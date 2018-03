Top chart

Který koníček je nejlepší, když se chcete dostat do čela velké investiční banky? V případě Goldman Sachs je to dýdžejování. Bankéř David Solomon, jenž po večerech vystupuje jako DJ D-Sol v newyorských klubech (video jako důkaz), povýší na post generálního ředitele Goldman Sachs. Nahradí tak odcházejícího Lloyda Blankfeina. O uvolněnou pozici usiloval také Solomonův kolega Harvey Schwartz, který je držitelem černého pásku v karate. Nakonec ale jako poražený hodil ručník do ringu a po jednadvaceti letech z Goldman Sachs odchází.

Zdroj: @djdsolmusic Instagram

Katalyzátorem rozvoje leteckého odvětví v pražských Letňanech má být turbovrtulový motor pojmenovaný Catalyst. Tuzemská pobočka amerického výrobce GE Aviation chce, aby letecké motory z Letňan získaly dvě pětiny světového trhu s tímto typem pohonné jednotky.

Zdroj: Matej Slávik, HN

Paštiky Hamé jedou v Číně. Pomáhá jim tam i prodej přes e-shop Alibaba. České firmě se rovněž daří dostat se na regály obchodů v Africe, zejména v Nigérii a Angole. Zajímavé bude, zda Alibaba i díky výrobkům Hamé nakonec uspěje v závodě s Applem a Amazonem o nejdražší firmu světa a dosáhne jako první tržní hodnoty jednoho bilionu dolarů. Šéf Hamé Martin Štrupl zkritizoval české biatlonisty za jejich rozhodnutí bojkotovat finále Světového poháru v ruské Tjumeni. Sportovci odmítli účast kvůli dopingovému skandálu v Rusku. Hamé je hlavní sponzor českého biatlonu.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok měří teplotu české ekonomiky. Ta se podle něj přehřívá a důkazy jsou nejvíce patrné na trhu práce. Nezaměstnaných je velmi málo a mezi lidmi, kteří práci mají, tak sílí požadavky na vyšší mzdy. Ekonom Komerční banky Marek Dřímal s Rusnokem souhlasí a očekává, že centrální banka ve druhém pololetí zvýší dvakrát úrokové sazby, aby ekonomiku zchladila.

Státem ovládaná energetická společnost ČEZ zveřejní v úterý výsledky svého hospodaření za loňský rok. Mimo jiné uvidíme, jestli se jí podařilo dosáhnout očekávaného čistého zisku ve výši 19 miliard korun, což je o 600 milionů méně než v roce 2016. Na každý pád, od loňského ledna tržní cena akcií ČEZ stoupla zhruba o 35 procent.

Tvrdíkova čínská šlamastyka

Jaroslav Tvrdík je muž s velmi pestrým pracovním životopisem. Než se stal nejznámějším českým vlajkonošem čínských investic v Česku, stihl být poslancem, ministrem obrany, prezidentem národního leteckého dopravce ČSA a za všech okolností skalním fandou fotbalového klubu SK Slavia Praha.

V posledních týdnech se ale otřásá v základech Tvrdíkova poslední mise v čínské energetické a finanční skupině CEFC, která si zvolila Prahu jako centrum své česko-evropské expanze. Čínské investice přichystané pro Česko byly jedním z hlavních ekonomických témat prvního volebního období prezidenta Miloše Zemana. I proto se poradcem Zemana stal Tvrdíkův nejvyšší nadřízený, kterým je šéf CEFC Jie Ťien-min.

Zdroj: ČTK – budova bývalé Živnobanky v pražské ulici Na Příkopě

Opravdu významnou českou investicí CEFC, která dosud v zemi kromě několika pražských nemovitostí koupila podíly v aeroliniích Travel Service, pivovarech Lobkowicz či fotbalovém klubu Slavia, mělo být zhruba pětinásobné navýšení podílu v J&T Finance Group za 25 miliard korun. CEFC v současnosti ve slovensko-české finanční společnosti vlastní 9,9 procenta akcií.

