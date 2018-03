"Průměrný Čech" by měl mít o sedm procent vyšší mzdu než o rok dříve a přesahovat by měla 30 tisíc korun. Přes 65 procent zaměstnanců ale na takovou mzdu nedosáhne, ukazují nejnovější data ministerstva práce za rok 2017. Medián měsíční mzdy se pohyboval kolem 26 tisíc. Ten označuje "prostřední mzdu", tedy že polovina českých zaměstnanců v roce 2017 brala méně než 26 tisíc a polovina více. V platové sféře, tedy u zaměstnanců placených státem, přesáhl celkový medián 28 tisíc. Soukromý sektor zaměstnává kolem 3 milionů lidí, stát 600 tisíc.

Nejrychleji se loni výdělky zvyšovaly u pracovníků ve službách a prodeji (až o 13 procent). Například u prodavačů růst mediánu činil zhruba dva tisíce a v Praze mzda přesáhla 20 tisíc korun, celorepublikově je to 18 tisíc.

V platové sféře se výrazně zvyšovaly platy, například v obraně o 11 procent a medián platu nejvyššího státního úředníka na obraně dosáhl dokonce 103 tisíc korun.

Ženám se loni mzdy zvýšily více než mužům. Rozdíl mezi odměňováním mužů a žen ale zůstává velký, někdy až sedm tisíc korun, a to hlavně v soukromém sektoru. Výjimkou je věková skupina do dvaceti let u lidí placených státem, tam ženy berou výrazně více. V této věkové skupině ale pracují jen stovky lidí.

S vyšším dosaženým vzděláním je vyšší i celková mzda, ale u méně vzdělaných lidí je růst mezd rychlejší. Nicméně u vysokoškoláků medián hrubé měsíční mzdy poprvé přesáhl 40 tisíc korun. Naopak u lidí bez maturity a lidí s dokončeným základním vzděláním dosahují výdělky podprůměrných hodnot.

V Česku pracují desetitisíce cizinců, nejvíce je Slováků - přes 60 tisíc. Cizinci obvykle dostávají vyšší mzdy, Slováci o více než dva tisíce korun, více dostávají i Rumuni, těch ale v Česku pracují jen zhruba čtyři tisíce.

Na statistiku výdělků v regionech a podle věkových skupin či vzdělání se podívejte v infografice:

