Český internetový obchod Kytary.cz expanduje do Velké Británie. Na tamní trh se tak dostanou i některé české značky. Expanze na další trhy EU bude letos pokračovat, oznámila v pondělí firma.

"Britskou mutaci e-shopu Kytary.co.uk spouštíme tento týden, a to i přes spoustu rizik, která přinese brexit. Velká Británie je stále jeden z nejsilnějších e-commerce trhů v Evropě," uvedl vedoucí marketingu e-shopu Filip Černý.

Firma podle něj bude klást důraz na produkty, které nejsou v Británii k dostání – to se týká třeba českých výrobků. "Rozhodně to nebude snadný boj, ale my jsme přesvědčeni, že i zde umíme najít tržní skuliny a být úspěšní. Britský trh je obecně dost konzervativní, postavený na zavedených značkách. My přineseme i levnější nástroje zaměřené na prvonákupčí nebo vybavení pro začátečníky," dodal Černý.

Podle něj mají Kytary.cz na novém trhu konkurenční výhody, jakými jsou cena, nadstandardní záruky, možnost vrácení zboží a zákaznický servis. "Například tříletá záruka nebo prodloužená doba na vyzkoušení nástroje není v Británii nic běžného," řekl Černý.

E-shop nyní kromě Česka působí na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Na českém trhu mají Kytary.cz více než padesátiprocentní podíl, tržby firmy loni dosáhly téměř půl miliardy korun. V ČR má e-shop tři prodejny.

Českých e-shopů, které expandují do zahraničí, podle odborníků letos výrazně přibude. "Pokud jde o budoucnost, čekáme, že množství expandujících e-shopů se letos významně zvýší. Na trhu je dostatek kapitálu a investorů, kteří takový záměr – je-li realisticky nastavený – mohou podpořit," řekl již dříve ředitel konzultační společnosti Acomware Jan Penkala.

Například Alza.cz se letos zaměří na Maďarsko a Německo. On-line obchod Vemzu.cz chce vstoupit do tří dalších zemí, nyní se rozhoduje mezi Polskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem a Chorvatskem. Také internetový obchod Notino, který prodává parfémy a kosmetiku, ohlásil vstup na nové trhy.

Podle ředitele srovnávače cen Heureka.cz Tomáše Bravermana je z pohledu českých e-shopů zajímavou zemí Maďarsko nebo také země bývalé Jugoslávie. "V jejích zemích mají e-shopy podíl na trhu jedno až dvě procenta, ale posilují až o 40 procent ročně. Tamní e-commerce ještě nestačila vyrůst, což je velká příležitost pro nás Čechy," uvedl Braverman. Kategorie, se kterými se bude českým e-shopům nejsnáze prorážet v zahraničí, jsou podle něj kontaktní čočky, erotické pomůcky nebo pneumatiky.

Podíl českých internetových obchodů na maloobchodních tržbách loni poprvé překročil deset procent. Tržby e-shopů stouply o 18 procent na 115 miliard Kč.

