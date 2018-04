Pohyblivé obrázky nebo krátká videa, takzvané GIFy se staly důležitou součástí komunikace na sociálních sítích. Google zaznamenal, že lidé denně vyhledávají miliony GIFů, rozhodl se tak rozšířit jejich nabídku pomocí akvizice služby Tenor, kterou používají při jejich vyhledávání především lidé na sociálních sítí.

Tenor má asi tři sta milionu uživatelů a ti každý měsíc pošlou přes 12 miliard GIFů. Čtyři roky starý startup již nabízí svou "GIFovou klávesnici" například na Facebooku a v chatovacích aplikacích jako je WhatsApp, Messenger, ale i na Twitteru nebo profesní sociální síti LinkedIn.

"Tenor po akvizici Googlu pomůže třem miliardám jeho uživatelů najít nejlepší způsob, jak se vizuálně vyjádřit," napsal spoluzakladatel a generální ředitel Tenoru David McIntosh ve svém blogu.

Tenor bude dále fungovat jako samostatná značka a Google plánuje investovat do jejich technologií. Kromě toho, že bude více GIFů v nabídce vedle Google obrázků, bude možné GIFy vyhledávat například i v Gboard - klávesnici Google, ale i v dalších produktech společnosti, jako je například aplikace Hangouts. Google podle svého prohlášení chce svým zákazníkům nabídnout snadnější možnosti komunikace a pomoci jim přesněji vyjadřovat pocity a nálady.

Start-up Tenor má nyní skoro stejný počet uživatelů jako například Twitter. Jeho nárůst byl ale mnohem rychlejší. "GIFová klávesnice" od Tenoru je podle analýzy App Annie, o které píše Forbes, ve své kategorii nejstahovanější aplikací jak na Androidech tak i na iPhonech, a její hodnocení je dvakrát lepší než hodnocení největšího konkurenta Tenoru, vyhledávače GIFů, Giphy.

Jen v roce 2017 zaměstnanci Tenoru mezi výsledky přidali 4 miliardy GIFů. Cílem služby je podle McIntoshe pomoci lidem co nejlépe vyjádřit jejich náladu tak, aby vyvinuli co nejmenší námahu.

V roce 2017 Tenor začal vydělávat na sponzorovaných GIFech. Umístění správného GIFU mezi první výsledky vyhledávání zákazníky stojí až pět set tisíc dolarů. Cena roste s tím, jak moc si lidé sponzorovaný GIF mezi sebou posílají.

Tenor například ve spolupráci s řetězcem rychlého občerstvení Dunkin Donuts vytvořil sérii halloweenských GIFů, které se pak objevovaly mezi prvními výsledky u vyhledávání běžných slov jako "úsměv", "dobré ráno" nebo zkratky "lol" (v překladu "smát se nahlas").

Za povedenou reklamu pro Dunkin Donuts Tenor získal cenu na Mobile World Congress za nejlepší užití mobilního marketingu.

O GIFové reklamy se pak přihlásily i další společnosti jako Sprint, Nestlé, Nissan nebo KFC.

"Značky nikdy dříve nedokázaly donutit lidi, aby si mezi sebou reklamu sami posílali," řekl výkonný ředitel McIntosh pro Bloomberg. "Je to jako byste vystřihli reklamu z novin a poslali ji kamarádovi," dodává.

Tenor spolupracuje s velkými filmovými studii a televizními společnostmi jako je 21st Century Fox, Dream works, Warner Bros. nebo Netflix. Vytvářejí GIFy, které pak lidi sdílejí, aniž by si uvědomovali, že tím podporují nějakou společnost.

Společnost má 50 zaměstnanců v San Franciscu, New Yorku a Los Angeles. Na umísťování GIFů využívá algoritmy, pro které vytvořil "emoční diagram". Ten mapuje myšlenky a pocity, které lidi chtějí sdílet bez užití slov. Mezi nejvyhledávanější slova kromě pozdravů patří například "láska", "smutek" nebo "zmatený".

Zaměstnanci Tenoru hledají modely, podle kterých pak systém nachází co nejvhodnější výsledky. Když někdo například vyhledává GIF mrknutí, je pravděpodobné, že brzy bude hledat GIF s koketní tématikou. Jindy zas uživatelé ke komunikaci používají třeba jen GIFy z filmů o Harry Potterovi.

Nabídka prvních výsledků GIFů musí být co nejvhodnější, uživatelé většinou stráví hledáním toho správného jen dvacet vteřin.

Zaměstnanci také filtrují databázi, aby se mezi výsledky neobjevovaly nevhodné nebo urážlivé GIFy.

Tenor se také stal partnerem Samsungu. GIFovou klávesnici tak mají i pro běžné textovky majitelé nových typů Samsungu Galaxy S9 a Galaxy S9+. Sponzorovaný obsah přidá Tenor do Samsungu do roka.

Společnost se kromě stávajících služeb snaží nabízet nové produkty. V současnosti vytváří aplikaci s názvem SDK for Unity, pomocí které mohou uživatelé umísťovat pohyblivé obrázky do prostoru kolem nich. GIF si mohou dát třeba na tričko nebo na zeď ve svém obývacím pokoji.

Podle výzkumné společnosti Magid by v následujících dvou třech letech mohl počet poslaných GIFů stoupnout o tisíc procent. Spoluzakladatel společnosti David McIntosh doufá, že do pěti let bude úplně každý uživatel mobilního telefonu sdílet a posílat GIFy. "Naším hlavním konkurentem není Giphy. Jsou to lidé, kteří se vyjadřují psaním," řekl McIntosh pro Forbes.

