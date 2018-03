Má pod sebou celou pobočkovou síť České spořitelny. O rušení poboček pro klienty v největší bance ví Filip Belant nejvíce. Ředitel pobočkové sítě České spořitelny poskytl HN rozhovor, ve kterém další redukci spořitelní sítě připouští.

"Půjde ale jen o kosmetiku. Úbytek poboček do tří procent v průběhu tří let a možná i drobnou optimalizaci počtu zaměstnanců, kterou ale teď neplánujeme," říká Belant. Aktuálně podle něj spořitelna provozuje 510 poboček, tedy zhruba každou čtvrtou bankovní pobočku v Česku.

HN: Před třemi roky jste dostal na starost pobočkovou síť České spořitelny. Kolik poboček jste od té doby zrušil?

Jsme teď mínus 120 poboček, tak že teď máme 489 klasických poboček, 17 poboček Erste Premier a 4 pro Erste Private Banking. Nejvíc jsme jich uzavřeli v roce 2016. Loni jsme zrušili dalších čtyřicet a letos už šlo jen o kosmetickou změnu – síť se zmenšila o deset poboček. Vycházíme přitom stále z analýzy, kterou jsme si udělali v roce 2015.

Snažili jsme se optimalizaci sítě udělat tak, aby to co nejméně zasáhlo klienty. Předpokládám, že se nám to povedlo, protože k žádné revoluci nedošlo. Tu analýzu každý rok aktualizujeme, díváme se na využívání každé pobočky a co by případné její uzavření znamenalo v dostupnosti služeb pro klienty v daném regionu. Budeme to tak dělat dál.

HN: Jak klienti reagují, když se dozví, že jim pobočku zrušíte?

Tří měsíce před uzavřením pobočky od nás dostanou dopis, kde jim to oznamujeme a ano, dochází k odchodu klientů. Odcházejí ale hlavně klienti, kteří u nás mají prázdný anebo zapomenutý účet. Je to pro ně impuls, aby ho zavřeli. Klienti, kteří náš účet využívají nebo od nás mají více produktů se zpravidla přesunou do nejbližších poboček a pokračují dál s námi. Když zavíráme pobočku, nikdy ne v místech, aby pak klienti museli dojíždět třicet kilometrů.

HN: Letos slibujete jen kosmetické úpravy v počtu poboček. Jak vidíte příští rok, když využívání digitálních služeb roste a jak o tom přemýšlíte v souvislosti s vývojem nákladů na zaměstnance, nájmy navíc a dalších služeb, které na provoz poboček mají vliv?

Příští rok a dokonce i v následujících třech letech půjde také jen o "kosmetiku". Úbytek poboček do tří procent v průběhu tří let a možná i drobnou optimalizaci počtu zaměstnanců, kterou ale nyní neplánujeme. Poptávka klientů po poradenství Moje zdravé finance stále roste a my tak počtem zaměstnanců spíše rosteme. Digitalizaci jako nevyhnutelnou věc samozřejmě vnímáme všichni. Víme, že nás to čeká a velmi do toho investujeme.

Filip Belant Absolvoval Ekonomickou fakultu Ostravské univerzity. Do České spořitelny nastoupil po studiích v roce 1998 jako poradce a vedoucí pobočky. Působil jako oblastní manažer retailového bankovnictví a od roku 2015 je na pozici ředitele pro rozvoj a provoz pobočkové sítě.

Na druhou stranu známe strukturu a chování našich klientů. I oni víc využívají digitální služby, ale ta změna není tak rychlá, abychom za tři roky museli zrušit dalších 100 poboček. Můžu se samozřejmě mýlit, ale ten velký posun k digitalizaci skutečně nastává jen u některých skupin lidí - zejména v Praze, u mladých a u některých dalších speciálních skupin klientů. Náš typicky klient je z malého města a ten na digitalizaci služeb přistupuje spíš pomalu.

HN: Co nového letos na pobočkách chystáte?

Nejvíc, řádově stovky milionů korun ročně, investujeme do rekonstrukce poboček, ve kterých zavádíme samoobslužnou zónu vybavenou novými typy přístrojů. Dříve na pobočkách byly jen bankomaty, na nových pobočkách jsou přístroje, na kterých se dají vkládat peníze na účet nebo posílat z účtu peníze.

Kromě toho plánujeme pokračovat v obnově bankomatů. Ročně nahrazuje novými přístroji zhruba 7 procent z celé bankomatové sítě. Nově během letoška bude také možné na 150 našich bankomatech vybírat bezkontaktně kartou a příští rok to bude možné i mobilním telefonem, do kterého si klient stáhne naši aplikaci George. Na čtečku pak přiložíte jen mobil, kde budete mít uložené informace o vaší kartě, a budete moct vybírat peníze jako na kartu.

