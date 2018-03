Před šesti lety ztroskotala poblíž toskánských břehů výletní loď Costa Concordia a při neštěstí přišlo o život dvaatřicet pasažérů. Na přehrávači videí YouTube se objevily desítky záběrů převráceného vraku, zaklíněného mezi skalisky jednoho z místních ostrovů. U některých videí ale diváci museli upadnout do rozpaků: na spodní části obrazu se zobrazil reklamní banner cestovní kanceláře pořádající luxusní plavby.

Situaci, kdy se reklama na webové stránce nebo na YouTube zobrazí ve zcela špatném kontextu, znají uživatelé internetu i z českého prostředí. Třeba když se u nekrologu k tragické smrti zpěváka Karla Zicha při potápění na dovolené objevila reklama na potápěčské vybavení.

Co může působit jako bizarnost nebo černý humor, zpravidla ale nepotěší toho, kdo za reklamu zaplatil. Pro Google, největšího prodejce internetové reklamy na světě a také vlastníka YouTube, problém vyvrcholil loni. Podle deníku The Times počítačové algoritmy chybně přiřazovaly reklamy inzerentů dokonce k videím nebo webům s nenávistným či rasistickým obsahem. Deník tím upozornil na to, že některé značky tak svou reklamou pomáhají financovat tvůrce extremistického obsahu. Google kvůli stížnostem loni přišel o reklamu od více než dvou stovek inzerentů, včetně globálních značek jako AT&T, L’Oréal, Marks & Spencer nebo Volkswagen.

“To, co se loni dělo na platformě YouTube, nebylo v pořádku. Hodně jsme investovali, abychom to napravili,” řekl viceprezident Googlu pro reklamu Sridhar Ramaswamy minulý týden na londýnské konferenci AdvertisingWeek. Před publikem tvořeným reklamními profesionály a zástupci zadavatelů i médií Ramaswamy ujišťoval, že Google “udělá mnohem víc pro to, aby inzerenti měli větší slovo v tom, s jakým obsahem se jejich inzeráty objevují.”

Uživatelé internetu ale dnes a denně narážejí i na jiné problémy. Inzerát například láká na zajímavý článek či na značkový produkt za nízkou cenu, ale když uživatel na odkaz klikne, zobrazí se jiný obsah nebo produkt.

100 miliard dolarů v sázce

Londýnský AdvertisingWeek je každoročně hlavní evropskou událostí zaměřenou na inzertní trh, marketing a inovace v reklamní branži. Google, který je jedním z partnerů akce, letos konferenci využil k tomu, aby přesvědčoval partnery a veřejnost, že to s bojem za zlepšení inzertního prostředí myslí vážně. Zejména oznámil spuštění nových inzertních pravidel. Závadný obsah chce lépe filtrovat a slíbil věnovat více úsilí boji s podvodnými praktikami.

Tlak však nepřichází jen od inzerentů. Google, Facebook i Twitter jsou také pod palbou kritiky ze strany politiků a veřejnosti, že dělají málo proti šíření teroristické propagandy nebo fake news. Existují signály, že právě přes tyto platformy dochází k pokusům o ovlivňování voleb v USA i v Evropě. Facebook prověřují dohledové orgány v USA a Velké Británii po sérii odhalení, která naznačují, že osobní data 50 milionů uživatelů byla zneužita při amerických prezidentských volbách.

Ředitel Googlu pro reklamu zdůraznil, že pro firmu je klíčové nastavit transparentní a férové podmínky pro inzertní trh, aby všechny strany - zadavatelé reklamy, tvůrci obsahu i uživatelé internetu - měly pocit, že za své peníze (nebo pozornost) dostávají “férovou hodnotu”.

Pro Google je v sázce hodně: firma loni utržila za reklamu rekordních 95,4 miliardy dolarů. To je skoro polovina ročního HDP české ekonomiky. Společnost, která patří do holdingu Alphabet, je tak největším hráčem v oblasti on-line a mobilní reklamy. Až s velkým odstupem za ní následuje Facebook, jehož příjmy z reklamy jsou ani ne poloviční.

Zadavatelé vetšinou Googlu platí za takzvanou kontextuální reklamu - za počty zobrazení banneru nebo odkazu v souvislosti s tím, jakou uživatelé hledají frázi nebo jaká slovní spojení vyhledávali v minulosti. Peníze dávají také za přednostní zobrazení reklamních odkazů nebo za reklamy během přehrávání videí na portálu YouTube. YouTube má přes miliardu uživatelů a jeho příjmy za loňský rok z reklamy odhaduje agentura Bloomberg na 10 miliard dolarů.

O peníze z reklamy se firma pak dělí s tvůrci obsahu - provozovateli webů, vydavateli novin, blogery a youtubery. Síla Googlu kromě internetového vyhledávání navíc spočívá v tom, že disponuje více než miliardou zákaznických účtů u své e-mailové služby, prohlížečem Chrome a dalšími aplikacemi.

