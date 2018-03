Bitcoin se dostal do bodu, kdy už ho není výhodné těžit, uvedl to server CNBC. "Bitcoin se v současnosti obchoduje na hodnotě nákladů těžby. Ty nyní podle našeho modelu činí 8038 dolarů," uvedl ve čtvrtek Thomas Lee ze společnosti Fundstrat.

Model zahrnuje tři faktory: náklady na hardware, cenu elektřiny a další náklady, například provoz chladicích zařízení. V pátek okolo poledne se podle údajů serveru CoinMarketCap bitcoin obchodoval zhruba za 8150 dolarů. Ve čtvrtek se dokonce jeho kurz snížil pod 8000 dolarů - nejnižší hranici od osmého února.

Vytěžení bitcoinu přitom s postupem času trvá stále déle - a je tedy i čím dál tím nákladnější. Těžba kryptoměny vyžaduje hardware, který stojí několik set až tisíců dolarů, a elektřinu.

Bitcoin se těží energeticky náročným procesem, ke kterému se využívá vysoká výpočetní síla počítačového hardwaru. Při těžbě se řeší složité matematické rovnice. Za vyřešení rovnice je těžař odměněn v bitcoinech. Pokud finanční náročnost těžby bitcoinu přesáhne jeho hodnotu, těžaři mohou ztratit motivaci.

"Někteří těžaři mohou vypnout stroje, dokud se ceny bitcoinu opět nezvednou," řekl serveru CNBC Shone Anstey, spoluzakladatel Blockchain Intelligence Group.

Výnosy těžařů se kvůli velkému zájmu o těžení snížily od prosince o polovinu, tvrdí generální ředitel serveru CryptoCompare Charlie Hayter. Podle bitinnfocharts průměrný transakční poplatek, další zdroj příjmů pro těžaře, spadl na konci prosince z 34 dolarů pod 50 centů. V minulosti se od bitcoinu kvůli vysokým transakčním poplatkům odvrátila například firma Steam, která prodává počítačové hry on-line.

Odhady nákladů na těžbu bitcoinu jsou ale zejména kvůli rozdílným cenám elektřiny složité. Například na čínském trhu mají těžaři přístup k velmi levné elektřině z vodních elektráren. Aby bylo možné s čínskými těžaři soupeřit, je nutné platit méně než 4 centy (82 haléřů) za kilowatthodinu. Model společnosti Fundstrat počítá s průměrnou světovou cenou 6 centů za kilowatthodinu.

Bitcoin koncem roku postihla zlatá horečka, jeho hodnota pak vystoupila až na 20 tisíc dolarů ze zhruba šesti tisíc v listopadu. Za celý loňský rok zpevnil o více než 1300 procent. Začátkem ledna začala jeho hodnota klesat zhruba k sedmi tisícům. Experti se shodovali, že bitcoinová bublina splaskla. V lednu došlo v Česku k vykoupení některých grafických karet, které se pro těžbu využívají, což způsobilo růst jejich ceny.

Bitcoin samotný čelí stále větší regulaci. V lednu zakázala Jižní Korea používat anonymní bankovní účty k transakcím v digitálních měnách, aby zabránila jejich zneužívání ke kriminálním účelům, bitcoin to dočasně oslabilo. Pro větší kontrolu nad kryptoměnami se vyslovili zástupci i velkých a centrálních bank a také politici. Například zmíněná Korea zvažovala úplný zákaz obchodování s kryptoměnami.

Před opatrným investováním do kryptoměn varoval například zakladatel měny Ethereum Vitalik Buterin. "Nevkládejte do nich peníze, které si nemůžete dovolit ztratit," řekl o kryptoměnách Buterin. "Když se snažíte přijít na to, kam uložit své životní úspory, nejbezpečnější sázkou jsou tradiční investice," dodal. Ethereum je mezi digitálními měnami z hlediska tržní hodnoty světovou dvojkou po bitcoinu.

Například Google se rozhodl, že kvůli rizikovosti investování do kryptoměn zakáže na svých webových stránkách reklamu na kryptoměny a další neregulované či spekulativní finanční produkty.

Podle odborníků je investice do digitální měny bitcoin extrémně nevyzpytatelná a riziková záležitost, rozpětí odhadů budoucí ceny bitcoinu se pohybuje od nuly do desítek milionů korun.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.

Související Fotogalerie Jak vypadá těžba bitcoinu?