HN: V Praze a ve velkých městech máte nejhustší síť. Proč ji udržovat v takovém rozsahu, když jak říkáte, tato skupina obyvatel se ve velkém posunula do digitálního světa?

Protože chceme být jedničkou trhu a i tam jsou pro nás pobočky stále byznysově zajímavé. Lidé si sice zařizují platby většinou sami přes internet nebo mobilní aplikace, ale zároveň se chtějí poradit, když si berou hypotéku, zařizují si pojištění nebo nějakým způsobem mají zájem zhodnotit své volné peníze. Je pravda, že pobočky se postupně mění ze servisních do poradenských míst a že se budou zmenšovat a budou mít méně zaměstnanců.

To se pravděpodobně stane, ale že bychom v Praze a ve velkých městech teď plánovali fungovat s výrazně menším počtem, to tak není. Raději budeme teď postupovat pomalu a budeme rozšiřovat pobočky bez pokladen, které jsou nákladné a zatím jich máme jen 15.

HN: Jak rychle chcete rozšiřovat pobočky bez hotovostních služeb?

V následujících dvou letech budeme mít 70 poboček bez pokladen. To, co nás zatím v tom brzdí, jsou vkladní knížky. Jde o produkt, který je stále oblíbený mezi našimi klienty a rádi bychom jim nadále umožnili, aby na ně mohli snadno peníze vkládat a vybírat. Rád bych tuto službu nějakou formou dostal do bankomatu.

Další důvod, který nás blokuje v rychlejším zavádění poboček bez pokladem, jsou podnikatelé, protože nám do poboček stále nosí poměrně velké množství bankovek a mincí. Až to tak nebude, můžeme mít 200 či 300 poboček bez pokladen. Náklady na hotovostní operace vysoce převyšují příjmy z těchto operací, berete na sebe obrovská bezpečnostní rizika a když ji odstraníte, ušetříte hodně peněz a ještě se můžete víc věnovat poradenství. Ale bez mixu poboček s pokladnou a bez si to zatím nedovedu představit.

HN: Uvažujete o tom, že byste některé zaměstnance na pobočkách nahradili také roboty? Například britská banka NatWest dokonce už testuje robota s lidskou tváří, který bude odpovídat klientům na pobočkách prostřednictvím televizní obrazovky na řadu rutinních otázek, včetně těch, které mají při vyřizování hypoték.

Věříme, že na řadu takových otázek dostanou klienti odpověď v novém internetovém bankovnictví George, které roli robota bude čím dál víc přebírat. Ale opět, bude to postupně. Jednoduché servisní věci kolem správy účtu, to půjde rychle, ale že bych si uměl představit, že za 2 roky si budou klienti ve velkém pořizovat hypotéku přes internet namísto přes bankovního poradce, to ne.

Hypotéky přes internet už nabízíme, ale loni si je takto vyřídilo jen 0,2 procenta klientů, a to je to ještě kombinace online a živého poradce. Samozřejmě, že se nám pobočky budou zmenšovat a stejně tak jejich počet. Teď ale raději budu postupovat pomalu a třeba budu rozšiřovat počty poboček bez pokladen, protože když se podíváte na tu nákladovost, tak je to velký rozdíl. Dneska jich máme jen 15.

HN: Hotovost se dá vkládat přes bankomaty a existují i přístroje na vkládání mincí na účet. Ty nezavádíte?

Několik jich máme, chceme to lidem umožňovat i tímto způsobem, ale je to hodně drahý přístroj. Že bychom je mohli mít všude, to z toho důvodu není možné. Ale věřím, že jejich počet bude růst. Už nyní je po těchto službách výrazně menší poptávka. Třeba na pobočce v Jihlavě, kterou jsem kdysi vedl, jsme měli osm pokladníků a teď jsou tam dva a stačí to.

HN: Za jak dlouho odhadujete, že budou pobočky bez hotovostních služeb?

V následujících pěti letech bude bez pokladen tak 50 až 60 procent poboček z celkového počtu. Odhadují to na základě vývoje hotovostní transakcí na pokladnách a jaké služby ještě musíme buď digitalizovat nebo posunout do jiných strojů.

HN: Zmínil jste, že vkladní knížky byste chtěl dostat do bankomatu. Jak to bude fungovat?

To je věc, kterou právě teď řešíme. Ptáme se vybraných klientů: Co kdybyste měl plastovou vkladní knížku? Máme možnost z ní udělat jednak ryze digitální produkt - to znamená, že klient místo ní dostane kartu se svým jménem a ta bude fungovat jako klasická platební karta k účtu, ze které je možné peníze vybírat i vkládat.

