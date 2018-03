Od poloviny osmdesátých let fungovala v Hůrce u Horní Plané hojně využívaná, nadstandardně zařízená a armádou oblíbená vojenská zotavovna. V roce 2009 bylo ale rekreační zařízení překvapivě uzavřeno a zaměstnanci propuštěni. Od té doby objekt ležící na exkluzivním místě u břehu lipenského jezera chátrá. Teď se sem má vrátit život.

Jak zjistily HN, nový majitel ázerbájdžánského původu Juma Ahmad Zada, který areál vlastní prostřednictvím firmy Alps, se chystá na místě stavět hotel a původní zařízení rozšířit o další služby. Celková investice má dosáhnout 150 milionů korun.

Zadovi je podle informací HN osmatřicet let a dlouhodobě žije v Londýně. Do Anglie přišel jako student, je absolventem Imperial College Business School a podniká v realitním byznysu. Vlastní hotely v rodném Ázerbájdžánu, ve Velké Británii i v dalších zemích, zároveň poskytuje provozní služby některým hotelovým řetězcům. K nápadu investovat na Lipně jej měl přivést jeho dávný přítel Elchin Kazimov, taktéž Ázerbájdžánec, který už deset let žije v Česku.

Apartmány, kino i jachting

"Hotel Hůrka bude mít 68 apartmánů, bude v něm i restaurace, wellness, kino přestavitelné na kongresový sál, posilovna a zázemí pro jachting," zběžně popisuje připravený projekt Jaromír Král, prokurista firmy Alps, která zrušenou zotavovnu v roce 2014 koupila za 26,1 milionu od ministerstva obrany. Bylo to v dražbě, mnohokrát opakované, když se dlouho žádný zájemce nehlásil. Po podpisu kupní smlouvy jednali zástupci nabyvatele čtyři roky s místními úřady a řešili hlavně změnu územního plánu, teď čekají na stavební povolení.

"Česká republika nabízí oproti sousednímu Německu či Rakousku daleko levnější investice do hodnotných realit. Okolí lipenské přehrady má velký rozvojový potenciál, přitom je pro zahraniční investory bezpečnou, stabilní a otevřenou zemí," napsal Juma Ahmad Zada HN, proč si vybral Lipensko.

Nejde o jedinou ázerbájdžánskou investici v jihočeském regionu. V nedalekém Českém Krumlově nyní vlastní restauraci Leyla (bývalý hotel Barbora) osmapadesátiletý Ali Asgarov z Baku. Muž, který už ve 26 letech byl ředitelem potravinářského závodu v ruském Kaliningradu a před svým příchodem do Česka se živil stavebním byznysem od Ruska a Ázerbájdžánu přes Istanbul až po Dubaj. Ten samý podnikatel má hotel s kavkazskou restaurací Leyla také ve Frymburku u lipenské přehradní nádrže (dřívější hotel Kupec).

Místo rekonstrukce zgruntu nový objekt

Ázerbájdžánci nejdříve chtěli starou vojenskou zotavovnu v Hůrce jen rekonstruovat a k ní přistavět další objekt, od této varianty ale ustupují. "V tuto chvíli to vypadá, že celý hotel bude zgruntu nový. Stav té staré budovy je totiž velmi špatný, přestavba by se nevyplatila," vysvětluje prokurista Král.

Nový hotel Hůrka by podle jeho slov neměl být určen jen pro bohatou klientelu. "Cena za apartmán v hlavní sezoně by neměla být vyšší než 3000 korun na noc, mimo sezonu bude poloviční," uvádí Král. Když firma Alps získá stavební povolení letos, chce okamžitě začít stavět, aby od jara 2020 už mohl být hotel otevřen pro veřejnost. Větší část investice bude řešit bankovním úvěrem.

Je tu ale ještě jeden problém, na který upozorňuje starosta Horní Plané Jiří Hůlka, který jinak ázerbájdžánský projekt podporuje. "Součástí areálu, jež vojsko soukromníkům odprodalo, je i čistička odpadních vod, sloužící celé lokalitě Hůrka. Doufáme ale, že se s novým majitelem nějak dohodneme," uvedl.

Podle prokuristy Krále je firma Alps připravena čističku za symbolickou korunu na město Horní Planá převést a tím vlastnický problém vyřešit.

