Před dvanácti lety vykoupil investiční fond ARX Equity Partners od části tehdejších manažerů podíl v brněnských strojírnách VUES. Nyní jej za více než 1,35 miliardy korun prodává americké společnosti Moog. Transakci už schválil německý antimonopolní úřad. VUES vyrábí specializované elektromotory pro automobilový nebo letecký průmysl.

"Z hlediska toho, co jsme do toho jako investoři vložili, se zhodnocení pohybuje na 11 až 12 násobku původní investice," říká Tomáš Lánský, partner ARX Equity Partners. ARX má aktuálně podíly v osmi firmách z regionu a hledá další investiční příležitosti ve střední Evropě.

HN: Jak dlouho trvala jednání ohledně prodeje VUES?

O prodeji jsme začali jednat koncem loňského léta a postupně krystalizoval zájem firem a zužovali jsme počet zájemců. Zájem byl zejména mezi strategickými investory a byl z jejich strany větší než od finančních investorů.

Tomáš Lánský (45) Absolvoval University of Pittsburgh a Masarykovu univerzitu. Je partnerem ARX Private Equity, kde pracuje už téměř dvacet let. Z portfolia se podílel na investicích do VUES, Lanex, Lexum (Česko, Polsko), KVK, Cenega, Tomplast (Slovinsko)

HN: Za kolik jste firmu před 12 lety kupovali? Jak dobře jste investici dokázali zhodnotit?

Z hlediska toho, co jsme do toho jako investoři vložili, se hodnota pohybuje na 11 až 12 násobku původní investice. Ale je to dáno za dobu, kterou jsme VUES vlastnili. A je to kombinace prodejní ceny a dividend, které jsme si v průběhu jako vlastníci vypláceli.

HN: V jakém stavu byl VUES, když jste do něj v roce 2006 vstupovali? Jaké kroky jste museli udělat, že jste tak výrazně navýšili hodnotu společnosti?

Když jsme VUES koupili, byla to firma s obrovským potenciálem, bylo tam obrovské know-how. Je tam historie výzkumného ústavu, který dělal něco speciálního. Navíc firma nežila z nízkých mezd, ale právě z know-how a sofistikovaného vývoje. Tehdy byl VUES vlastněn týmem inženýrů, kteří ho zprivatizovali a udělali první velký krok k dalšímu rozvoji, za což jim patří velký dík. Byla to čistě česká firma zaměřená na export, její největší zákazník se ale netajil tím, že bude utlumovat nákupy od VUESu. Byl tedy úkol nahradit toho velkého odběratele. Brzy po naší investici firma založila německé obchodní zastoupení, aby byla blíže svému hlavnímu trhu. V průběhu těch dvanácti let jsme výrazně navýšili kapacitu. Také jsme koupili a opravili výrobní halu, kde je dnes hlavní část výroby komponentů.

HN: Byly nějaké zásadní milníky, které firmu pomohly nastartovat? Finanční krize vás nijak nezbrzdila?

Založili jsme německou dceru, investovalo se do výrobních kapacit, zlepšilo se ekonomické řízení. Krize nás donutila rychleji, než jsme si mysleli, podívat se na produktivitu práce, ale zároveň nám ukázala, jak moc si zákazníci váží produktů VUESu. V době krize byl velký tlak na snížení cen, kterému jsme neustoupili a zákazníci VUESu zůstali věrni, což nám potvrdilo nás předpoklad, že firma má skvělý produkt. V tomto nám krize nepřímo pomohla, nebylo to lehké období, ale firma jej přestála dobře.

ARX Equity Partners ARX Equity Partners je fond soukromého kapitálu s dvacetiletou historií, který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě. Aktuálně má v portfoliu desítku firem a více než dvacet dalších investic z minulosti již výhodně zpeněžil. ARX patří mezi přední správce soukromého kapitálu v regionu střední Evropy. Firma působí hlavně v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku, centrálu má v Praze. Od investorů vybral ARX ve čtyřech fondech přes 300 milionů eur (přes 2,3 miliardy korun). Hlavním cílem ARX je spolupracovat s vlastníky a manažery při rozvoji a růstu společností za účelem atraktivního zhodnocení vloženého kapitálu pro investory a spoluakcionáře ARX.

HN: V kolika firmách v současnosti máte podíly? Podle čeho si firmy na investice vybíráte?

Napříč střední Evropou jsme investovali do více než 30 firem, z toho v současnosti držíme podíly v osmi. To, co hledáme, je partnerství, to znamená, musíme tam vidět tým se skvělým zakladatelem, s výborným managementem. Dá se říct, že v podstatě v každém oboru jsou firmy, které toto splňují. Vstupujeme výhradně po dohodě, jsou to přátelské nákupy – jsme dohodnuti jak s manažerským týmem, tak s majiteli. U většiny našich investic jde o řešení situace mezi stávajícími akcionáři. Náš vstup je pro ně ideální řešení. Často jde o řešení situace s akcionářskou strukturou, kde mají různé zájmy. Nebo jde o rodinné firmy, kde nejsou následovníci, ale mají tam dobrý manažerský tým, který by ji mohl dále rozvíjet.