Nebo v každé nadále papírové vkladní knížce bude čárový kód, kterým se po naskenování v bankomatu identifikujete, že jde o vkladní knížku, a dále identifikujete sebe tím, že do bankomatu vložíte kartu, kterou byste k ní dostali. Poté by klient měl možnost peníze vložit nebo vybrat a dostal by i papírový doklad, potvrzující obrat nebo zůstatek na vkladní knížce. Teď začínáme řešit, jaká varianta by jim vyhovovala. Existují samozřejmě i jiné varianty. Dřív než v příštím roce s "plastovými" vkladními knížkami ale nepřijdeme.

HN: Jak to řeší v Rakousku, kde jsou vkladní knížky také oblíbené?

Klienti do speciálních strojů vkladní knížky přímo vkládají a tímto způsobem uskutečňují vklad i výběr peněz. Ta zařízení jsou velmi nákladná, jeden stojí milióny korun, a já bych chtěl, abychom to dělali efektivněji a pomocí technologií, které už máme.

HN: Co byste jim za to slíbil za benefit?

Lepší dostupnost. Mohli by na vkladní knížky využívat 1600 bankomatů namísto zhruba 500 poboček a nemuseli by tak čekat, až se otevře pobočka. Jen se musíme ještě podívat jaká je struktura těchto klientů a zda majitelé vkladních knížek nepotřebují nějakou formu asistence z naší strany, kterou by dál rádi využívali.

HN: Kolik poboček zhruba čeká to zmenšování, o kterém jste se zmínil?

Zmenšování v rámci stávajících prostor děláme kontinuálně. Je pravda, že třetím rokem najíždíme poradenský koncept Moje zdravé finance a stále do něj nabíráme naše klienty. V současnosti má tuto službu asi 850 tisíc klientů a vzhledem k celkovému počtu našich klientů v tom ještě vidíme obrovský prostor. Až zjistíme, že jsme ten potenciál vyčerpali, tak budeme posuzovat, zda poradce je schopný se starat o 200, 300 nebo 600 klientů. Ve chvíli, kdy zjistíme, že může obsluhovat víc klientů, můžeme optimalizaci i zrychlovat, včetně zmenšování poboček.

HN: Lidé z menších měst upozorňují, že když banka nabírá klienty, otevře pobočku a když je má, tak ji zavře. Co tomu říkáte?

To není naše story, my když už někde pobočku otevřeme, věříme tomu, že je na správném místě a chceme ji provozovat. Uděláte samozřejmě chybu. Nám se to stalo na Hlavním nádraží v Praze, kde jsme měli svou první akviziční pobočku, ale zaznamenali jsme, že tak lidé chtějí spíše rychlou možnost výběru peněz a přístupu k účtu na některém ze strojů v samoobslužné zóně a nečekají tam poradenství a že si tam budou kupovat nějaký náš produkt.

Pobočku tam necháváme, ale nečekáme od ní, že bude nabírat nové klienty. Akviziční pobočky byly součástí našeho nového poradenského konceptu, ale ukázalo se, že to nebylo správné. Měli jsme jich celkem 6, z toho tři v obchodních centrech. Žádnou z nich jsme nezrušili, ale nasměrovali jsme je na poradenské služby našim klientům, ne získávání nových. Vrátili jsme se ke strategii, kterou jsme měli dříve.

HN: Lidé v menších městech stále hodně lpí na hotovosti, i proto že s placením kartami je tam stále větší problém. Jak zařídíte, abyste jim přístup k hotovosti zachovali i po zrušení pobočky?

Necháváme jim tam bankomaty. I ten návyk na hotovost se na menších městech začíná drobně měnit. Není to tak, že každý klient by chtěl vybírat na pobočce.

HN: Co bude rozhodovat o tom, zda tam pobočku budete dál držet?

Jde o to, abychom tam neprodělávali. Bude záležet na tom, jaký zájem budou mít klienti o naše produkty. Je jasné, že se to tam rozjíždí pomaleji, protože tam lidé mají jiné příjmy než v Praze. Ale pokud tam máme být, tak proto, že klienti naše služby využívají. Už dneska jim nabízíme hypotéku, pojištění, investice, možnost koupit si přes nás energie stejně jako klientům ve městě a nyní přemýšlíme o tom, zda bychom se speciálně na menších městech měli věnovat i jiným prodejům. Například prodeji telefonního tarifu, za které klienti hodně utrácejí a naším prostřednictvím by mohli ušetřit. Zatím je to ve stadiu zrodu.

HN: Jak daleko musí lidé v malých městech, kde pobočku nemáte, do České spořitelny dojíždět?

