Mezinárodní daňové aféry Panama papers, Paradise papers a Lux leaks rozhýbaly bruselskou mašinerii k boji proti daňovým optimalizacím, přelévání zisků a agresivnímu daňovému plánování. Evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a celní unii Pierre Moscovici ve středu představí návrh směrnice na "spravedlivější" zdanění digitální ekonomiky. Ten by měl podle něj zahrnovat úpravu definice stálé provozovny tak, aby zahrnovala také digitální přítomnost firem na území členských států.

"Kvůli svému stáří nejsou naše daňové systémy uzpůsobeny pro internetovou ekonomiku, ve které lze vytvářet hodnoty bez fyzické přítomnosti. Proto musíme vynalézt systém, který dokáže rozpoznat tvorbu hodnot a digitální přítomnost bez fyzické přítomnosti. O tom v zásadě bude náš daňový návrh," řekl minulý týden Moscovici.

Součástí středečního návrhu by podle informací listu Financial Times měla být také dočasná daň z hrubých tržeb ve výši tří procent, kterou by digitální společnosti platily přímo v zemi, kde poskytují služby prostřednictvím digitálních platforem. Celkový dopad této daně na rozpočty evropských zemí by měl být podle odhadů komise 4,8 miliardy eur ročně navíc, tvrdí Financial Times.

K větší regulaci vede Brusel mimo jiné řada sporů o to, zda společnosti platí na daních dostatečné částky a také zda platí tam, kde mají. Na přetřes přišly mnohé firmy z prostředí internetu jako Amazon, Apple či Google, ale také některé tradiční "offline" společnosti. Evropská komise při svých šetřeních zmíněných firem došla ve více případech k závěru, že země poskytovaly korporacím neoprávněné daňové úlevy a žádá je, aby je od firem vybraly.

Odstrašujícím příkladem je zatím nejpřísnější rozhodnutí komise ze srpna 2016. V něm eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová nařídila Irsku vybrat od Applu doměřenou daň v odhadované výši 13 miliard eur. Tato částka mnohonásobně převyšuje všechna historická rozhodnutí komise v oblasti neoprávněné státní podpory. Podle Vestagerové Apple reálně zdaňoval své zisky daňovou sazbou v průměrné výši jednoho procenta a toto číslo kleslo v roce 2014 dokonce až na 0,005 procenta, uvedla komisařka.

Apple obratem označil rozhodnutí za škodlivé pro celou Evropu a Irsko se proti němu odvolalo. Přesto mělo povinnost začít částku vybírat. Evropská komise však s tímto procesem nebyla spokojena a proto loni v říjnu podala na Irsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Ostrovní stát letos oznámil, že do konce března založí účet, na který by měl Apple peníze začít od dubna odvádět. Na tomto účtu by měly prostředky zůstat dokud nebude znám výsledek odvolání.

V říjnu loňského roku komise také přikázala Lucembursku vybrat 250 milionů eur od společnosti Amazon z obdobných důvodů jako v případě Applu. Toto rozhodnutí je kontroverzní i proto, že současný šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, jehož bruselský tým dnes proti daňové optimalizaci brojí na několika frontách, byl v době výhodných daňových podmínek lucemburským premiérem. I tato země se proti rozhodnutí odvolala.

Příčina zmíněných sporů tkví v mechanismu takzvaného sjednání režimu zdanění. Některé státy totiž společnostem umožňovaly domluvit se se státy předem na relativně výhodných daňových podmínkách. Evropská komise pak zkoumala, zda tyto dohody nejsou neoprávněnou státní pomocí.

"V rámci jednotného vnitřního trhu EU není veřejná podpora velkým subjektům povolena. Vždy se proto řeší, když stát dává někomu daňovou úlevu, jestli na ní nemůže být nahlíženo jako na zakázanou státní podporu," vysvětluje Tereza Tomanová, expertka na mezinárodní zdanění společnosti Deloitte. "V Česku je například obecně nastaven přístup podporovat zahraniční investory z pohledu daní přes klasické investiční pobídky, které mají jasně nastavená pravidla a jsou transparentní", dodává Tomanová.

Loni v létě nezávisle na Evropské komisi padl významný verdikt s digitální společností také ve Francii. Google zde vyhrál spor se státem o 1,12 miliard eur, které po něm žádala doplatit francouzská vláda. Ta tvrdila, že z příjmů za reklamní služby na území Francie má společnost se sídlem v Irsku odvádět určitou část daní do francouzského rozpočtu. Argumentovala mimo jiné tím, že přidružená společnost irského Googlu v zemi zaměstnává 700 lidí. Správní soud v Paříži však rozhodl, že irská pobočka firmy musí v zájmu zamezení dvojímu zdanění odvádět daně pouze v Irsku. I Francie se proti rozhodnutí soudu obratem odvolala.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a tamní ministr financí Bruno Le Maire patří v Evropě k nejhlasitějším zastáncům úpravy zdaňování digitálních firem. Novým pravidlům se však brání státy, které mají ze současného nastavení systému prospěch. Po jejich přijetí by firmy nemohly odvádět všechny své příjmy v Irsku či Lucembursku, ale pokud by působily v jiných členských státech, odváděly by část daní tam. "Po změnách, které navrhuje EU by už Google ve Francii asi nevyhrál," podotýká Tomanová.

Související 30. 7. 2017 Evropská komise zahájila proti Varšavě proceduru kvůli ohrožení fungování právního státu 30. 7. 2017 Evropská komise v sobotu zahájila proceduru s Varšavou kvůli sporné sérii zákonů, které ohrožují nezávislost justice v Polsku. Proces byl...

Související