HN: Poohlížíte se v regionu po dalších investičních příležitostech?

Máme portfolio, které zatím držíme, ale máme čerstvý fond, do kterého intenzivně hledáme nové investice. Aktuálně pracujeme na několika nových příležitostech. Česko a Slovensko jsou prakticky naše domovské trhy, díváme se i dále po střední Evropě a příležitostí vidíme celkem dost.

HN: Jak moc do prodejů firem v regionu promlouvá trend generační výměny? Přijde ještě větší vlna prodejů firem ze strany jejich otců-zakladatelů?

Určitě to aktuálně probíhá. Spousta původních zakladatelů firem je založili v devadesátých letech, kdy byli v plné síle. Dnes jsou ve věku, kdy přemýšlí, jak otázku nástupnictví vyřešit. Když si vezmeme firmy, které mají tržby v rozmezí 10 až 50 milionů eur, což je firma střední velikosti, která je zajímavá pro náš fond, tak těchto firem je v Česku asi 4500. Z nich mnohé mají vlastnickou strukturu, kde to následovnictví bude dříve nebo později potřeba řešit. Nebo v případě, kdy je vlastníků více a je třeba partnerství rozpustit. Příležitosti tohoto typu na trhu jsou a budou dále přicházet a vidíme v tomto velký potenciál. Český trh je v tomto ohledu poměrně unikátní v porovnání se zbytkem střední Evropy. U nás firmy předává první generace. Oproti tomu v západní Evropě jsou firmy vlastněny už několikátou generací potomků a mají lepší povědomí, jak mladou generaci připravit na postupné převzetí rodinné firmy. Ale i čeští vlastníci, kteří vidí v rodině nástupce se na to začínají připravovat. Také je podstatné, že u nás jde o první generaci, a tak v řadě případů je společnost dominantní částí rodinného majetku. Její prodej – někdy i postupný pomocí finančního investora – je cestou k omezení rizika z koncentrace rodinného majetku v jediném aktivu.

HN: Jak dále s vlastníky firmy rozvíjíte?

Je několik variant toho, s čím umíme firmám pomoci. První z nich je – zhruba v polovině našich investic jsme udělali dodatečnou akvizici. To znamená, že firma nakoupila lokálního konkurenta nebo expandovala do zahraničí. Dokážeme pomoci s integrací nové investice. Dále umíme vhodně doplnit management, protože jak firmy rostou, je někdy potřeba trochu upravit styl řízení, a také zde máme díky našemu mezinárodnímu rozměru co nabídnout. Máme zkušenost, že sektor private equity je pro manažery zajímavý zaměstnavatel i kvůli možnosti exit bonusu. Každá firma je řízena samostatně, manažeři nejsou začleněni do nějakého konglomerátu, kde by měli nalinkováno jak co dělat.

HN: Kvůli posilující koruně jsou nyní firmy v zahraničí pro české investory atraktivnější. Bude sílit trend investic českých firem do zahraničí?

Zahraniční expanze nebo akvizice je určitě jedna z cest k dalšímu rozvoji, jak získat nové zákazníky, jak doplnit výrobní sortiment. České firmy postupně získávají finanční sílu i manažerské schopnosti k tomu dělat i zahraniční akvizice. Při příchodu private equity investora pak do firem vstupuje i zkušenost a větší míra odvahy k podobným projektům. Když investujeme, tak se stále více zaměřujeme nejen na to, jak je firma zisková, ale také jak moc ji rostoucí mzdy a sílící koruna ovlivní v následujících letech. Kombinace mezd a směnného kurzu také způsobuje, že kalkulace návratnosti investic do automatizace a robotizace výroby vychází výrazně lépe než před několika lety.

HN: Dají se i na českém trhu najít nevybroušené diamanty? Je nějaká firma, která vás v této souvislosti napadne?

Naše bývalá investice Lanex je jeden z hezkých příběhů české ekonomiky. Když jsme do firmy vstupovali, bylo tam osm prodávajících. Se dvěma jsme se domluvili a pomohli vykoupit zbývajících šest podílů, pak jsme společně firmu rozvíjeli, než jsme podíl prodali. Lanex je v některých ohledech skrytý šampion – na globálním trhu jsou v TOP5 v horolezeckých lanech, v papírenských lanech byli světovou trojkou. Nenápadná firma, která je výrazným světovým hráčem ve svém segmentu.

