Fotbalistů je nyní v Česku asi 360 tisíc, hokejistů 40 tisíc a třeba závodnímu lyžování se věnuje přes 20 tisíc lidí. Alespoň podle údajů, které jednotlivé sportovní svazy uvádějí v poslední ročence České unie sportu. Kdo všechno je ale v těchto a dalších statistikách a evidencích jednotlivých svazů zahrnutý, už tak zřejmé není.

Jedním z hlavních aktuálních úkolů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je lépe popsat sportovce, kteří se sportu skutečně pravidelně, aktivně věnují. Mimo jiné proto, že na základě čísel o členské základně plynou jednotlivým sportovním odvětvím až stamilionové dotace ze státního rozpočtu.

Že je detailnější evidence třeba, ukazuje například několik nedávno udělených dotací v motoristickém sportu.

Dříve tento problém i po zásahu soudu musel řešit Autoklub ČR, aktuální zjištění HN dokládá, že podobně "od oka" počítal svou členskou základnu i konkurenční Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK).

ÚAMK v žádosti o dotaci na rok 2016, přičemž údaje, na něž se v ní odkazuje, jsou za rok 2014, deklaruje celkový počet členů 209 684. Z toho mělo být 3536 sportovců v soutěžích, 8470 aktivních sportovců, 327 trenérů, 512 rozhodčích, 7720 organizačních pracovníků, 2854 funkcionářů a 186 265 ostatních členů.

Určujícím vodítkem pro to, kdo je sportovec, by mohla být licence na činnost. Ty pro motoristický sport v Česku uděluje pouze Autoklub. Tato organizace drží takzvanou národní sportovní autoritu v motoristickém sportu pod Mezinárodní automobilovou federací (FIA) a Mezinárodní motocyklovou federací (FIM). Pro rok 2014 Autoklub v oblasti motorsportu udělil celkem jen 5116 licencí. Z toho vyplývá, že dvojnásobný počet sportovců a činovníků, které deklaroval ÚAMK, je nadsazený.

Podtrhuje to skutečnost, že ÚAMK sám ročně pořádá jen jednotky z celkových stovek motoristických akcí, které se v Česku konají.

V roce 2016 ministerstvo na základě těchto čísel poslalo ÚAMK dotace v deseti programech spolu s mimořádnými dotacemi - v celkové výši 5,6 milionu korun. V roce 2017 to pak bylo na celkových dotacích dokonce 14 milionů korun.

Podle prezidenta ÚAMK Oldřicha Vaníčka není definice sportujících členů podle licencí tak jednoznačná. "Od státu neexistuje jasná definice toho, kdo je sportovec, trenér. Co je pohybová aktivita, která bývá někdy také podmínkou. Má šachový trenér pohybovou aktivitu? Nebo kuchař, který jezdí s týmy v cyklistice? Popsat naše členy tak, jak to po nás ministerstvo někdy chce, je často nemožné," hájí se Vaníček s tím, že evidence i všechny podklady pro žádosti o dotace byly vždy udávány s nejlepším vědomím a svědomím.

Tiskový odbor ministerstva školství na možnou nadsazenost počtu členů ÚAMK reagoval následovně: "V rámci kontroly může MŠMT údaje prověřit. Žádosti, dokumenty a evidenci členů ÚAMK jsme v poslední době ale neprošetřovali. ÚAMK dokládá svoji členskou základnu stejným způsobem jako všechny ostatní subjekty, které žádají o podporu ze státního rozpočtu."

Nejasnost kolem počtu členů ÚAMK každopádně není v českém sportu ojedinělý případ. "Když nám sportovní svazy předložily žádosti o dotace, zaujalo nás, kolik vykazují členů. Dohromady to dalo 11,4 milionu sportovců," poznamenal před lety někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Zmíněné číslo by předčilo počet obyvatel státu. V databázích svazů byli už dávno neaktivní sportovci, jejich sourozenci, kteří sportovní činnost nevyvíjeli, a podobně. Některé svazy už dříve své databáze pročistily, například fotbal spadl z 600 tisíc na skoro polovinu, jiné ale dosud ne.

"Mrtvé duše" byly nedávno tématem i pro samotný Autoklub ČR. V žádostech pro rok 2014 uváděl ještě téměř 90 tisíc členů, o rok později už to bylo jen asi 14 tisíc členů.

I u Autoklubu za jeho předešlého vedení spojeného s Romanem Ječmínkem panovala podezření z nadhodnocování členské základny s následným čerpáním dotací na tyto členy.

"Dosud se asi pět sportovních svazů včetně nás rozhodlo, že si udělá v členské základně pořádek, to znamená odstraní duplicity, neaktuální záznamy a jiné nesprávnosti táhnoucí se ještě od dob Svazarmu respektive ČSTV, a převede ji do elektronické podoby.

Neřekl bych, že u svazů šlo a jde o nějaký zlý úmysl, je to dědictví minulosti a řada svazů třeba ani nemá kapacity, lidi na to, aby si tento úklid udělaly," soudí šéf Autoklubu Jan Šťovíček.

Už několik let se proto na ministerstvu školství pracuje na projektu centrálního rejstříku sportovců. Ten by měl situaci vyřešit. MŠMT by dalo jasná vodítka pro zmapování členské základny i její struktury.

Překážkou v jeho dřívějším zavedení bylo ale například téma nakládání s osobními údaji v něm.

"Máme úkol daný zákonem o podpoře sportu spustit rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení nejpozději do 30. června letošního roku. Organizace pak budou mít povinnost zapsat údaje do rejstříku nejpozději do konce roku. Aplikace s rejstříkem se momentálně připravuje," uvádí tiskový odbor MŠMT.

