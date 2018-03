Top chart

Dosavadní mise čínské společnosti CEFC, kterou v Česku zastupuje bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík, končí částečným zestátněním. Řízení CEFC přebírá státní čínská korporace CITIC. Tím se pod kontrolu čínské vlády dostala společnost Pivovary Lobkowicz, fotbalová Slavie a strojírny Žďas, které zdejší CEFC zcela vlastní. Peking si nyní také může sáhnout na desetiprocentní podíl v bankovní společnosti J&T Finance Group a polovinu aerolinií Travel Service. Důvodem potíží CEFC je vyšetřování jejího zakladatele Jie Ťie-minga kvůli podezření z hospodářské kriminality. Otázkou ale je, jestli Peking nezestátnil také českého prezidenta, když si Miloš Zeman ponechal Jie Ťie-minga jako svého poradce, ptá se trefně na Twitteru redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra.

Studie Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ukázala, kolik by stál czexit. Téměř třetina ze 150 dotazovaných firem uvedla, že by v případě odchodu Česka z Evropské unie přesunula své místní provozovny jinam. Další třetina z dotazovaných firem by v Česku zůstala, ale s menším počtem zaměstnanců.

Luxusní zboží vydělává. Nově to dokazují výsledky společnosti Hermès. Výrobce hedvábných šátků či kožených kabelek, včetně legendárních birkinek, loni vykázal čistý zisk 1,2 miliardy eur, což je o jedenáct procent více než v roce 2016.

Společnost Alphabet, jejíž webový prohlížeč a prodejce on-line reklamy Google převzal velkou část reklamních příjmů tradičních médií, si nyní kupuje odpustky. Hodlá dát v přepočtu šest miliard korun na podporu seriózních vydavatelství a na boj proti falešným zprávám.

Evropská komise chce, aby globální, zejména technologické firmy platily daně podle výše obratu v zemích, ve kterých své služby poskytují. Společnosti jako Apple, Amazon, Google či Facebook v současnosti tržby převádí do zemí, kde je to pro ně daňově nejvýhodnější. Nová digitální daň by se vyměřovala podle obratu v dané zemi. Proti této formě zdanění jsou kromě technologických firem také Spojené státy a některé členské země Evropské unie, které lákají firmy na nízké daně. Zejména jde o Irsko a Lucembursko.

Finanční skupina PPF expanduje do Maďarska a na Balkán. Za 71 miliard korun kupuje tamní operátory norské společnosti Telenor. PPF možná zkusí totéž, co udělala se svou O2 Czech Republic, když z operátora vyčlenila infrastrukturu do samostatné společnosti Cetin. Ve hře může být také spuštění klonů O2 TV.

Křemíkové údolí a jeho průšvihy

Facebook za osmnáct a Uber bez dvou za dvacet s výpalným navrch.

Provozovatel taxi aplikace Uber loni v listopadu přiznal, že rok zatloukal krádež e-mailových adres a jmen celkem 57 milionů svých zákazníků a osobních údajů sedmi milionů řidičů. Nadto se firma doznala, že zlodějům zaplatila sto tisíc dolarů za slib, že data vymažou a o jejich zcizení budou mlčet. Uber je nyní kvůli této kauze vyšetřován v mnoha zemích.

Nyní se ukazuje, že Facebook je v zatloukání stejný kujón. V jednání s těmi, kdo osobní data nečestně získali, je navíc ještě naivnější než Uber. Provozovatel největší sociální sítě na světě mlčel o nepovolené manipulaci s údaji 50 milionů uživatelů tři roky. Nadto přiznal, že i když se o problému dozvěděl, vystačil si s pouhým ujištěním, že lidé, kteří se k údajům nelegálně dostali, je nikdy nezneužijí.

Jak ale mohl ředitel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg uvěřit, že společnost Cambridge Analytica, která se živí průzkumy veřejného mínění, slib dodrží? V celé kauze už dokonce přestává být podstatné, že Cambridge Analytica pokoutně získaná data z facebookových účtů využila na podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Důležitější totiž je, jak se k problému Facebook a jeho zakladatel rozhodli postavit a jak moc je narušena důvěra mezi firmou a jejími uživateli.

