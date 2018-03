Elektrárenskou skupinu ČEZ a stát čeká v následujících týdnech rozhodování, jak financovat nové české jaderné reaktory. To může vyústit v rozdělení firmy po vzoru německých energetik na dvě části, přičemž původní byznys s klasickými a jadernými elektrárnami by plně vlastnil stát.

Jiří Gavor, který sleduje evropský energetický trh a radí klientům, včetně například ČEZ nebo RWE, si myslí, že i když stát vyřeší financování stavby, může projekt zkomplikovat další závažný faktor: odpor zemí jako Německo a Rakousko.

"Pokud se vyřeší otázka financování, tak nastoupí nikoliv riziko, ale jistota odporu mnohých významných členů EU. A to zrovna těch, kteří jsou pro ekonomiku ČR klíčovými partnery," říká Gavor v rozhovoru pro HN.

Gavor je zakladatelem a jednatlem konzultantské firmy ENA, která se specializuje na analýzy, průzkumy trhu a jiné poradenství v oblasti energetiky. Mezi klienty ENA patří všechny velké evropské energetiky, včetně RWE nebo EON. Gavor je také výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

HN: Lze hledat v zvažovaném dělení ČEZ srovnání s tím, jak se dělily energetické firmy v Německu - E.ON a RWE?

Firmy jako E.ON a RWE se dělily proto, že klasickou, především jadernou energetiku, která v Německu má skončit již v roce 2022, cítily jako brzdu pro rozvoj "nové" energetiky. Ta je postavená především na výrobě z obnovitelných zdrojů, jako je slunce nebo vítr, a také na decentralizovaných zdrojích. V Česku je to spíše naopak: dělení ČEZ je cestou, která má umožnit výstavbu nového jaderného bloku v rámci státního subjektu. Je totiž jasné, že se stavět jaderný blok jako komerční projekt prostě nedá.

HN: Mohlo by tedy podle Vás rozdělení ČEZu - a vznik odštěpené firmy plně vlastněné státem - přinést řešení ve veci financování takového projektu?

Určitá forma státní podpory je pro výstavbu nového jaderného bloku nezbytná a varianta předložená ČEZ se mi jeví jako dobrý návrh, řešící současnou patovou situaci.

HN: Kdyby se k dělení ČEZ nakonec přistoupilo, předpokládáte, že by obě části vypadaly, tak, jak to navrhlo vedení firmy?

Velká diskuse bude zřejmě ještě o tom, kam začlenit distribuci. Logicky by měla patřit do "nové" části ČEZ, protože decentralizace energetiky bude vyžadovat rozsáhlé změny především ve funkci distribuční soustavy. Jejím začleněním do "klasické," státem plně vlastněné části by se přechod na tyto nezbytné změny určitě zpomalil. Nicméně distribuce je také lákavým zdrojem pro financování jádra, čekám proto v tomto případě uřčitý odpor státu.

HN: Debata, zda má Česko stavět nové reaktory nebo ne zatím u nás příliš neprobíhá, přesto že nové reaktory předpokládá státní energetická koncepce. Ve věci financování takového projektu se rozhodnutí vleče už dlouho. Co by podle vás pomohlo, aby se v rozhodování pokročilo?

Určitě by bylo dobré si přiznat, a to i na nejvyšší politické úrovni, že pokud stát vidí ve výstavbě nového jaderného bloku předmět strategického bezpečnostního významu, tak riziko případné ekonomické ztráty nelze násilně přenášet na komerční subjekt. ČEZ i přes většinové státní vlastnictví takovým komerčním subjektem v současnosti stále je – a musí se tak podle zákona i chovat. A jestli je investice riziková nebo ne, to neurčuje stát ani státní energetická koncepce. To určují finanční a kapitálové trhy, a v tomto směru je jejich postoj naprosto jasný.

HN: Je tedy stavba nové jaderné elektrárny nepřiměřené riziko?

Na problém lze nahlížet i opačně, než v předchozí odpovědi: pokud je stát přesvědčen, že výstavba nového jaderného bloku bude ekonomická výhra, tak proč do toho tahat menšinové akcionáře s jinými zájmy?

HN: Není riziko hlavně v tom, že se zvažuje primárně stavba relativně velkého bloku, např. 1 000 MWe, když nevíme, jak bude trh s elektřinou vypadat za 50 let a jeho elektřinu budeme vůbec potřebovat? Nebylo by lepší jít cestou stavby menších reaktorů, o které například hovoří bývalý ředitel ČEZ Jaroslav Míl - tedy cestou postupné stavby, která by se přizpůsobovala změnám na energetickém trhu?

Problém je, že tento nápad nerespektuje současnou realitu: velké jaderné bloky sice typicky překračují stanovený rozpočet a čas, ale přesto se staví, ta technologie už tu je. Což se o malých jaderných reaktorech zatím takto říci nedá. Navíc bezpečnostní aspekty spojené s jaderným zdrojem nezávisí na jeho velikosti, procedury jsou v zásadě stejné. Neplatí tedy, že by výstavba malého jaderného zdroje byla jednodušší, rychlejší a levnější.

HN: Kde vidíte při přípravě a stavbě nového jaderného zdroje v Česku největší potíž, pokud se vyřeší problém s financováním?

Pokud se vyřeší otázka financování, tak nastoupí nikoliv riziko, ale jistota odporu mnohých významných členů EU. A to zrovna těch, kteří jsou pro ekonomiku České republiky klíčovými partnery.

HN: Potřebujeme vůbec nové reaktory?

Pokud bude pokračovat technologický pokrok, snižování nákladů na obnovitelné zdroje a skladování energie tím tempem, jako doposud, a pokud se navíc se zrealizuje vize dobře propojeného celoevropského trhu s elektřinou, tak výstavba nového jaderného bloku se už takovou nutností nejeví. Problémem ale je, že tyto předpoklady, jakkoliv se zdají pravděpodobné, nyní nelze zaručit. Navíc jaderná energetika a na ní navázaný průmysl, výzkum a školství má v Česku velmi dlouhou a velmi dobrou tradici, je bolestné ji opouštět.

