Společnost One Energy & One Mobile ukončila ve čtvrtek dodávky elektřiny a zemního plynu svým zákazníkům. Těch měla firma ke konci února zhruba 15 tisíc u elektřiny a přes 8300 u plynu. Za konec činnosti může údajně problém s přechodem na nový informační systém. Společnost o tom informovala na své facebookovém profilu.



"V souvislosti s nepodařeným přechodem na nový informační systém a soustavnými problémy s vygenerováním platebních kalendářů a následné fakturace (vyúčtování) za dodávky elektřiny a zemního plynu se naše

společnost dostala do situace, kdy nedokázala plnit přísné podmínky energetického trhu a management společnosti rozhodl ze svého podnětu o ukončení činnosti," sdělila společnost.

Firma zároveň přestala přijímat jakékoliv zákaznické požadavky. Dle svého vyjádření se nyní plně soustředí na vypořádání přeplatků a nedoplatků z plateb za energie a vyrovnání se s věřiteli.

Přes 23 tisíc odběratelů energií se bez dodávek neocitnou. Skončí u tzv. dodavatele poslední instance (DPI). To je většinou firma, která na daném území provozuje i distribuční soustavu – tedy ČEZ, innogy (dříve RWE) E.ON, PRE či Pražská plynárenská.

Energetický regulační úřad (ERÚ) už dříve uvedl, že zákazníci DPI mají šest měsíců na to, aby uzavřeli smlouvu o dodávkách plynu s novým obchodníkem. Úřad ale doporučuje se změnou neotálet kvůli vyšším cenám, které DPI může účtovat, a také kvůli hrozbě neoprávněného odběru, který nastává po překročení šestiměsíční lhůty.

