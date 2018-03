Legendární značka Harley-Davidson oslaví letos v létě sto patnácté výročí od svého založení. A jako místo oslav si vybrala Prahu. Možná i proto, že nejvýše postaveným manažerem legendární značky Harley-Davidson, který řídí oblast od Kapského Města po Vladivostok, je Čech Martin Heřmanský.

"Na přelomu dvacátých a třicátých let bylo Československo mezi prvními třemi nejsilnějšími trhy Harley-Davidson na světě, i přesto že motocykl v té době stál jako malý dům," vysvětluje v rozhovoru pro HN Heřmanský, proč mají motocykly harley v Česku tak dobrou pověst.

Z jakého důvodu jste si jako místo celosvětové oslavy zvolili Prahu?

Hledali jsme ikonické místo s dobrou infrastrukturou a podporou místních samospráv a města. To je pro nás důležité, protože podle našich odhadů na oslavu dorazí minimálně sto tisíc návštěvníků ze zahraničí.

V České republice má vaše značka velký úspěch už dlouhodobě. Proč zrovna u nás?

Harley-Davidson má v Československu velmi dlouhou historii. První zastoupení tu bylo otevřeno už v roce 1924. Na přelomu dvacátých a třicátých let bylo Československo mezi prvními třemi nejsilnějšími trhy Harley-Davidson na světě, i přesto, že motocykl v té době stál jako malý dům. V roce 1928 vznikl klub Harley-Davidson Club Praha, který funguje dodnes a je světově uznáván jako nejdéle existující klub HD bez přerušení. Lidé, co na našich motorkách jezdili, prožili a přežili několik režimů.

Předseda Evropské komise J. C. Juncker se v březnu nechal slyšet, že pokud Spojené státy skutečně zavedou cla na dovoz evropské oceli do USA, uvalí EU zase cla na dovoz amerických motorek a dalšího amerického zboží. Může to prodej značky ohrozit?

Doufám, že se to nestane. Pokud ano, je otázka, jestli se bude jednat o krátkodobý nebo dlouhodobý problém. V obou případech to bude mít významný dopad na naše prodejní výsledky v Evropě. Stejný problém už řeším v Turecku, kde se loni v létě Erdoganova vláda rozhodla uvalit dvacetiprocentní dovozní clo na veškeré motocykly vyrobené mimo EU. (Pozn. redakce: Americký prezident dal Evropské unii výjimku a cla na hliník a ocel pro ni neplatí. Tím se minimálně oddálila i hrozba, že by EU uvalila odvetná cla na americké motorky. Rozhovor vznikl před těmito událostmi.)

Jak moc závisí poptávka po motocyklech na jejich ceně?

Byť jsme vnímáni jako prémiová značka a motocykl je v zásadě zbytné zboží, tedy něco, co k životu nezbytně nepotřebujete, loajalita a kupní síla našich zákazníků nás zvýhodňuje před velkou řadou konkurentů. S nástupem ekonomické krize v ČR jsme samozřejmě z hlediska objemu prodeje propadli, ale výrazně nejméně ze všech značek.

Velká řada lidí si radši odepře něco jiného než harley.

Bavíme se prodejích, ale většina lidí asi neví, kolik průměrný harley vůbec stojí.

Necelých sto devadesát tisíc, což spoustu lidí určitě překvapí.

Martin Heřmanský je oficiálně Managing Director Harley-Davidson Strategic Growth Markets v regionu EMEA. To znamená, že má na starosti strategické řízení ve střední a východní Evropě, na trzích jihovýchodní Evropy, Skandinávie, Afriky, Blízkého východu a Ruska. Už předtím pracoval pro značku HD jako country manažer pro střední a východní Evropu. Studoval sociologii a pak marketing a řízení podniku.

A co vaši zaměstnanci? Mají od firmy nárok na slevu, když si motocykl koupí?

To ani nevím. Asi nemáme žádný silný zaměstnanecký program, ale v zásadě nikdo z nás to neřeší, protože naše motocykly jsou dostupné samy o sobě. Většina lidí, co ve firmě pracují, má harleye, ale není to dogma.