Zuckerberg držel bobříka mlčení od pátečního propuknutí skandálu až do středy, kdy poprvé veřejně vystoupil. V rozhovoru pro americkou televizi CNN mimo jiné přiznal, že neví, zda nedošlo také k dalším podobným zneužitím osobních údajů. Ohledně tříletého zatloukání si ovšem nasypal popel na hlavu. „Je mi líto, že jsme to nezveřejnili, když se to stalo. Myslím, že to bylo špatně,“ řekl CNN.

V reakci na zveřejnění informací o úniku a zneužití osobních údajů klientů Facebooku klesla tržní hodnota firmy zhruba o šedesát miliard amerických dolarů – pod půl bilionu. Ve světle toho, co firmě v krajním případě hrozí, jde ale pouze o špičku ledovce.

Facebook měl problémy s úniky osobních údajů už dříve. V roce 2009 firma umožnila zadavatelům reklamy, aby se dostali ke všem kontaktům, které klienti Facebooku na svých účtech ukládají. K předání těchto reklamně cenných informací došlo, aniž by na to firma své uživatele předem upozornila. Do té doby platilo, že kontakty přátel jsou výhradně soukromé a přístup k nim mají jen majitelé daných účtů. Facebook se kvůli svému postupu dostal na mušku Federální obchodní komise (FTC), která firmě vystavila podmínku. Sociální síť se tehdy zavázala, že bude striktně dbát o bezpečnost osobních údajů svých klientů. V opačném případě jí hrozí sankce ve výši až 16 tisíc dolarů za každého uživatele, jehož osobní údaje budou zneužity. V případě společnosti Cambridge Analytica by se tak celková pokuta mohla vyšplhat až na 800 miliard dolarů. To by mohlo Facebook zničit, protože jeho celková tržní hodnota je nyní pod 500 miliardami dolarů.

Důvěra je cenná komodita a podnikatelský model Facebooku je na ní založený. Máslo na hlavě ale nemá jen Facebook. Část odpovědnosti za vzniklou situaci nesou i jeho uživatelé, kteří o sobě provozovateli sociální sítě říkají takřka vše a dobrovolně. Zapomínají, že oni jsou hlavním zbožím, které Facebook prodává.

Ať už skandál dopadne jakkoliv, pověst Facebooku určitě utrpí další šrámy. Už nyní přitom některé průzkumy naznačují, že je nejhůře vnímanou americkou technologickou firmou.

Kdo hodně investuje do knih a kdo do lyží

Nakladatelství Albatros Media v posledních letech koupilo více než desítku menších konkurentů. Nejdříve šlo o získání silnější pozice na trhu dětských knih. Nyní Albatros usiluje o literaturu pro dospělé. Společnost proto za nezveřejněnou cenu koupila nejstarší české nakladatelství Vyšehrad, které nedávno vydalo bestseller v podobě biografie bývalého československého prezidenta Gustáva Husáka. Vyšehrad, jehož tradice sahá do roku 1934, má roční tržby okolo 18 milionů korun. Albatros se ve stejném ukazateli pomalu blíží k jedné miliardě.

Bývalý podnikatel v gumárenství Tomáš Němec zrychluje svou jízdu na lyžích. Jeho společnost ConsilSport, která před rokem koupila českého výrobce lyží Sporten, nyní převzala také legendární rakouskou lyžařskou značku Kästle. Akvizice pomůže ConsilSportu navýšit roční obrat ze současných 240 milionů korun zhruba na 400 milionů.

Kdo věří malým firmám

Pražská burza láká malé a střední podniky, aby přes její nový trh Start usilovaly o zájem investorů a čerstvý kapitál. V této souvislosti si vás dovoluji pozvat na setkání se zástupci společnosti Primoco (přihláška zde), které se uskuteční druhou dubnovou středu. Právě Primoco totiž bude mezi prvními společnostmi, které na trhu Start nabídnou své akcie. Další z uchazečů o nové investory – výrobce pracovní a outdoorové obuvi Prabos – se představí 18. dubna (přihláška zde). O týden později bude následovat setkání se zástupci dodavatele spotřebního materiálu pro 3D tiskárny Fillamentum (přihláška zde).

Kdo umí investovat do mandlovníků

Harvardova univerzita sází na rostoucí poptávku po mandlích. Univerzitní investiční fond koupil zhruba 600 hektarů bývalých bramborových polí v Austrálii. Nyní jsou pozemky určeny k pěstování mandlových ořechů. Podle amerického deníku Wall Street Journal se Harvard vydal po stopě lukrativní investice. Ve Spojených státech se dostala velkoobchodní cena mandlí určených na export na rekordních 6807 dolarů za tunu.

