciferném zvýšení mezd zaměstnanců automobilky a zavrhovaly zavedení atypických směnných systémů - tedy především práci o víkendech. Automobilka naposledy nabídla zvýšení tarifů o 10 procent a zaokrouhlení bonusu, což odboráři odmítli. Pokud dojde ke stávce, dosavadní nabídky vedení firmy by padly. Odbory v případě stávky budou požadovat 14procentní růst tarifních mezd za 12 měsíců. Dosavadní kolektivní smlouva vypršela v sobotu 31. března.

Již ve středu odbory vypověděly dohodu o směnách z pátku na sobotu (tzv. flexikonta) a oznámily, že pokud jednání ztroskotají, vypoví do konce dubna dohody o vícesměnných systémech. "Bez flexisměn samozřejmě nemůže výroba fungovat," uvedli odboráři v týdeníku.

Klasický systém práce ve Škodě činí 15 směn za týden, továrna v Kvasinách na Rychnovsku má do konce letošního roku fungovat v osmnáctisměnném systému, lakovna v Mladé Boleslavi v sedmnáctisměnném systému. Zaměstnanci se tak mezi sebou dělí také o pracovní soboty. Firma chtěla vícesměnné systémy, tedy pracovní sobotu jako běžný den, zavést i v mladoboleslavském závodě, čímž podmiňovala růst mezd.

Kolektivní jednání se vedou od začátku roku.

Dělníci v mladoboleslavské Škodě Auto jsou jedni z nejlépe placených zaměstnanců v Česku. Jejich mzdy výrazně převyšují jak zbylé tuzemské automobilky, tak i další firmy, které zaměstnávají podobný počet lidí. Pracovníci v dělnických profesích ve Škodě Auto si přijdou v průměru na 40 557 korun. Průměrná mzda v Česku přitom teprve na konci loňského roku překonala hranici 30 tisíc korun. Odbory ale argumentují rekordními výsledky automobilky a významným postavením v německém koncernu Volkswagen. Čtrnáctiprocentní navýšení mezd za dva a půl roku si loni vystávkovali zaměstnanci bratislavského Volkswagenu, kde průměrný plat je ještě vyšší než v mladoboleslavské Škodě Auto.

Mateřská automobilka Volkswagen letos oznámila, že zvýší odměnu pro své zaměstnance v Německu za loňský rok o více než 40 procent díky rekordnímu zisku a tržbám. Podle oznámení odborů bude celková odměna za loňský rok pro zaměstnance zvýšena na 4100 eur (více než 104 000 korun). Odměna se týká zhruba 120 000 zaměstnanců v Německu.

Škoda Auto je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

Vyhlášení zahájení příprav stávky v časopise Škodovácký odborář



Pozn.: Kliknutím zobrazíte větší verzi



Zdroj: Škodovácký odborář

