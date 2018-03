Vedení mladoboleslavské Škody Auto ve středu označilo výsledky společnosti za rok 2017 jako historicky rekordní. Automobilka dodala svým zákazníkům 1 200 500 aut, což je o 6,6 procenta více než v předchozím roce. Zisk po zdanění v roce 2017 dosáhly 1, 274 miliardy eur (32,4 miliardy korun). To je o meziročně o 34 procenta více.

Provozní zisk firmy zároveň vzrostl o více než 30 procent na 1,6 miliardy eur (40,7 miliardy korun). Tržby Škody se zvýšily o 20,8 procenta na 16,6 miliardy eur. Provozní marže se zvedla z 8,7 na 9,7 procenta. Společnost je v tomto ohledu v rámci koncernu Volkswagen na druhém místě. Lepší marži má už jen značka Porsche. Až za Škodou pak zůstávají například Audi nebo samotný Volkswagen.

"Máme obrovskou motivaci v tomto kurzu pokračovat. Přesně to děláme, a to nejen tím, že do konce roku 2020 uvedeme na trh celkem 19 nových modelů, ale že současně také realizujeme největší investiční program v historii podniku: v příštích pěti letech investuje společnost ŠKODA AUTO zhruba dvě miliardy eur do elektromobility a nových služeb souvisejících s mobilitou. Odhodlaně tím pokračujeme v realizaci naší Strategie 2025," uvedl předseda představenstva Bernhard Maier.

Vedení Škody Auto v úterý představilo nový návrh, podle kterého by se od dubna zaměstnancům navýšily tarifní mzdy o 8,3 procenta. Pracovníci by si v dubnu také přilepšili jednorázovou prémií ve výši 5000 korun. Vedení firmy navíc navrhlo navýšení rozpočtu na osobní ohodnocení o 0,7 procenta na 16 procent nových tarifů. Odboráři ale všechny návrhy odmítli.

Pro zaměstnance totiž požadují růst tarifních mezd v minimální výši 10 procent během 12 měsíců. Aby bylo možné se v jednání posunout, navrhují odboráři zrušit návrh navýšení rozpočtu na osobní ohodnocení o 0,7 procenta ve prospěch navýšení mzdových tarifů.

Zástupci zaměstnanců zároveň zopakovali, že odmítají zavedení 18směnného systému, který měl zajistit potřebné zvýšení kapacity závodu.

Odboráři už začátkem března odmítli návrh růstu tarifních mezd o 4,3 procenta a označili nabídku za "výsměch a ostudu".

Ve čtvrtek se v automobilce uskuteční velké shromáždění zaměstnanců, kteří si poprvé vyslechnou návrhy vedení automobilky i zástupců odborů osobně. Další kolo kolektivního vyjednávání bude příští úterý.

