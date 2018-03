Čistý zisk Skupiny ČEZ v roce 2017 vzrostl o 30 procent na 19 miliard korun, informovala o tom firma v tiskové zprávě. Zisk společnost zvýšila díky prodeji akcií MOL a nárůstu výroby jaderných elektráren o 4 TWh. Po očištění bez jednorázových vlivů činil čistý zisk 12,2 miliardy.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 53,9 miliardy korun, byl tedy o sedm procent nižší. "Meziroční pokles o 7 procent v podstatě odpovídá poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny. Pozitivní efekt vyšší výroby v jaderných elektrárnách a přínos nových akvizic byl eliminován vyššími náklady na emisní povolenky pro výrobu z tradičních zdrojů a narovnáním nevyfakturované elektřiny v roce 2016," uvedla firma v tiskové zprávě. Prodejem podílu v maďarské společnosti MOL získal ČEZ navíc 4,4 miliardy, prodej nemovitostí v Praze pak firmě přinesl 1,1 miliardy nad rámec zisku.

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů stoupla o 2 procenta, výroba z obnovitelných zdrojů až o čtvrtinu. Prodej zemního plynu koncovým zákazníkům meziročně narostl o zhruba pětinu.

"Rok 2017 byl pro Skupinu ČEZ úspěšný jak z pohledu dosaženého zisku, tak z pohledu plnění strategických cílů. Cíle na úrovni provozního i čistého zisku jsme překonali o téměř dvě miliardy. Získali jsme povolení k dlouhodobému provozu pro zbývající tři ze čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Celému procesu předcházely nejen tisíce analýz a kontrol, ale také roky průběžných modernizací," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

V pátek přitom ČEZ oznámil, že odstupuje od sponzoringu Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, argumentoval přitom i ekonomickou situací. "Neutěšená situace na energetických trzích nás musí vést k úsporným opatřením. Už v předchozích letech jsme razantně snížili naše sponzorské aktivity a musíme v tom dál pokračovat," řekl mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. ČEZ odhaduje, že v příštím roce se jeho čistý zisk sníží na 12 až 14 miliard a provozní zisk před odpisy EBITDA se sníží na 51 - 53 miliard, tedy zhruba o miliardu až tři. "Taky jsme v loňském roce festival podpořili. Letos očekáváme výrazně nižší zisky," reagoval na Twitteru ČEZ na výtky, že si i přes dobré výsledky nemůže sponzorování festivalu dále dovolit.



ČEZ v číslech Tržní kapitalizace: 265 miliard



Aktiva: 626 miliard



Počet zaměstnanců: 29 698



Instalovaný výkon výrobních zdrojů: 14,9 GW



Výroba elektřiny ročně: 62,9 TWh



Počet zákazníků (elektřina): 7,7 milionu



Počet zákazníků (plyn): 0,4 milionu



Na daních a dividendách firma od roku 1992 odvedla 600 miliard korun. Zdroj: ČEZ

"ČEZ představil za čtvrté čtvrtletí velmi solidní výsledky hospodaření, které na úrovni zisků překonaly jak náš odhad, tak dokonce i tržní konsensus, jenž byl o něco optimističtější než naše predikce. Za lepšími než očekávanými výsledky hospodaření podle našeho názoru stojí zejména nižší náklady na emisní povolenky a lepší výkonnost rumunského výrobního segmentu. Návrh dividendy ČEZ nezveřejnil, ale očištěný čistý zisk za celý rok 2017 ve výši 20,7 miliardy indikuje dokonce dividendu ve výši 35 Kč na akcii, za předpokladu, že ČEZ ponechá loňský dividendový výplatní poměr na úrovni 90 procent. Loni činila 33 korun," uvedl analytik Fio banky Jan Raška.

