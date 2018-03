Česká hra Chuchel získala "herního Oscara" pro nezávislé vývojáře za vizuální zpracování na festivalu herní tvorby Independent Games Festival 2018 v San Francisku. Nezávislá studia jsou společnosti, které si své hry vytváří a také si je samy vydávají.

"Nečekal jsem to. Radost jsme měli už ze samotné nominace, která pro nás byla velkým úspěchem. Navíc v naší kategorii byla silná konkurence, soutěžili jsme s hrami, o nichž bylo hodně slyšet a vypadaly bezvadně," řekl hlavní designér hry Chuchel Jaromír Plachý. Hra, kterou navrhl, vyšla na začátku března.

Plachý na projektu pracoval od roku 2012. Původně měl titul vyjít do dvou let, ale vývoj se protáhl téměř na šest let. "Programátor v týmu musel řešit ještě předchozí hru, a tak na Chuchel neměl tolik času. Navíc se ukázalo, že i když je to malá hra, tak je na ní hodně práce. Problém nebyl udělat jen animace, ale museli jsme řešit i funkční fyziku v kresleném světě," popisuje Plachý.

Amanita Design často pracuje na několika projektech naráz a v rámci studia funguje více týmů přibližně po pěti lidech. Nyní pracují na dalších čtyřech hrách. "Paralelně s Chuchlem jsem měl rozdělanou i další hru, která by měla být horor," prozradil Plachý.

Není to poprvé, co tvůrci hry Chuchel na prestižní ocenění z akce Independent Games Festival dosáhli. V roce 2007 získal jejich Samorost 2 cenu za nejlepší webovou hru. O dva roky později uspěl v kategorii za nejlepší vizuální zpracování titul Machinarium a v roce 2012 Botanicula za hudební stránku.

Česká herní scéna měla letos na Independent Games Festivalu ještě jednu nominaci. Ocenění za nejlepší příběh mohla získat hra Attentat 1942, která mapuje události v protektorátu po obsazení Československa nacisty.

Projekt původně vznikl jako interaktivní pomůcka k výuce historie ve školách. Později tvůrci titul ještě dopracovali do podoby klasické hry, která může být zajímavá i pro zahraniční publikum. V kategorii ale nakonec cenu získal australský titul Night in the Woods.