V rámci regionu EMEA řídíte šest týmů. Vnímáte mezi jednotlivými trhy rozdíly?

V celém regionu žije zhruba 1,4 miliardy lidí, což se na první pohled zdá jako úžasná zákaznická základna. Nicméně víc než půlka těchto lidí žije v chudobě nebo na hranici chudoby a pro další půlku z této půlky je naše značka nedostupná. Region s velkou populací tedy vůbec neznamená vysoký prodej.

Typickým příkladem je Ukrajina. Dostupnost našich výrobků v poměru k příjmům je tu výrazně menší než v Německu nebo Skandinávii.

Který trh je pro vás momentálně nejslibnější?

Před pěti lety byl největším trhem Blízký východ a Afrika. Od roku 2014 se to celé změnilo. V Jižní Africe se v důsledku politické situace rozkolísal kurz měny, země začala být ekonomicky a politicky nestabilní a spotřebitelská důvěra výrazně propadla. To samé se stalo na Blízkém východě kvůli pádu ceny ropy. Od roku 2009 zase však posílil region střední a východní Evropy, takže současně nejsilnější region je tady. Domnívám se, že do budoucna leží mnohem větší potenciál v Rusku, Turecku a Skandinávii.

Ovlivňují poptávku i klimatické podmínky nebo stav dopravní infrastruktury?

Rozhodně. Prodej motocyklů má sezonní charakter, je definován ročním obdobím. V zimě prodeje klesají a poptávka kulminuje na jaře. Protože se můj region nachází na obou polokoulích, máme sezonu téměř pořád. Z hlediska dopravní infrastruktury má třeba Jižní Afrika mnohem lepší silnice než tu máme my. Naopak na východě, například v Rusku, silnice mimo města téměř neexistují.

Jste velmi specifická firma. Máte nějaký speciální dresscode?

Ano, říkáme mu Harley Casual, pod čímž si můžete představit prakticky cokoliv. Například když jsem loni měl jednání s jedním ministrem, kde jsme řešili válečné veterány, byl jsem oblečen stejně jako teď, do košile a džínů. Loni celé naše vedení navštívilo Donalda Trumpa a všichni přišli podobně oblečení, v kožené bundě, košili a džínech.

Jak vypadá typický dnešní majitel harleye?

Rád bych se vyhnul stereotypům, protože majitelem harleye může být fakt kdokoli. Nicméně jádrem naší zákaznické skupiny je muž kolem čtyřiceti let se středním nebo lehce nadprůměrným příjmem, aktivním životním stylem a silnou individualitou, což samo o sobě bourá stereotyp šedesátníků oblečených do kůže.

Když může podle vás na harleyi jezdit kdokoli, narazil jste třeba na seniory?

Narazil. Viděl jsem velmi staré lidi, u kterých by se člověk skoro bál, jestli motorku dokážou ovládat. I pro ně však něco máme. Prodáváme tříkolky, které byly částečně navrženy právě pro zákazníky, co milují ježdění, ale už nemohou z fyzických důvodů jezdit na dvou kolech.

A co ženy? Mám pocit, že jejich podíl mezi motorkáři roste.

Naše značka ženám dost imponuje. Hodně z nich začíná jako spolujezdec a časem si pořídí vlastní motorku. V současné době zhruba patnáct až sedmnáct procent našich zákazníků tvoří ženy, a to procento se neustále zvyšuje.

Vy jste však asi spíš mužská firma. Nebo máte ve vedení i nějaké ženy?

Kvóty na ženy nemáme, i přesto jich je u nás ve firmě dost. Příkladem je Michelle Kumbier, provozní ředitelka celé společnosti Harley-Davidson Motor Company.

Je pravda, že se majitelé harleyů zdraví navzájem?

Osobně neznám značku, která by měla tak loajální zákazníky jako my. Když jedete kamkoliv a potkáte cizího člověka, který má něco od harleye, tak se s ním naprosto přirozeně dáte do řeči. Naše značka lidi spojuje. Nedovedu si představit to samé, kdybych na sobě měl třeba čepici mercedesu.

