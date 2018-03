Sociální síť Twitter zakáže na svých stránkách reklamu na kryptoměny, jako je bitcoin. Připojí se tak k Facebooku a Googlu v omezování tohoto odvětví kvůli riziku podvodů nebo velkých ztrát investorů, uvedla agentura Reuters. Přesný termín, od kdy bude zákaz platit, zatím nebyl uveden.

Zákaz bude zahrnovat reklamu na primární nabídku mincí (ICO), crowdfunding, tedy způsob získávání peněz přes malé částky od drobných dárců, který bude využívat vytváření kryptomincí, ale také prodej samotných kryptoměn a nabídku služeb tzv. kryptopeněženek. Ty slouží k ukládání, odesílání a přijímání digitálních měn. Zveřejňovat reklamu nebudou smět také burzy s kryptoměnami, až na omezené výjimky.

Facebook omezil reklamy na kryptoměny v únoru. Google oznámil, že plánuje zakázat inzeráty na kryptoměny tento měsíc, zákaz má vstoupit v platnost v červnu.

Regulátoři posilují varování před bitcoinem a dalšími virtuálními měnami. Upozorňují, že jsou vysoce spekulativní, některé by mohly být podvodné a že investoři by se měli připravit i na to, že o vše přijdou. Skupina 20 největších ekonomik světa G20 se však minulý týden nedokázala dohodnout na dohledu nad kryptoměnami.

Analytik konzultační firmy Kapronasia Zennon Kapron uvedl, že s narůstajícím počtem ICO je nemožné, aby se někdo vyznal v tom, jaké nabídky a které kryptoměny jsou opravdové a které podvodné. "I když určitě musí být reklama na ICO výrazným zdrojem pro Twitter, dopady podvodných aktivit za to riziko nestojí," dodal.

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin již klesla z prosincového maxima téměř 20 000 USD (409 000 korun) o více než polovinu. Nyní se pohybuje kolem 8000 USD. Přispěly k tomu obavy, že regulátoři zasáhnou proti kryptoměnám. Vliv na pokles ceny měly i zprávy o zákazu reklam na Facebooku a Googlu.