To je různé. V jihozápadních Čechách je typická vzdálenost mezi pobočkami mezi 5 až 10 kilometry, ale třeba z Javorníku na severní Moravě, kde jsme pobočku zrušili, to do nejbližší pobočky v Šumperku mají zhruba 20 kilometrů, což už pro nás není moc přijatelné, a proto tam držíme mobilního bankéře, který tam za klienty, když potřebují, jezdí. Nedá se ale říct, že maximální vzdálenost dojíždějí do pobočky je těch 20 kilometrů. Spíš rozhoduje, kam lidé dojíždějí do práce a zda v tom místě jsou naše služby dostupné. Podle toho se také rozhodujeme, zda jim v místě bydliště pobočku zrušíme, nebo ne.

HN: Jak řešíte problém těch seniorů, kteří buď nemají platební karty, nebo je k výběru hotovosti nechtějí používat?

Snažíme se je to naučit, když si na pobočku přijdou vybrat hotovost. Ale rozumím tomu, že část klientů s tím stále má problém. Pak mají dvě možnosti. Buď používat Českou poštu, nebo si to zařídit, když jedou za příbuznými do většího města. Je to jeden z důvodů, proč nechci, abychom rychle a ve velkém zaváděli bezhotovostní pobočky. Je to pro nás stále zajímavá klientela, někteří jsou u nás 30, 40 let a bylo by škoda, kdybychom o ně přišli.

HN: Je nějaký další způsob kompenzace, který klientům, kteří přišli o pobočku, dáváte najevo, že o ně nechcete přijít?

Spíš jím říkáme: Teď u vás už nemáte pobočku, ale máme další alternativy, přes které můžete zadat platební příkaz. Můžete využít call centrum nebo internetovou aplikaci. V některých případech i mobilního bankéře.

HN: Kolik jich máte?

Dnes už jen pět. Sice pokaždé, když rušíme pobočku jednáme se starosty dotčeného místa a říkáme, že když o mobilního poradce bude zájem, tak ho zařídíme. Ale zájem pokaždé není a i tam, kde se dohodneme se starosty, že mobilního poradce chtějí, je nakonec reálný zájem klientů velmi malý a my ho tam přestaneme posílat. Ve chvíli, kdy k němu přijdou tři klienti denně, tak si to nemůžeme dovolit.

HN: Kolik stojí fungování pobočky?

Typická pobočka s pěti zaměstnanci a s hotovostní pokladnou má provozní náklady až 10 milionů ročně. A největší část z nich jde právě na manipulaci s hotovostí. Jde o zajištění bezpečnosti pobočky, trezory, svoz a odvoz hotovosti a podobně.

HN: Máte i ztrátové pobočky?



Ano, typicky v obchodních centrech. Jde o to, že velké peníze stojí pronájem a také než si vytvoří portfolio klientů, kteří jim nesou větší výnosy než jsou náklady na provoz, tak to trvá 3 až 5 let. Z toho důvodu, že musíme kopírovat provozní dobu obchodního centra, a to znamená, že tam musíme mít dvě směny zaměstnanců. To jsou další velké náklady vedle už zmíněných nájmů. Držíme je tam proto, že jsou tam často i naši klienti a je to také hodně imageová záležitost pro banku. My jich teď máme přes třicet a nejvíc ze všech bank.

HN: Kolik berou v průměru ti, kteří u nás obsluhují běžné klienty? Koncem minulého roku odborový svaz pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví vyhlásil stávkovou pohotovost mimo jiné kvůli již delší dobu trvajícímu vyjednávání s managementy bank a pojišťoven ohledně mzdových podmínek a fluktuaci na pobočkách.

Základní mzdy se pohybují od 25 do 35 tisíc hrubého, samozřejmě k tomu jsou odměny podle výkonu.

HN: U části se tedy dostáváte pod nabídky Lidlu?

Jenže práce bankovního poradce zvyšuje vaši hodnotu na trhu práce víc než práce v Lidlu, poskytuje výrazně větší nabídku benefitů a odměn a zejména kariérní růst. To srovnání mi nepřijde úplně fér.

HN: Podle inzerátů je na pobočkách dost velká fluktuace, takže lidé odcházejí pracovat jinam, je to tak?

My jsme udělali dost významný posun, problém vidím jinde. To, co my na pobočkách potřebujeme dělat, na to není každý vhodný. Potřebujete tam obchodníky. S touto vlohou se narodí jen pětina lidí, ti ostatní se to učí a to jde velmi obtížně, takže ne každý to zvládá. Ale řekl bych, že určitě od nás neodcházejí do Lidlu. V průměru je fluktuace 15 procent

HN: Chystáte letos zvýšení mezd?

V pobočkové síti jsme loni přidávali zhruba 7 procent, na letošek by to mělo být na podobné úrovni.

