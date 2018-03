V USA začal ostře sledovaný soudní spor, který má potvrdit nebo zablokovat již dohodnuté spojení mobilního a satelitního operátora AT&T a mediální skupiny Time Warner, která vlastní televize HBO nebo CNN. AT&T za koupi Time Warneru už před dvěma lety nabídlo obří sumu přesahující 85 miliard dolarů. Loni v listopadu ale fúzi firem americké ministerstvo spravedlnosti poslalo k soudu, protože se obává, že transakce omezí hospodářskou soutěž a poškodí spotřebitele. Verdikt soudu může mít vliv i na českou mediální scénu. Pokud by soud fúzi zastavil, patrně by sešlo i z prodeje televize Nova, o němž se spekuluje.



Verdikt soudu lze očekávat nejdříve za šest týdnů. Už teď je ale jasné, že výsledek na dlouhé roky zásadně ovlivní podobu amerického mediálního trhu. A k tomu předznamená, jak by mohl dopadnout očekávaný prodej mediální skupiny CME, přes níž Time Warner ovládá i českou TV Nova a další komerční televize ve střední a východní Evropě.

AT&T je druhým největším mobilním operátorem v USA a k tomu ještě zprostředkovává satelitní vysílání televize, které si předplácí na 25 milionů Američanů. Time Warner zase vlastní síť populárních kabelových televizí přes skupinu Turner, do níž se řadí již zmiňovaná CNN. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se obává toho, že pokud fúze obě sítě spojí dohromady, objeví se na trhu příliš silný hráč. A ten by prý mohl začít zvýhodňovat pořady vlastních televizí, zatímco by po konkurentech chtěl více peněz za vysílání jejich obsahu.

Ministerstvo spravedlnosti navíc předpokládá, že spojená korporace zvýší ceny svých měsíčních televizních poplatků a přišlo dokonce s odhadem částky, kterou by museli klienti AT&T a Time Warneru zaplatit navíc oproti dnešku. Celkem suma dosahuje 436 milionů dolarů ročně.

Takové argumenty obě společnosti odmítají. "Důvodem našeho spojení nikdy nebylo snížení dostupnosti a zvýšení cen za používání obsahu firem ze skupiny Time Warner. Je to přesně naopak. Našim skupinám jde o to, aby byly společně konkurenceschopnější v době, kdy dochází k revoluční transformaci vysílacího byznysu," uvádějí firmy ve společném prohlášení. Narážejí v něm na sílící konkurenční služby na streamování videí a filmů, které nabízí YouTube, Netflix nebo Amazon. Právě kvůli nim hodlá Time Warner spolu s AT&T spojit síly.

Podle obou korporací jsou navíc výtky Trumpovy administrativy účelové. Ve skutečnosti prý spíše vycházejí z prezidentovy nelibosti k televizi CNN, která pod Time Warner spadá a která se podle Trumpa zaměřuje na vydávání fake news. I kvůli tomu firmy žádaly soud, aby jim povolil získat komunikaci mezi Bílým domem a ministerstvem spravedlnosti, jež by mohla takové podezření prokázat. Tomu ale federální tribunál nevyhověl.

Výsledek soudu může zhatit očekávaný prodej Novy

Soud se tak nakonec bude zabývat jen otázkami ohrožení hospodářské soutěže a postavení spotřebitelů. Jeho verdikt budou přitom bedlivě sledovat i ostatní velcí konkurenti z mediální branže. Pokud tribunál fúzi smete ze stolu, mohl by podobný osud potkat i studio Walta Disneyho, které loni v prosinci oznámilo koupi hlavní části mediální skupiny 21st Century Fox miliardáře Ruperta Murdocha. A ze stejného důvodu by mohlo sejít i z očekávaného spojení televizí CBS s kabelovou sítí Viacom, o kterém se spekuluje.

Probíhající soudní spor má navíc i svou českou linku. Od AT&T se očekává, že se po spojení s Time Warner zaměří především na domácí trh USA a na trhy Latinské Ameriky, kde má Time Warner silné postavení. Z Evropy by se měla posílená korporace naopak začít stahovat. Proto se spekuluje zvláště o prodeji středoevropské mediální skupiny CME, která se dlouhodobě potýká s vysokými dluhy.

Už loni v listopadu ostatně agentura Reuters přišla se zprávou, podle níž o CME projevila zájem čínská investiční skupina CEFC spolu s česko-slovenskou finanční skupinou Penta. Time Warneru měly za jeho většinový podíl nabídnout téměř 11 miliard korun. Pokud by ale spojení Time Warner a AT&T americký soud zablokoval, mohlo by z prodeje CME - a tedy i české TV Nova, která pod ni spadá - nakonec sejít.

