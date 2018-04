Soutěž NGO Awards ocenila neziskové organizace, které inovativním způsobem využívají moderní technologie. Ze slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo ve středu na akci Neziskovka 4.0, si ceny odnesly OZP Akademie, Česká společnost ornitologická a Člověk v tísni. Uspěly s analýzou dat, která pomáhá chránit životní prostředí; chytrým kalendářem, který slouží i nevidomým; a se sdílením dokumentů, jež umožnilo propojit 70 terénních pracovníků.

Soutěž letos už potřetí uspořádala společnost Microsoft ve spolupráci s neziskovou organizací TechSoup. "Ocenili jsme především ty neziskové organizace, kterým se pomocí technologií daří zefektivnit svoji činnost, zlepšit dostupnost služeb pro klienty nebo jiným inovativním způsobem rozvíjejí své služby," říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft v České republice a na Slovensku.

V kategorii Organizační rozvoj zvítězila OZP Akademie, která vzdělává hendicapované a zaměstnává 100 procent osob se zdravotním postižením. "Potřebovali jsme systém, který by nám umožnil evidovat přihlášky do kurzů, plánovat čas lektorům a monitorovat jejich odučené hodiny, vydávat certifikáty a vést různé statistiky, a to tak, aby jej mohli kontrolovat i slabozrací a nevidomí. Bohužel na trhu nic podobného nebylo," popisuje Petra Helebrantová z OZP Akademie. Neziskovka proto navázala spolupráci se slabozrakým programátorem, který jí pomohl vytvořit webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou vzdělávací aktivity spravovat i lidé s těžkým zrakovým postižením.

Cenu v kategorii Vnější dopad si odnesla Česká společnost ornitologická. Porota ocenila projekt, který se věnuje dlouhodobému sledování ptactva, jež je zásadní pro pochopení změn v našem životním prostředí a klimatu. "Program u nás běží od roku 1982. Od té doby zhruba stovka dobrovolníků sbírá každé jaro údaje o početnosti ptáků. Díky moderní metodě analýzy dat se nám podařilo zkrátit dobu potřebnou pro zpracování celého datového balíku z několika týdnů na několik dnů. Víme tak téměř v reálném čase, jaké druhy mění svoji početnost a kam je třeba napřít ochranářské úsilí," přibližuje Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

Ocenění za Výjimečný příběh získala organizace Člověk v tísni. Ve svých projektech řešila propojení více než 70 lidí, kteří pracují v sociálně vyloučených lokalitách s tisícovkou mladých a dospělých klientů ze šesti krajů České republiky. "Chtěli jsme spravovat chod čtyř projektů, které se věnují kariérnímu a dluhovému poradenství, ulehčit kolegům narůstající administrativní zátěž a mít pod palcem organizování metodických porad," líčí Annamária Sedláková z Člověka v tísni. Neziskovce nakonec pomohla digitalizace dokumentů, cloudový systém na sdílení dokumentů a práce v týmu na dálku ve sdíleném prostředí.

Loni v soutěži uspěla aplikace Záchranka, která urychluje příjezd záchranářů na místo nehody. Ceny si odnesl také Domov Sue Ryder, kterému technologie umožňují snazší spolupráci terénních pracovníků, a organizace Tamtamy, která našla způsob, jak mohou pracovníci na dálku komunikovat i s neslyšícími kolegy.

Související