Tato transakce je ale v ohrožení, protože se CEFC dostala do problémů doma. Její ředitel a zároveň Zemanův poradce v jedné osobě je podle čínských médií vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality. Nadto je podle agentury Bloomberg v ohrožení i investice CEFC do státní ruské společnosti Rosněfť za devět miliard dolarů. O podíl v ní CEFC začala usilovat loni.

Zatím není jasné ani to, jestli Miloš Zeman o svého čínského poradce přijde. A to i přesto, že Jie Ťien-mingův kolega Patrick Ho byl loni v USA obviněn z korumpování afrických politiků ve prospěch CEFC. Jisté ale už nyní je, že J&T chce, aby Tvrdík do Velikonoc vysvětlil, co se kolem CEFC v Číně děje. J&T varuje, že pokud tak neučiní, zvýšení podílu CEFC v J&T na polovinu se konat nebude.

Tvrdík přes Twitter proti ultimátu J&T namítl, že mezi slovensko-českou bankou a čínskou stranou je dohoda, že jednání o transakci mohou probíhat až do konce září. Podle informací Hospodářských novin ovšem J&T trvá na tom, že obchod musí být uzavřen už do 31. března.

Zdroj: @JaroslavTvrdik, Twitter

V září Tvrdík oslaví padesáté narozeniny. Nezbývá než mu držet palce, aby do té doby CEFC své problémy vyřešila. I když by se tak nakonec nestalo a Tvrdík by své působení v čínské firmě ukončil, nemusel by měnit jméno svého dalšího případného zaměstnavatele. Existuje totiž pražská společnost, která svůj původní název Central European Franchise Consultants v roce 2004 změnila na kratší CEFC. A právě pod tímto jménem provozuje pobočky fastfoodového řetězce Subway. Podobnost s čínskou CEFC je v tomto případě čistě náhodná, ale i tak zábavná.

Pražský hrad ovšem v mezičase nezahálí. Prezident Zeman vyslal do Pekingu své blízké spolupracovníky, kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, aby na místě spolu s Tvrdíkem zjistili, co se to kolem CEFC a jejího šéfa vlastně děje.

Zdroj: CEFC, a.s. – subsandwiches.cz

Kdo investuje do zvýšení firemních daní

Brusel se chystá udeřit na technologické firmy a uvalit na ně takzvanou digitální daň. Ta by se počítala z obratu, a nikoliv z hrubého zisku, píše britský deník Financial Times. Evropská komise se tak snaží vyjít vstříc požadavkům Francie, Německa a Velké Británie. Vlády v těchto zemích viní společnosti, jako jsou Google, Facebook či Apple, z toho, že se jim nyní daří vyhýbat placení daní. Zdanění obratu ve výši tří procent, jak EU plánuje, by mohlo podle odhadů ročně přinést zhruba pět miliard eur navíc v podobě vyššího výběru daní.

Evropská komise má podrobnosti o chystaném daňovém opatření zveřejnit příští týden.

Kdo hrozí, že umí investice včas omezit

Švédská automobilka Volvo Cars nevylučuje, že pokud dojde k eskalaci obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou, přehodnotí velikost své chystané továrny v USA.

Americký prezident Donald Trump minulý pátek podepsal dekret o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku ve výši pětadvacet, respektive deset procent. Během víkendu pak ještě přitvrdil. Na setkání s voliči ve státě Pensylvánie zopakoval své dřívější prohlášení, že zvažuje také omezení dovozu automobilů do USA z Evropy. "Obchodně nás zabíjí. Zdaníme Mercedes-Benz a zdaníme BMW," hřímal.