V podobném duchu jako Ramaswamy obhajoval na AdvertisingWeek nová opatření také Matt Brittin, prezident Googlu pro byznys a provoz v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Upozornil, že důvěru v on-line reklamu zasahuje i obecná krize důvěry, která je patrná v médiích a politice. Proto bude podle něj Google přísněji dohlížet na dodržování pravidel a na boj s podvodnými praktikami - od takzvaných botnetů, které strojově generují otevírání stránek, po další podvody a metody umělého navyšování návštěvnosti. Firma také začne nabízet jednodušší a účinnější nástroje, chránící inzerenty před asociací s kontroverzním obsahem. Tyto nástroje budou využívat strojové učení a sofistikovanější diagnostiku.

Google se hájí, že za loňský rok odstranil 3,2 miliardy inzerátů, které porušovaly pravidla - téměř dvakrát více než v předchozím roce. Rychlost blokování tedy dosahovala v průměrů sto inzerátů za sekundu.

Proti kryptoměnám

Společnost tento měsíc také oznámila, že od června zakáže reklamy na kryptoměny a související produkty, protože se v této inzertní oblasti často vyskytují podvodné reklamy. Následně chce vytvořit pro inzerenty z oblasti krypto-byznysu nová pravidla. K podobnému zákazu přistoupil už v lednu Facebook.

“Když lidé vnímají reklamu jako otravnou nebo ještě hůře zákeřnou, je tu vážný problém. A nárůst ad-blockerů (software, který uživateli umožňuje reklamu z prohlíženého obsahu úplně odfiltrovat, pozn. red.) to jen dokazuje,” řekl Brittin.

Podle manažerů Googlu firma chce do konce roku navýšit až na deset tisíc počet lidí, kteří se budou závadným obsahem zabývat a budou ho případně odstraňovat. Mezi těmito pracovníky budou i specialisté mluvící různými jazyky, odborníci na extremismus i lokální konflikty a podobně.

Na využívání takzvaných content managerů, tedy lidí, kteří odstraňují nevhodný obsah, se letos kriticky zaměřil dokumentární film Čističi (The Cleaners, režisérů Moritze Riesewiecka a Hanse Blocka), představený v lednu na filmovém festivalu Sundance. Ukazuje, jak firmy jako Facebook najímají agenturně tisíce pracovníků na Filipínách k odstraňování nevhodného obsahu. Terčem se ale stávají i umělecké projevy nebo politická satyra, protože “čističi” nemají patřičnou znalost kulturního kontextu.

Ramaswamy také řekl, že loni bylo 98 procent závadného obsahu na YouTube zachyceno prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení.

Peníze vs. svoboda projevu

Největší internetový vyhledávač - ale i sociální sítě Twitter a Facebook - však na tomto místě narážejí na kritiku z druhé strany: že zasahují do svobody projevu a že nepřiměřeně filtrují politickou debatu. Tento názor se například ozývá ze strany konzervativních politických uskupení ve Spojených státech.

Sridhar Ramaswamy Ve společnosti Google má na starosti veškeré produkty spojené s reklamou, což je hlavní byznys firmy. Do Google nastoupil v roce 2003. Předtím byl jedním z ředitelů analytické platformy E.piphany. Pracoval i ve výzkumu v Bell Labs, Lucent Technologies a Bell Communications Research. Původně je softwarový inženýr. Informatiku studoval na Indian Institute of Technology Madras a na Brown University v USA, kde také získal doktorát. Publikoval řadu prací o databázových systémech a jejich teoriích. V oblasti databází je také autorem několika patentů.

Příkladem může být žaloba, kterou na Google v Kalifornii podala nezisková organizace Prager University. Organizace na svém webu zveřejnila seznam čtyřiceti videí, jež YouTube části uživatelů na základě individuálního nastavení jejich účtu nezobrazuje. Právník David Green z nadace Electronic Frontier Foundation agentuře Bloomberg řekl, že by případná prohra Googlu u soudu spustila tisíce podobných žalob. Podle něj ale přísnější filtrování obsahu bude trendem budoucnosti.

Google svoji pozici hájí: “Každý, kdo má dnes telefon, může být tvůrcem obsahu, v tom je svoboda slova. Ale svoboda slova není, když se v malé vesničce kdesi v Makedonii vytváří sto webových stránek, které se tváří, že pocházejí z USA,” řekl na londýnské konferenci Brittin.

Ramaswamy na dotaz HN k otázce svobody slova řekl, že Google investuje hodně peněz do školení lidí, kteří pak rozhodují o tom, zda jsou obsah nebo video přijatelné, či ne. Také filtrovací algoritmy jsou podle něj tvořeny na základě dat dodaných vyškolenými specialisty nebo samotnými uživateli internetu. Google navíc dává tvůrcům obsahu možnost se odvolat.

“Musíte si uvědomit, že Google vydělává peníze, a může tedy platit tvůrcům videí, jen když inzerenti souhlasí s umístěním reklamy. Zodpovědnost a práva, jež máme v souvislosti s provozováním platformy jako YouTube, jsou jiné, než jaké existují pro volný internet. Vydělávání peněz na reklamě představuje omezení, protože je poháněno komerčními zájmy našich inzerentů. A my se v tom snažíme najít rovnováhu,” řekl Ramaswamy.

