Česká exportní banka a EGAP jsou Andreji Babišovi trnem v oku už delší dobu. Ve středu se mu ale podařilo otevřít dveře k reformě. Detaily nejsou známé, ale pravděpodobně bude banka spadat pod EGAP. Buď jako stoprocentní dceřiná společnost, nebo se s ní úplně sloučí.

Babiš se vrátil k plánu, který mu ještě jako ministru financí dlouho mařil tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek. Připravil ho pro něj bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka a známý ekonom Miroslav Zámečník.

"Návrh pana Kysilky je stále na stole. Je to základní varianta, od které se chceme odrazit. Je ale možné, že podle toho, jak se rozhodneme, budeme potřebovat upravit patřičné zákony. Také ještě nevíme, co nám na to řekne regulátor," komentuje současné plány náměstek ministryně financí Ondřej Landa.

Regulátorem obou institucí je Česká národní banka (ČNB). V minulosti s ní ČEB i EGAP vedly spory, které vyplývaly z konfliktu dvou různých pohledů na jejich roli. Zatímco ČNB po nich chtěla, aby v rámci regulace fungovaly jako naprosto standardní finanční instituce, stát jako jejich majitel požadoval, aby podporovaly export, a to i za ne úplně tržních podmínek.

Podle mluvčí ČNB Denisy Všetíčkové by se v případě, že by se ČEB stala dceřinou společností EGAP, na regulaci nic neměnilo, protože by nevznikla žádná nová instituce a oba subjekty by stále podléhaly regulaci.

"Pokud by mělo dojít ke sloučení ČEB a EGAP, pak by k tomu byla nutná změna příslušných právních předpisů, zejména zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zákona o bankách a zákona o pojišťovnictví," říká Všetíčková. Pak je tu podle ní ještě možnost, že by nově vzniklá instituce fungovala jako státní agentura. V takovém případě by se na ní principy bankovní ani pojišťovací regulace už vůbec nevztahovaly.

Hlavním cílem ministerstva financí při snaze ovládnout ČEB s pojišťovnou EGAP je větší kontrola nad jejich hospodařením. Do obou institucí za posledních dvanáct let formou dotací či navyšování kapitálu musel stát nalít okolo 32 miliard korun. Stále se přitom vynořují staré exportní případy jako turecká elektrárna Adularya, které si mohou vyžádat další miliardy.

I když to na záznam nechtějí komentovat, dalším akcionářským ministerstvům se ztráta podílů vůbec nelíbí. Bojí se, že by s podíly mohly přijít i o vliv. Ministerstvo zahraničních věcí by obecně chtělo větší pravomoci v oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu, v čemž se dlouhodobě pře s ministerstvem průmyslu.

A byl to právě ministr průmysl Tomáš Hüner, kdo se jako jediný na jednání vlády o převodu podílů zdržel hlasování. Všichni ostatní byli jednohlasně pro. "Z věcné příslušnosti je MPO ústředním orgánem státní správy pro zahraniční obchod, podporu exportu, gestorem exportní strategie i gestorem pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Proto by se na strategickém směřování ČEB a EGAP mělo nadále podílet, na čemž jsme se s ministerstvem financí shodli," řekl Hüner.

"Chápu, že se jim to nelíbí. Ale rozdělená akcionářská struktura postrádala smysl. Nechápu navíc, proč jsou překvapení, jednalo se o tom opakovaně," komentuje situaci náměstek ministryně financí Ondřej Landa. "K tomu, že chcete podporovat určitý typ exportu, přeci nepotřebujete být akcionářem. Podíly tam stejně byly jen na oko. Často se stávalo, že i nejmenší akcionář blokoval zbylé tři," říká Landa.

Jak bude budoucí instituce přesně vypadat, tak ministerstvo zatím neví. Už nyní ale plánuje zeštíhlení obou institucí. Zda se změny mají týkat i šéfů – tedy Karla Bureše z ČEB a Jana Procházky z EGAP, nechce Landa komentovat. "Personální obsazení bude určitě otázka. Zatím vám ale nedokážu říct, zda ke změnám dojde a zda to bude v ČEB či v EGAPu. Nicméně obě instituce mají pět členů představenstva. A to si třeba myslím, že je moc," říká.

