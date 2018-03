Air Bank, která patří do skupiny PPF, funguje od roku 2011 a podobně jako další internetové banky vstupovala na trh jen s minimem poboček. Dnes je zastoupena ve všech krajských a některých okresních městech. I tak je ale její síť řádově menší než mají tradiční banky, které provozují stovky obchodních míst.

"Současný počet našich poboček nám připadá akorát," říká v rozhovoru pro HN Jakub Petřina, ředitel marketingu a produktů Air Bank, která má kolem 600 tisíc klientů. Podle něho tradiční banky budou muset síť také ještě víc optimalizovat. "Ale že by to byl ultra rychlý trend, to si nemyslím," míní Petřina. Ke konci loňského roku bylo v Česku celkem 1945 bankovních poboček, před pěti lety jich bylo 2227.

HN: Jaká máte plány s pobočkami?

Odpověď je jednoduchá, nic neměníme. Když jsme Air Bank připravovali, odhadovali jsme finální počet poboček někde v rozmezí 30 až 40. Dneska jich máme 35 a další stavět nehodláme. Ale nehodláme je ani rušit. I když dnes do života lidí stále víc proniká digitalizace, pobočky v něm mají místo.V některých ohledech jsou těžko zastupitelné. Ten současný počet našich poboček nám proto připadá akorát.

HN: Přestože vám klienti přibývají?

Každý měsíc asi 9 tisíc. Ale zajímavé je, že po šesti letech na trhu stále přes 80 procent našich nových klientů s námi přijde podepsat smlouvu do pobočky. Byť od prvního dne, co fungujeme, to můžou udělat od začátku do konce online. Pro nás je důležitější, že hned od začátku na pobočce vzniká pevné sepětí onlinového a offlinového světa. Klienti tam nejen podepíší smlouvu, ale dostanou přístupová hesla do internetového bankovnictví a zpravidla i první školu našeho internetového bankovnictví, případně mobilní aplikace a odchází už připraveni tak, že na pobočku víckrát nemusí.

To je i vysvětlení, proč s růstem počtu klientů nepotřebujeme víc poboček, jako potřebují velké banky. Jejich klienti je často využívají k poměrně rutinním bankovním transakcím, naši klienti to nepotřebují. U nás také ani není možné se stát klientem a nemít internetové bankovnictví.

Jakub Petřina Jakub Petřina pracuje v marketingu téměř dvacet let. Působil ve společnostech Pražské pivovary, Oskar Mobil (dnešní Vodafone) nebo v cestovní kanceláři Fischer. V roce 2005 přišel do skupiny PPF, kde se stal marketingovým ředitelem společnosti Home Credit pro Česko a Slovensko. Od roku 2011 je ředitelem marketingu a produktů Air Bank. Je ženatý a má dvě děti. Hraje tenis, fotbal a golf, je fanouškem NHL.

HN: Sázíte na to, že kdo k vám chce, tak si za vámi dojede i víc kilometrů?

Ono to už není tak nepříjemné jako na začátku, kdy jsme měli 13 poboček. Teď jsme ve všech krajských městech a v řadě okresních měst. Ale samozřejmě, naší výhodou je, že klient ví od počátku, že obrazně řečeno, v každé ulici nás nenajde, a je s tím smířený. Nemůžeme mít hodně poboček a zároveň poskytovat levné služby. Něco jiného je pocit klienta tradiční banky, která mu pobočku zrušila. Lidi nesnáší jakoukoliv změnu. A ještě když jim něco seberete, tak to vnímají nejhůř. A je úplně jedno, zda to před tím využívali, nebo ne.

HN: Nemáte méně poboček i proto, že míříte hlavně na mladé klienty, kteří se v digitálním světě snadněji pohybují?

Tím to není. Naše klientské jádro je kolem 30 let, ale často se stává, že tito lidé k nám přivedou své rodiče, kteří jsou kolikrát s internetovou gramotností na štíru. Ale naučí se to, protože ho dostanou automaticky a pak neřeší, jestli si ho mají vzít, nebo ne, jestli jsou schopni se to naučit, či ne. Je to součást běžného účtu, který si založí, a tak to tak berou a začnou to využívat.

HN: Máte i klienty, kteří lpí na hotovosti a nechtějí moc využívat karty?

Takové také máme, ale tím, že se s klienty hodně bavíme o tom, jak by měli používat karty a že je k tomu motivujeme i tím, že když budou aspoň pětkrát do měsíce zaplatí kartou, získají na účtech vyšší úrok, tak postupně ty karty začnou hodně využívat. Radikální odmítače karet jako to v bankách kdysi bylo, ty nemáme.

Naše klientská struktura je ale hodně odlišná od té v tradičních bankách. Je důležité vědět, že všichni klienti jsou u nás relativně krátkou dobu a ta skupina je homogenní. Přišli do banky, která o sobě něco říká, zkontrolují si to na pobočce a vidí, že si nevymýšlíme. Strašně důležité je, že všichni plus mínus očekávají od nás to samé. Je to velký rozdíl mezi někým, kdo je klientem České spořitelny třeba od roku 1960 nebo od roku 2015. To jsou úplně jiné klientské kmeny a jiné klientské zkušenosti. U nás, byť jsou klienti věkově odlišní – všichni od nás čekají totéž.

