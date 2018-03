Hra Chuchel od malého českého studia Amanita Design letos uspěla na prestižní akci Independent Games Festival v San Francisku. Titul získal cenu za nejlepší vizuální stránku.

Není to poprvé, co se studiu Amanita Design něco podobného povedlo. Ceny, kterým se také přezdívá "Oscary" pro nezávislé herní vývojáře, získalo předtím už třikrát. "Letos jsme to nečekali," říká přesto hlavní designér projektu Jaromír Plachý.

Studio Amanita Design získalo herního "Oscara" pro nezávislá studia už třikrát. Zeptám se vás trochu jako Karla Gotta, když získal další hudební cenu. Čekali jste to letos?

Nečekali. Radost jsme měli už ze samotné nominace Chuchla, která je pro nás velikým úspěchem. Navíc byla letos silná konkurence. Soutěžili jsme s hrami, o nichž se hodně psalo a vypadaly bezvadně.

Čím si podle vás Chuchel získal porotu?

Těžko říct. Hodnotí jak grafickou, tak zvukovou stránku. Naše hra je hodně založená na animacích, které spolu tvoří takové skeče. Možná je to víc interaktivní film než hra. Asi jsme holt hodně vybočili naším pojetím.

Je o hru nyní větší zájem?

Určitě, jinak byste mi třeba nevolal. Ve Spojených státech cenu přebírali kolegové ze studia. Já byl doma a ani jsem vyhlašování moc nesledoval.

Čtyři "Oscary" Studio Amanita Design získalo na Independent Games Festival v San Francisku celkem čtyři ceny. V roce 2007 ji dostal jejich Samorost 2. O dva roky později uspěl v kategorii za nejlepší vizuální zpracování titul Machinarium. A v roce 2012 Botanicula za hudební stránku.

Proč jste na vyhlašování neletěl?

Předčasně se nám narodilo dítě, a tak mám spíše takové rodinné radosti a starosti. Mohl jsem se sice na přenos koukat on-line, ale raději jsem se šel vyspat. Pak jsem si až ráno všiml nepřijatých hovorů od kluků…

Na čem budete pracovat příště? Studio Amanita Design už teď dělá na čtyřech tajných projektech.

Ano, máme několik týmů a každý dělá svůj projekt. Už čtyři roky paralelně s Chuchlem vyvíjím další hru, která by měla být takový horor. Nebude to ale klasický horor. Bude to takové absurdní a lehce humorné.

Jak dlouho jste vůbec na Chuchlu pracoval?

Dělali jsme na něm od roku 2012. Upřímně jsem myslel, že to dokončím už v roce 2014, ale trochu se nám vývoj protáhl.

Proč?

Programátor v týmu řešil ještě předchozí hru Botanicula, a tak na Chuchel neměl tolik času. Navíc se ukázalo, že i když je to malá hra, je na ní hodně práce. Nebyly to jen animace, ale museli jsme řešit i funkční fyziku v kresleném světě.