Oaks Prague – první česká chytrá vesnice

KOMERČNÍ PREZENTACE V Nebřenicích, jihovýchodně od Prahy, právě vzniká rezidenční celek Oaks Prague, který se stane první českou chytrou vesnicí. Unikátní komplex v sobě propojí soudobou architekturu a prvky tradičního venkova. Na návrzích apartmánových domů a vil se podíleli přední architekti v čele s Evou Jiřičnou, Petrem Kolářem či Wolfgangem Ludesem.

Projekt Oaks Prague bude zahrnovat přibližně 250 nemovitostí, vedle toho nabídne i golfové hřiště s licencí PGA National, jezdecké centrum či tenisový klub. Dominantou Oaks se stane klasicistní zámeček Nebřenice, v němž po rekonstrukci najdete skandinávské wellness a spa, boutique hotel, golfový klub i restauraci. Rezidenční čtvrti spojí náměstí s obchody, farmářskými trhy, restauracemi, pekárnou, školkou, nonstop concierge servisem i sdíleným vozovým parkem elektromobilů.

První rezidenční budovy se v Nebřenicích začnou rýsovat od letošního dubna se zahájením stavby základů apartmánových domů kolem budoucího náměstí. Výkopové práce jsou již dokončeny a momentálně se realizují vrty pro tepelná čerpadla. V květnu se navíc zahájí zasévání prvních devíti jamek golfového hřiště, které se hráčům otevře už v létě 2019.

Co láká

Investice do zdraví psů a koček zlákaly členy investičního klubu Venture Club. Do projektu tuzemské veterinární pojišťovny, zaměřené výhradně na domácí mazlíčky, už vložili necelých 12 milionů korun. Celková investice má dosáhnout 18 milionů. Každý člen musel vložit minimálně čtyřicet tisíc korun. Bude zajímavé sledovat, jak výnosné tyto investice budou.

Kdo vyhrává

Doba přeje lidem ochotným pracovat v pivovarech, lihovarech a vinařstvích, všímá si agentura Bloomberg a odkazuje na lednová data z trhu práce v USA. Počet nových zaměstnanců v amerických firmách podnikajících v těchto odvětvích roste velmi rychle. Už překonal i tempo přírůstku nových pracovních míst v průmyslu, který ve Spojených státech zažívá několik let trvající boom.

Kdo prohrává

Karlovy Vary a Londýn hlásí ztráty. Hlavní město Velké Británie přišlo o sídlo britsko-nizozemské potravinářské firmy Unilever. Vedení korporace dlouhá léta zvažovalo zjednodušení své struktury, jejíž součástí byla dvě ředitelství. Firma bude nově řízená z jediné centrály v nizozemském Rotterdamu.

Karlovarský filmový festival ztratil největšího sponzora. Státem ovládaná energetická společnost ČEZ, která dosud festivalu poskytovala 20 milionů korun ročně, po šestnácti letech s partnerstvím končí. Svůj krok zdůvodnila tím, že musí šetřit. Loni ČEZ vykázal čistý zisk 19 miliard korun, ale před pěti lety bylo více než dvakrát tolik.

Dotace od ČEZ obvykle pokryly zhruba 15 procent rozpočtu festivalu, který dosahuje kolem 150 milionů korun.

Mimo byznys u Muskových

Neznámějším členem rodiny je podnikatel Elon Musk. Úspěšní jsou ale také jeho dva sourozenci, Kimbal a Tosca, i matka Maye. Bratr Kimbal patřil k prvním investorům společnosti X.com, kterou rozjížděl Elon a ze které později vznikl poskytovatel on-line plateb PayPal. Kimbal nyní podniká hlavně v gastronomii a ve Spojených státech propaguje kvalitní stravování.

Elonova sestra Tosca loni založila on-line televizi Passionflix, která chce internetové videotéce Netflix konkurovat nabídkou zaměřenou hlavně na romanticko-erotické filmy.

Nepřehlédnutelná je rovněž Elonova matka. Maye Musková je specialistkou na výživu a modelkou. Ve svých 69 letech se stala nejstarší ženou v roli tváře společnosti CoverGirl.

