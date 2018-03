Paul Jacobs přišel tento měsíc o funkci výkonného ředitele společnosti Qualcoom Inc. Se ztrátou pozice se ale nechce smířit a hledá proto nového investora pro společnost, který by mu pomohl zpět k vysoké funkci. Jedním ze zájemců by mohl být i investiční fond japonské SoftBank. Akcie společnosti v pátek vzrostly o dvě procenta.

Podle serveru CNBC poslal Paul Jacobs správní radě společnosti, jíž je sám stále součástí, písemné oznámení ve kterém sdělil, že by se firmu dokonce pokusil odkoupit on sám. Hodnota společnosti je ovšem téměř 90 miliard dolarů, což je zhruba stejná částka, jako je majetek druhého nejbohatšího člověka světa Billa Gatese. "Myslím, že se Jacobs zbláznil," reagoval blízký zdroj společnosti Qualcomm pro server CNBC.

Pravděpodobně by tak na odkoupení musel spolupracovat s velkým investorem. Bývalý výkonný ředitel Jacobs měl údajně jednat s několika investičními firmami včetně fondu Vision Fund spadající pod japonskou společnost SoftBank. Podle serveru Financial Times nebyl bývalý výkonný ředitel se svojí snahou zatím úspěšný, dalšímu jednání by ale mohl pomoct blízký vztah mezi Jacobsem a zakladatelem SoftBank Masayoshi Sonem.

Paul Jacobs je stále členem správní rady, tento měsíc však přišel o funkci výkonného předsedy. V případě, že by se mu podařilo najít investora, tak by do správní rady zasedlo několik členů nového vlastníka a Jacobs by tak měl znovu reálnou šanci na znovuzvolení do řídící pozice ve společnosti.

Investiční fond Vision Fund, který má k dispozici zhruba 100 miliard dolarů, by se ale v případě investice do výrobce čipů Qualcomm mohl dostat do střetu s výborem pro zahraniční investice v USA. I kvůli stanovisku výboru už sešlo z plánovaného převzetí Qualcommu singapurským Broadcomem, které zablokoval Donald Trump. Americký prezident zdůvodnil blokaci údajnými obavami o národní bezpečnost. Podle výboru hrozil nárůst vlivu asijských společností na americkém technologickém trhu.

Investiční fond Vision Fund patří pod japonskou společnost SoftBank, mohl by tak vzniknout podobný problém jako v případě Broadcomu. Japonská SoftBank je díky speciálnímu fondu držitelem majoritních podílů u společností jako Uber, WeWork, SoFi nebo Slack.

Broadcom chtěl koupit Qualcomm za 117 miliard dolarů. Akvizicí mohl vzniknout třetí největší výrobce čipů na světě, po společnostech Intel a Samsung. Společnost Broadcom by se také stala největším výrobcem čipových sad pro mobilní telefony a tablety. Broadcom vyrábí zejména čipy pro širokopásmovou komunikaci, jako jsou modemy a Wi-Fi.

Ve středu definitivně stáhl svojí nabídku na převzetí Qualcomm, spekuluje se ovšem i nad zájmem podniku Intel, který je největší výrobce procesorů na světě, ten by tak akvizicí mohl získat dominantní postavení v segmentu tabletů a chytrých telefonů, kde dosud firma nemá téměř žádné zastoupení. Navíc se jedná o americkou firmu, takže by případnému spojení neměl bránit ani prezident Donald Trump.

