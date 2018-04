Investoři v posledních letech vkládají velké peníze do firem, které dodávají do logistických provozů automatizaci. Přitom nejde jen o klasické spekulující investory, ale i o řadu logických akvizic. Příkladů je mnoho. Asi nejznámější provedl Amazon, který před šesti lety koupil Kiva Systems, což se nyní ukazuje jako velice prozřetelný krok. Toyota si zase loni pořídila nizozemskou firmu Vanderlande a také americkou Bastian Solutions. Kion, který je sám vyhledávaným "terčem" burzovních investorů, získal firmu Dematic, a tak by se dalo pokračovat. Podle poradenské společnosti Robo Global změnili v posledních třech letech majitele čtyři z top 10 dodavatelů logistické automatizace.

Logistické softwarové inovace Přestože jsou velice nenápadné, hrají softwarové nástroje v současné logistice zásadní roli. I proto mají v rámci ocenění Impuls Logistika svou vlastní kategorii. První místo v ní získala česká firma Logio za program Distribution Wizard, který umožňuje digitálně vytvořit a vizualizovat celou distribuční síť i komplikovaný dodavatelský řetězec. Druhé místo si odnesla firma Kvados za poslední etapu vývoje svého systému pro řízení skladu myStock a třetí skončila společnost Jungheinrich s nástrojem Logistik Interface, který funguje jako křižovatka propojující podnikové systémy s řídicím softwarem různých skladovacích zařízení.

Zatímco k hlavním prvkům automatizace ve skladech dříve patřily dopravníkové linky nebo různé softwarové nástroje, nyní se očekává větší nástup automatických regálových systémů a také bezpilotních vozíků. Dokladem je i to, že se umístily na prvních dvou místech soutěže Impuls Logistika o nejinovativnější logistický produkt Česka, kterou pořádá měsíčník Logistika a vydavatelství Economia.

Automatické vozíky ve skladech nejsou vlastně žádnou novinkou. První takzvané AGV (Automated Guided Vehicles) v nich začaly jezdit už v 50. letech 20. století. V posledních letech se ale vývoj značně zrychlil a vedle strojů, které pouze sledují magnetickou pásku a táhnou za sebou "vagony", existují i vozíky, jež zvládnou mnohem více.

Příkladem je vítěz soutěže v kategorii "top logistický hardwarový produkt" – automatický vozík, který společnost Toyota Material Handling dodala do skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive. Tento takzvaný retrak pendluje mezi výškovým regálovým systémem, do něhož bez doteku lidské ruky zakladá palety s autodíly, jiné pak vyzvedne a přepraví na dopravníkovou linku.

Důvodem pro nasazení této unikátní technologie byly specifické podmínky ve skladu. Kvůli schnutí a "dozrávání" brzdových komponentů z plastu je v něm vcelku vysoká teplota, ale hlavně nízká vlhkost, která nedovolí příliš dlouhý pobyt lidí. Dříve Continental tuto práci zvládal standardní cestou, protože frekvence manipulace nebyla tak vysoká. Postavení nových výrobních linek a rozšíření výrobního programu si ale vyžádalo i zvětšení skladu a prodloužení pracovní doby v tomto prostředí.

Automatický retrak se orientuje podle laserové navigace a referenčních bodů v podobě zrcadlových desek umístněných v prostoru skladu. Rotační laserový skener, který je umístěn nad kabinou vozíku, neustále přeměřuje vzdálenost a úhel ke každé desce, která je v jeho dosahu.

"Existují ale i jiné, jednodušší způsoby navigace nebo jejich kombinace. Záleží na provozním prostředí a preferencích zákazníka. Přesnost laserové navigace je obvykle hlavním hlediskem při jejím výběru, navzdory vyšší pořizovací ceně," říká Aleš Hušek, specialista na automatizaci z Toyota Material Handling.

Minivozík s jednoduchým nasazením

Také na druhém místě soutěže Impuls Logistika se umístil automatický skladový vozík. Společnost BITO dodává především regály a různé typy přepravek. Se strojem Leo Locative ale vstupuje na nové pole, byť zatím ve zjednodušené formě. Právě to má být ale hlavní výhodou celého systému, který lze rychle nasadit a poměrně jednoduše ovládat.

O soutěži Impuls Logistika Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení nazývaný také Průmysl 4.0 se netýká jen výroby, ale i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlásily cenu Impuls Logistika, která mediálně podporuje nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Soutěž má tři kategorie: top logistický projekt, hardwarový produkt a softwarový produkt. 10členná porota složená z akademiků, odborných novinářů a lidí z branže při hodnocení zohledňuje zejména inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi a celkové přínosy projektu pro firmu. Vyhlášení konečného pořadí a předání cen proběhlo na konferenci Zóna Logistika v Praze.

Jde o bezpilotní vozík pro přesun přepravek a krabic, který není propojený s žádným informačním systémem, naviguje se podle barevné pásky nalepené na podlaze a vykonává úkoly po načtení štítku s QR kódem. Systém lze doplnit stanicemi, kde vozík automaticky odevzdává nebo přebírá přepravky.

Žádný ze zmíněných bezpilotních vozíků se ale zatím neumí vyhýbat překážkám, které se jim dostanou do cesty. To zvládá nový typ stroje, který ke své orientaci nepotřebuje žádnou infrastrukturu a orientuje se pomocí 3D kamery. Pokud s dostatečným předstihem zpozoruje překážku, sám si vytvoří objížďku. Díky této kameře se tak umí "rozhodovat" a řešit i úkoly, které nejsou přesně v jeho popisu práce. V Česku už tento typ vozíku zkouší několik firem, jako například Visteon, Delta Electronics nebo Foxconn.

Centrum repasí

Přes veškerou pozornost, kterou automatizace vyvolává ale v českých skladech stále jasně převládají klasické vozíky. Nedávno na jižní Moravě vzniklo velké centrum pro jejich repasování, které se stará o to, aby starší, ale stále funkční stroje nešly do šrotu. Linde Material Handling, součást koncernu Kion, který v Česku provozuje pět továren, opraví za rok až tisícovku strojů.

Nově otevřené centrum, které skončilo na třetím místě ve své kategorii soutěže Impuls Logistika, využívá technologie, díky kterým dokáže ze starého vozíku na odpis udělat "nový" i za tři dny. Poptávka po této službě je tak velká, že kapacita centra je už nyní pro rok 2018 naplněná a Linde ihned po jeho otevření začalo plánovat další rozšíření. Porotci na opravárenském centru ocenili zejména příznivý dopad na životní prostředí.

