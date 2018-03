Po dvouměsíčním bezvládí má státní agentura CzechInvest konečně nového šéfa. Ve výběrovém řízení na post generálního ředitele vyhrála Silvana Jirotková. Ta v CzechInvestu už dlouhé roky působila na různých vedoucích pozicích.

V dřívějších letech vedla Jirotková například odbor malých a středních podniků. Mezi její hlavní projekty mimo jiné patří založení a řízení inkubátoru ESA BIC Prague, který vznikl ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a Hlavním městem Praha.

"Paní Jirotková je velmi dobrá volba. Spolupracujeme s ní téměř deset let, jedná vždy profesionálně, žádné fráze, ale věcnost, patří dlouhodobě mezi nejkvalitnější manažery státní správy. Měl jsem možnost vidět její koncepci dalšího fungování agentury, její představa je rozvojová, ale současně přiměřená situaci na trhu investic," říká o Jirotkové šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

"Líbí se mi, že chce zapojit investory do využívání tuzemských výzkumných center. Podpora start-upu by měla být její silná stránka, vždy se tomu věnovala. Bude ji možná čekat větší sbližování s CzechTrade, ale má dostatečné zkušenosti, aby to zvládla," dodává Havlíček.

Jirotkovou má ve čtvrtek odpoledne jmenovat do funkce ministr průmyslu Tomáš Hüner. Ten odvolal jejího předchůdce Karla Kučeru počátkem ledna. Svým vedením údajně agenturu destabilizoval. Vedením investiční agentury byl poté dočasně pověřen dosavadní zástupce bývalého šéfa CzechInvestu Jan Urban.

CzechInvest neměl ředitele od ledna

"Karel Kučera svými rozhodnutími v posledních dnech, o kterých jsem navíc nebyl vůbec informován, destabilizoval chod agentury," zdůvodnil v lednu svůj krok ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO) bez bližších podrobností. Podle zdroje blízkého ministerstvu Hünera popudilo, když šéf CzechInvestu odvolal ředitele divize malých a středních podniků a regionů Vojtěcha Rajtra, který v agentuře pracoval 12 let. Zaměstnanci agentury proti jeho odvolání protestovali.

Kučera měl v minulosti blízko k hnutí ANO. V komunálních volbách roku 2014 měl za hnutí kandidovat v komunálních volbách v Mníšku pod Brdy. Z kandidátky ovšem odstoupil a během předchozí vlády, kdy MPO ovládala ČSSD, byl považován za úředníka, který má k Lidovému domu blízko.

Hlavním úkolem CzechInvestu je podpora investic zahraničních firem v Česku. V poslední době se ale agentura více zaměřovala i na strukturální evropské fondy.



CzechInvest se podobně jako CzechTrade, který podporuje vývoz českých firem do zahraničí, opakovaně dostal do hledáčku premiéra Andreje Babiše. Ten označil jejich fungování za neefektivní a volal po reformě.



Ještě toto pondělí pak Babiš prohlásil, že by nejlepším řešením bylo CzechInvest a CzechTrade v rámci úspor zase sloučit. Ministr Hüner a další experti jsou ale proti. I přesto se očekává zeštíhlování obou agentur, na pořadu dne je také jejich sestěhování na jednu adresu.



Premiér v demisi řeší i situaci ve státní podpoře exportního financování. Dveře k reformám České exportní banky a pojišťovny EGAP si částečně otevřel tím, že se jejich jediným akcionářem stane namísto původních čtyř ministerstev už jen ministerstvo financí. To již připravuje personální změny.