Výhled EBITDA na letošní rok v rozmezí 51 – 53 mld. Kč hodnotíme jako poměrně konzervativní, když náš odhad je posazen na úroveň 54 mld. Kč. Výhled očištěného čistého zisku v rozmezí 12 – 14 mld. Kč hodnotíme mírně pozitivně, když náš základní předpoklad činil cca 12 mld. Kč.

Analytici: Dividenda bude kolem 35 korun

Návrh dividendy ČEZ v úterý nezveřejnil, ale očištěný čistý zisk za celý rok 2017 ve výši 20,7 mld. Kč indikuje dokonce dividendu ve výši 35 Kč na akcii, za předpokladu, že ČEZ ponechá loňský dividendový výplatní poměr na úrovni 90 %. Předpokládají to i analytici, které oslovila agentura ČTK.

"Management nesdělil návrh dividendy, kterou očekáváme na úrovni 35 českých korun na akcii, což by mohlo být vzhledem k lepším výsledkům za loňský rok reálné," sdělil ČTK analytik Miroslav Frayer z Komerční banky. Podle analytika J&T Banky Bohumila Trampoty naznačuje dividendová politika firmy výplatu 23-38 korun na akcii. "Pokud by to bylo jako loni, tak by to znamenalo 35 Kč na akcii. ČEZ by měl zveřejnit návrh dividendy nejpozději v pozvánce na valnou hromadu, což by mělo být měsíc před jejím konáním," uvedl Trampota.

ČEZ je největší tuzemská energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V poslední době se hovoří se možné transformaci nebo rozdělení společnosti. Záměr má mimo jiné pomoci k rozhodnutí o případné stavbě nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že při případném dělení společnosti si vláda musí pohlídat, aby kromě výroby zůstaly státu také strategické věci typu obchodu nebo distribuce. "Čeká nás vážná debata a zájmy státu musí být zásadní," řekl Babiš. Premiér ještě jako ministr financí v minulé vládě podporoval výstavbu nového jaderného bloku z peněz ČEZ. Argumentoval mimo jiné tím, že firma má peněz dost. Podobný krok by ale mohl být nevýhodný pro minoritní akcionáře. Začalo se proto řešit možné rozdělení nebo transformace společnosti.

ČEZ dříve uvedl, že celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část. "Nový ČEZ", ve kterém by si měl stát v první fázi ponechat 51 procent, by zahrnoval distribuci, prodej, obnovitelné zdroje a energetické služby ESCO.

Rozdělení firmy není jedinou variantou, nad kterou se při rozhodování o financování případného bloku uvažuje. Ve hře je také možnost, že by stavbu nového bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ, i varianta, že by tuto dceřinou společnost ČEZ odkoupil stát a poté by firma realizovala stavbu.

Jedním z největších kritiků současného vedení ČEZ je ekonom a poradce skupiny J&T Michal Šnobr. Minulý týden poslal dozorčí radě společnosti žádost o přezkum výkonu působnosti představenstva firmy.

"Týká se unikajících informací ohledně rozdělení ČEZ a celkového nepochopení role státu jako majoritního akcionáře ČEZ. Mám jako minoritní akcionář obavy, že v tomto směru je trvale jak ze strany představenstva, ale i dozorčí rady ČEZ minimálně "obcházen" zákon či jiná tržní regulační opatření," uvedl.

Dnes potvrdil, že spolu se svými společníky vlastní jedno procento akcií firmy. Na základě zákona o obchodních korporacích se tak jeho skupina akcionářů stala takzvaným kvalifikovaným akcionářem, který může mimo jiné po představenstvu firmy požadovat svolání mimořádné valné hromady.

Je to porad dokola “o nicem”. @SkupinaCEZ neustale mluvi o soucasne energetice zrychlovane decentralizaci, mluvi o nutnosti max. flexibility ale chteji dostavovat #JETE nebo #JEDU tj. nejpomalejsi, nejrizikovejsi, neflexibilni investici, ktera muze financne ohrozit cely CEZ. https://t.co/5iJila6zyH — Michal Šnobr (@michalsnobr) March 19, 2018

Související