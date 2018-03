Hlavními obchodními partnery Evropské unie v loňském roce byly Spojené státy a Čína. Obě země měly na celkovém obchodu s Evropskou unií téměř třetinový podíl. Následují Švýcarsko, Rusko, Turecko a Japonsko. Evropská unie nejvíce obchoduje se strojírenským a dopravním zbožím, dalšími produkty zpracovatelského průmyslu a chemikáliemi. Na úrovni jednotlivých států převažuje obchod mezi členskými zeměmi. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Celkový objem obchodu se zbožím mezi Evropskou unií a Spojenými státy loni činil 631 miliardy eur, tedy v přepočtu 16,05 bilionu korun, na celkovém objemu obchodu tak měl podíl 16,9 procenta. Objem obchodu s Čínou činil 573 miliardy dolarů, tedy přibližně 11,8 bilionu korun, což byl podíl 15,3 procenta. Podíl třetího Švýcarska dosáhl sedm procent.

Eurostat však upozornil na rozdílný trend vývoje obchodu s jednotlivými partnery. Zatímco podíl Číny na obchodu Evropské unie se od roku 2000 téměř ztrojnásobil, podíl Spojených států se odvíjí oběma směry. Do roku 2011 téměř nepřetržitě klesal, v letech 2015 a 2016 stoupl o zhruba 18 procent a loni se opět snížil. Podíl Turecka a Švýcarska zůstává od roku 2000 téměř beze změny, zatímco podíl Japonska klesl ze 7,5 procenta v roce 2000 na loňská tři procenta. Podíl Ruska začal v roce 2012 klesat, loni mírně oživil.

Pro téměř všechny členské země Evropské unie byla loni hlavním vývozním partnerem jiná členská země. Výjimkou byly jen Německo, Irsko a Británie, jejichž hlavní vývozní destinací byly Spojené státy, dále Kypr, který vyváží hlavně do Libye, a Litva. Pro tu je hlavním vývozním trhem Rusko. Pro Českou republiku bylo hlavním vývozním trhem Německo s podílem na celkovém vývozu 33 procent.

Pro 17 členských zemí Evropské unie bylo hlavním vývozním trhem Německo. Mimo Evropskou unii nejvíce členské země vyvážely do Spojených států, Číny a Švýcarska. Celková hodnota vývozu 28 členských zemí Evropské unie loni činila 5,23 bilionu eur, z toho vývoz do jiných zemí Evropské unie měl na této částce podíl 64 procent. Zhruba 84 procent vývozu z Česka směřovalo do jiné země Evropské unie, v případě Slovenska to bylo 86 procent.

Také zboží z dovozu pro většinu zemí Evropské unie pochází z jiné členské země, nejvíce pak z Německa. Pouze Litva dováží nejvíce z Ruska a Nizozemsko z Číny. Na dovozu do České republiky má hlavní podíl Německo, a to 30 procent. Dovoz z jiných členských zemí se na celkovém dovozu do Česka podílel 78 procenty.

Ze zemí mimo Evropskou unii se nejvíce zboží dováží z Číny, ze Spojených států a z Ruska. Celkem země Evropské unie dovezly loni zboží za 5,13 bilionu eur, z toho 64 procent se uskutečnilo v rámci Evropské unie.