Šéf Bílého domu ale zjevně zapomněl, že cesta k vítězství v obchodní válce v době globálně propojených ekonomik mnoha různých zemí není přímočará. Pokud Evropa na další americká cla odpoví stejnou mincí, budou evropské automobilky donuceny přehodnotit své investice v USA. Ze svých tamních továren totiž velkou část výroby vyvážejí právě do Evropy.

"Jestli nebudeme s to ze závodu v Jižní Karolíně auta vyvážet, budeme muset tuto továrnu o polovinu zmenšit. Nebude tak možné vytvořit čtyři tisíce pracovních míst, ale jen dva tisíce," řekl šéf Volva Håkan Samuelsson.

Podobně na tom budou americké továrny německých automobilek Daimler, BMW a Volkswagen. Jen loni němečtí výrobci vozů vyvezli z USA celkem 762 tisíc vozů, spočítal německý svaz automobilového průmyslu VDA.

Co láká

Mimořádné odměny v pražském dopravním podniku. Když se firmě daří i díky dotacím, mají z toho mít užitek všichni její zaměstnanci. DPP loni zvýšil příjmy z jízdného. Pomohla například kampaň proti černým pasažérům a nabídka levnějšího ročního kuponu. Výsledkem je čistý zisk ve výši 1,9 miliardy, což oproti roku 2016 představuje tříprocentní zvýšení. Dopravní podnik chce mezi svých 11 tisíc zaměstnanců rozdělit 27 milionů korun. To je skoro dva a půl tisíce korun na jednoho.

Co lákat má

Česko potřebuje zavést civilizovanou formu oddlužení pro jednotlivce, kteří čelí několika exekucím najednou, myslí si ekonom Miroslav Zámečník. "Když statisíce lidí trpících vícečetnými exekucemi raději přijmou hůře placenou práci v šedé zóně, nebo rovnou žijí z kombinace dávek a příležitostné práce načerno, jen aby se vyhnuli exekutorovi, tak je to velmi špatně nejen z humánního hlediska, ale i z hlediska ekonomické racionality," napsal Zámečník v komentáři na téma chystaných změn zákona o insolvencích.

Kdo prohrává a kdo vyhrává

Makléři musí hledat nové cesty k výdělkům. Příjmy z poplatků za obchodování klientů na burze podle ředitele společnosti BH Securities Zdeňka Lepky klesají a jsou výrazně nižší než před deseti lety. "Apetit investorů pro obchodování s akciemi je výrazně nižší, než býval," uvedl Lepka v rozhovoru pro HN. Provize za zprostředkování burzovních transakcí dříve představovaly zhruba dvě třetiny všech příjmů BH Securities, dnes je to méně než třetina. Firma se proto začala více orientovat na movité klienty, kterým nabízí možnost vložit peníze do fondů kvalifikovaných investorů s minimální investicí milion korun. Firma vydělává na poplatcích za správu těchto fondů.

Vývoj na trhu zkrátka nutí finanční společnosti k hledání nových cest, jak přilákat investory. V některých případech jde i o drobné střadatele. Díky internetu je možné obchodovat na finančních trzích i s minimálním kapitálem. Česká finanční společnost Wood & Co., která se dosud orientovala pouze na firemní a bohaté klienty, nyní expanduje na trh malých investorů. Spouští investiční on-line portál Portu, přes který lze začít investovat od jednoho tisíce korun za poplatek ve výši jednoho procenta ročně z hodnoty majetku.

Mimo byznys v totalitní historii

Česko v posledních dnech zažilo sérii demonstrací, jejichž účastníky vesměs spojuje rozčarování nad současnou politickou situací. I proto je nutné vzpomenout na dobu, kdy byly svobodné protesty zakázané a demonstrace brutálně potírala policie. Na 13. března připadlo výročí úmrtí filozofa a mluvčího Charty 77 profesora Jana Patočky. Ten zemřel v roce 1977 po vleklých výsleších, které následovaly po jeho zatčení komunistickou tajnou policií StB.

Zdroj: @KTweetuje, Twitter

