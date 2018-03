Investiční společnost PPF Group, kterou Kellner kontroluje, se dohodla norskou společností Telenor na koupi jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě. Za mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku zaplatí 2,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 71 miliard korun. Dokončení transakce podléhá schválení příslušnými regulatorními orgány a odhaduje se, že proběhne do letošního června. PPF dohodu s Telenorem, který společnosti s českými kořeny umožňuje také do roku 2021 využívat značku Telenor.

Před několika týdny PPF koupila za 185 milionů eur od švédské mediální firmy Modern Times Group (MTG) bulharskou mediální společnost Nova Broadcasting Group, která je největším hráčem na tamním televizním trhu.

Obě transakce zařazují českého miliardáře mezi velké globální hráče, jako jsou AT&T, Time Warner, Fox, Disney, Comcast či Sky. Všichni včetně PPF usilují o to, aby mohli nabídnout multimediální obsah a zábavu, ke které se zákazníci dostanou nejen pomocí kabelů či satelitů, ale také přes pevné a mobilní linky. Ve hře je hodně peněz, což dokazuje současná přetahovaná mezi americkými mediálními kolosy Comcast a 21st Century Fox o britskou placenou televizi Sky, jež je aktivní i v dalších zemích Evropy.

Fox mediálního magnáta Ruperta Murdocha už dlouho vlastní 39 procent akcií Sky a od prosince usiluje také o zbylých 61 procent. Cena Sky ale mezitím stoupla. Hlavní vlastník a ředitel Comcastu Brian Roberts v úterý oznámil, že je za většinový podíl v televizi Sky ochoten zaplatit 31 miliard dolarů. To je skoro o pětinu více, než kolik dříve nabídl Murdoch.

PPF má zkušenosti s on-line televizí na trzích v Česku a na Slovensku, kde provozuje O2 TV, která má v současnosti zhruba čtvrt milionu platících zákazníků. Ta je v nabídce telekomunikačního operátora O2, ve kterém PPF vlastní více 80 procentní podíl. Kellnerova finanční společnost také ovládá největšího majitele telekomunikačních sítí CETIN.

Díky zkušenostem jak v digitální televizi, tak ve správě telekomunikačních sítí lze očekávat, že je PPF využije na nových trzích střední a jihovýchodní Evropy. "Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu," uvedl v tiskové zprávě akcionář PPF Ladislav Bartoníček, který je zodpovědný za telekomunikace.

Telenor Telenor je jednou z největších nadnárodních mobilních telekomunikačních společností na světě se sídlem na poloostrově Fornebu poblíž Osla, která je většinově vlastněná norským královstvím.

Působí ve Skandinávii, ve východní Evropě a v Asii.

Kromě mobilní sítě nabízí širokopásmové televizní připojení a už deset let vyvíjí technologii Machine-to-Machine, která umožňuje přímou komunikaci mezi zařízeními pomocí jakéholi komunikačního kanálu, včetně kabelového a bezdrátového připojení.

Aktuální tržní kapitalizace podle Bloombergu je 260 miliard dolarů.

Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem za loňský rok 12,7 miliardy eur (323 miliard korun) a 178 miliony klientů. Ve střední a východní Evropě je aktivní 25 let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3500 lidí.

Telenor odchod z Maďarska, Bulharska, Černé Hory a Srbska zdůvodňuje snahou zaměřit se na jiné trhy, na kterých vidí větší potenciál k růstu. "Jakmile bude tato transakce uzavřena, bude Telenor působit v sektorech pevných a mobilních telekomunikačních služeb ve Skandinávii a bude mít silnou pozici na mobilním trhu v Asii," uvedl v prohlášení generální ředitelem švédské firmy Sigve Brekke.

Podobně odchod z Bulharska již dříve odůvodnila švédská MTG. Ta se v minulosti rozhodla opustit tradiční televizní byznys mimo Skandinávii, aby se mohla soustředit na tvorbu obsahu v odvětví digitální zábavy. Loni v dubnu už prodala za 3,1 miliardy korun svou polovinu v druhé největší české komerční televizi Prima. Stejně tak se MTG zbavila svých aktiv v Pobaltí, na Ukrajině a dříve i v Rusku. Bulharská Nova byla v jejím portfoliu poslední televizní skupinou ve východní Evropě.