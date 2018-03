Elektrická auta by mohla být do roku 2025 levnější než auta s benzinovým motorem, pokud budou pokračovat v poklesu ceny lithium-iontových baterií. Některé modely elektrovozů budou stát stejně jako modely s benzinovým motorem již v roce 2024 a v následujícím roce již budou levnější. Vyplývá to z průzkumu Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Podle BNEF by očekávaná masová výroba lithium-iontových baterií a lepší technologie měly snížit ceny těchto baterií. Nesmí se však prudce zvýšit cena hlavního kovu, lithia. Pokud by ceny lithia prudce rostly, termín vyrovnání cen elektrických a benzinových vozů by to oddálilo.

Díky masové výrobě by ceny baterií do roku 2030 měly klesnout až na 70 dolarů (1400 korun) za kilowatthodinu. Loni průměrná cena činila 208 dolarů za kilowatthodinu. Vysoká cena baterií snižuje ziskové marže a v současnosti představují baterie až dvě pětiny celkových nákladů na elektrický vůz.

Volání po rozšíření elektrických vozů je stále hlasitější, protože země a firmy se snaží zbavit smogu ve městech a splnit ambiciózní klimatické cíle stanovené Pařížskou dohodou.

