Byznys českého premiéra Andreje Babiše se rozšiřuje do dalšího odvětví. Tentokrát trochu překvapivě do spodního prádla. Podle zjištění Hospodářských novin kupuje 51% podíl v největším středoevropském internetovém prodejci podprsenek Astratex. Podepsání obchodu HN potvrdil šéf investiční společnosti Hartenberg Jozef Janov, jenž pro Babiše kupuje a řídí firmy, které nepatří pod skupinu Agrofert. Cenu odmítl prozradit, podle odhadů HN by se ale měla pohybovat v několika stovkách milionů korun.

Astratex je jedničkou v on-line prodeji spodního prádla na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. Nedávno společnost zahájila svou činnost také v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku.

Babiš tímto nákupem vstupuje do e-commerce byznysu, ve kterém se už několik let pohybují další nejbohatší Češi a Slováci v čele s Petrem Kellnerem, Danielem Křetínským nebo Patrikem Tkáčem.

Přitom je to jen pár dnů, kdy úřady Babišovu fondu schválily vstup do jiného pro něj netradičního odvětví - leteckého průmyslu. Hartenberg získal 51procentní podíl ve velkých polských opravnách letadel Avia Prime.

Související 15. 11. 2017 Babiš vstupuje do letectví 15. 11. 2017 Firma Hartenberg, která investuje Babišovy peníze, koupila polovinu velkých polských opraven letadel Avia Prime. A chystá jejich další expanzi....

Podle Janova je nákup podílu v Astratexu "odrazovým můstkem do segmentu e-commerce". "O vstupu do e-commerce jsme uvažovali již nějakou dobu. Předtím, než jsme se poprvé setkali s akcionáři společnosti Astratex, jsme zvažovali několik potenciálních investic v on-line segmentu. Astratex vede velmi zkušený manažerský tým, s kterým budeme společně pokračovat v evropské expanzi. Po dokončení této transakce bychom i nadále chtěli aktivně hledat další zajímavé investiční příležitosti a rozšiřovat tak naše aktivity v sektoru e-commerce," uvedl Jozef Kováč, investiční manažer společnosti Hartenberg Capital.

Astratex rychle roste. Každý rok prodá o polovinu víc podprsenek, loni za ně utržil 600 milionů korun, provozuje e-shopy v osmi zemích a je třetí nejnavštěvovanější stránkou se spodním prádlem v celé Evropě. Před ním jsou jen Hunkemöller a Victoria's Secret. Miliardovou hranici chce firma překonat za dva až tři roky.

Nápad na dobírkový prodej prádla nikdo nechtěl, tak se ho majitel Astratexu ujal sám. Nyní zvažuje, že do firmy pustí investora Čtěte zde

Internetovému prodeji prádla přitom zpočátku nikdo nevěřil. "Několik zásadních rozhodnutí jsem musel udělat, protože jsem v podstatě neměl jinou volbu. Nebo jsem byl v nějakém průšvihu, což mě k něčemu přistrčilo," řekl v listopadovém rozhovoru s HN zakladatel a spolumajitel Astratexu Petr Vít. A za příklad dával klíčové události ve svém podnikání − rozjezdu dobírkového prodeje spodního prádla, který nejprve marně nabízel jiným, se po rozvodu ujal sám, aby se měl čím živit. Nebo když se o několik let později, poté co přestaly zabírat tištěné inzeráty, rozhodl kompletně přejít na prodej spodního prádla přes internet, i když o tom sám měl pochyby.

V rozhovoru pro HN také připustil vstup nového investora. "Už několik let se kolem nás točí investoři se zájmem vstoupit do firmy. My jsme se tomu bránili, ale už si uvědomujeme, že někteří by mohli přivést společnosti kromě peněz na rychlejší rozvoj i nějaké další myšlenky či synergie," řekl tehdy Vít. "Ale rozhodně to není tak, že bychom Astratex museli prodávat. To vůbec. Když se ale objeví někdo, s kým si budeme rozumět a může nás svým know-how posunout dál, jsme ochotni o tom jednat. A s dalším kapitálem třeba posunout logistiku a sklady zase o úroveň výš," dodal tehdy. Souboj o většinový podíl v Astratexu nakonec vyhrál Andrej Babiš.

Zakladateli Vítkovi zůstane větší než čtvrtinový podíl. Kromě Hartenbergu do Astratexu vstoupí také skupina podnikatelů z oblasti e-commerce a online marketingu - Tomáš Fikar a Roman Oravec, kteří v minulosti prodali Agrofertu své podíly ve firmě Acomware. Dalším investorem v Astratexu bude i Jan Svoboda, společník ve firmě Programia, která dodává firmám internetové obchody. Akcie ve firmě má také několik manažerů firmy. "Dostali podíly jako motivaci. Mají díky tomu k firmě jiný vztah a jinak přemýšlejí. A já jim mohu stoprocentně věřit, protože pracují i na svém," popsal Vít před časem důvody manažerských akcií.

Související