HN: Když na vaše pobočky lidi chodí hlavně otevírat účty, a pak si další služby zařizují online, tak vám pobočková síť prodělává, protože negeneruje velké výnosy z prodeje produktů. Souhlasíte?

Když byste ji hodnotila jako prodejní kanál pro stávající klienty, tak v tom případě by prodělávala. Ale my se na to takto nedíváme. Vydělává banka a bez pobočkové sítě by klienty neměla, nemohla by existovat. My už předem počítáme, že na pobočku klienti moc chodit nebudou. Jejich využívání stávajících služeb nebo dokupování nových se odehrává v digitálním prostředí daleko víc než na pobočce. Tam je to samozřejmě také možné, klienti si tam můžou sjednat půjčku nebo hypotéku. Ale ukazuje se, že první půjčku si klient obvykle zařizuje na pobočce, protože se přijde zeptat na podrobnosti, ale další půjčku nebo jakoukoliv úpravu té stávající pak dělá v onlinu. Navíc, u nás je to jedno, na jakou pobočku klient jde, nehrajeme si na vlastnictví klientského kmene jednotlivých poboček, ze které tradiční banky počítají jejich výnosy.

HN: Pobočky Air Bank mi připadají velké a často prázdné, přitom tendence v odvětví je spíš prostory zmenšit kvůli úspoře nákladů. Přemýšlíte o tom také, nebo současný koncept ponecháte?

Necháme si ho. Asi po dvou letech jsme udělali pokus a otevřeli dvě nové pobočky, které byly trochu menší. Jednu v Mostě a druhou v Hradci Králové. Spíš to byla chyba. Už to nebyla naše výkladní skříň, nebyl v nich ten příjemný zážitek, který klienti zažívají v našich pobočkách. Hradeckou pobočku jsme už přesunuli jinam a tento směr jsme zavrhli, protože atmosféra je na bankovních místech velmi důležitá.

HN: Kolik vás stojí provoz pobočky ročně?

V průměru 7 milionů korun.

HN: Jak se podle vás bude vyvíjet celková pobočková sítě bank v Česku?

Já si myslím, že se budou stále víc blížit tomu, jak jsme to pojali my. Budou z nich servisní centra na to, aby lidé pak mohli kdekoliv využívat digitální služby.

HN: A budou banky myslet na lidi, kteří se nebudou chtít vzdát vyřizování služeb osobně s bankéřem a budou chtít dál hodně používat hotovost?

V tom jim nikdo nebrání. My takové klienty máme taky. Klidně ať používají hotovost a ať si pro ni přijdou na pobočku. Nám to nevadí, naopak jsme rádi. Nebudeme je vyhánět, jako se to před lety některé velké banky snažily dělat prostřednictvím skokového zdražení poplatků za služby na pobočkách. Máme vkladomaty i bankomaty a nestojí nás to tolik, jako kdybychom měli živého pokladníka a spolu s tím platili i vysoké náklady na zabezpečení pobočky. Ale myslím, že ani jiné banky kvůli tomu už klienty z poboček nebudou vyhánět. Jen si ti klienti budou muset přivyknout, že v budoucnu nemusí mít blízko svého bydliště pobočku s přepážkou a pokladníkem, ale že to budou čím dál víc dělat bankomaty.

HN: Podle statistiky ČNB bylo v Česku koncem loňského roku 1945 bankovních míst,během pěti let ubylo 282 poboček. Jak velká síť bude za 3, 5 let?

Určitě počty poboček neporostou. Čekám, že velké banky budou dál své sítě optimalizovat. Zda to budou zdůvodňovat digitalizací, to nevím, ale o tom to není. Digitalizaci musíte dělat tak jako tak. My jsme nikdy nestáli před volbou zda mít pobočky, nebo být dobří v digitalizaci. Potřebujete obstát v obou věcech a dělat dobře pobočkový i digitální svět. To spolu není vůbec provázané. Podle mě je to jako cokoliv jiného. Když budou pobočky, které nejsou využívané a budou drahé na provoz, tak musí skončit.

Vlastně to nejvíc záleží na samotných zákaznících. Pokud se budou v tradičních bankách, kde jsou klientské kmeny největší a svým způsobem i nejstarší, přesouvat lidé do digitálních kanálů, tak pobočky možná budou mít o něco menší využití a zase jich pár zmizí. Hlavně v menších městech. Ale že by to byl ultra rychlý trend, to si nemyslím. Osobní kontakt, tak jak jsme to vyhodnotili ze své dosavadní zkušenosti, bude důležitý i v digitálním světě. Podívejte se na velké e - commerce hráče, jako je Alza nebo Mall. Svůj byznys by mohli dělat čistě digitálně, ale až kombinace onlinového a offlinového světa vám vytváří dokonalou klientskou zkušenost. Jen je potřeba ty ingredience namíchat dobře.

HN: A co banky, které jsou skoro bez poboček a s klienty komunikují hlavně přes call centra a internet?

Kdybychom si mysleli, že je to životaschopný koncept, tak jsme to udělali taky, protože je to levnější. Ale lidi stále potřebují vidět fyzickou přítomnost banky a některé úkony, jako jsou půjčky i otevírání účtu chtějí osobně sjednat. Ano existují modely, které jsou postavené jako firmy nebo aplikace na placení, ale to pro mě není banka. Zajišťují jen základní platební služby.

