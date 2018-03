Nejpoužívanější internetový vyhledávač Google v úterý oznámil sérii opatření, která mají pomoci seriózním médiím. Cílem je především usnadnit vydavatelstvím získávání peněz od předplatitelů a zvýhodnit jejich obsah na úkor dezinformací.

Součástí iniciativy je spuštění služby Subscribe, která uživatelům přes jejich Google účet umožní snadno si předplatit přístup k online portálům novin a na jednom místě pohodlně odebírat jejich obsah. Lidé tak už nebudou muset zdlouhavě a opakovaně vyplňovat uživatelská jména a hesla, aby se přihlásili do různých placených zpravodajských portálů.

Novinky představil během setkání Googlu s novináři v Londýně Philipp Schindler, ředitel obchodu a jeden z viceprezidentů firmy. Větší pohodlí pro čtenáře při objednávání a čerpání předplatného podle něj povede k jejich rychlejšímu přechodu na zpoplatněné zpravodajské weby.

Mezi prvními, kteří zpřístupní předplatitelům svůj internetový obsah i přes Google účet, budou přední světové deníky jako Financial Times, Le Figaro, Washington Post, The New York Times nebo La Republica.

Google také oznámil nová opatření, která mají ve výsledcích vyhledávání posílit roli kvalitní žurnalistiky. To je důležité například v době zvýšeného zájmu veřejnosti o informace, jako při volbách nebo nečekaných událostech. Google podle Schindlera rovněž pracuje na vylepšení vyhledávacích algoritmů tak, aby eliminovaly tvůrce falešných zpráv a dezinformací.

Firma chce navíc vytvořit nástroje, které by pomohly vydavatelstvím a mediálním domům využít technologií ke zlepšení efektivity výroby obsahu, tvorbě lepších a přesnějších zpráv a také ochraně proti kybernetickým útokům. Do splnění všech výše uvedených cílů chce Google v následujících třech letech investovat 300 milionů dolarů.

Opatření na podporu kvalitních médií pomohou podle viceprezidenta Googlu Schindlera tvůrcům obsahu vyrovnat se s digitální transformací a vylepšit jejich podnikatelský model. "Pokud nebudou moci růst naši vydavatelé, neporosteme ani my," řekl manažer.

Právě Google a velké sociální sítě jako Facebook se nyní stávají pro stále více čtenářů hlavním zdrojem zpráv. Přebírají tak část reklamních příjmů tradičních médií a narušují tím jejich podnikatelský model. Budoucnost kvalitní žurnalistiky proto podle odborníků leží v placeném původním obsahu. Média se tak musí snažit získávat více čtenářů, kteří budou ochotni platit za přístup k informacím, jež byly díky reklamě dosud zdarma. A Google chce vydavatelstvím tuto transformaci usnadnit.

Google představil změny ve prospěch seriózních médií shodou okolností v době, kdy největší sociální síť světa Facebook čelí skandálu, jenž se týká zneužití údajů z uživatelských účtů 50 milionů lidí. Získaná data byla následně využita k výrobě výkonného softwaru, jenž měl za cíl ovlivnit americké prezidentské volby ve prospěch Donalda Trumpa. Akcie Facebooku kvůli kauze v pondělí ztratily přes sedm procent a tržní hodnota firmy se tak za jediný den propadla o 37 miliard dolarů.

Související