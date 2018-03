Na podzim se v centru Prahy otevře po kompletní rekonstrukci funkcionalistický palác bývalého obchodního domu ARA. Do budovy na rohu ulic Perlová a 28. října se vrátí pobočka banky ČSOB. Největší část prostor ale obsadí společnost HubHub, jež provozuje sdílené kanceláře. Ta tento týden oznámila vstup na český trh.

"Do rekonstrukce budovy investujeme přibližně 200 milionů korun," řekla HN Veronika Klinková, manažerka pronájmů ve společnosti ECE European City Estates. Tato rakouská rodinná firma nemovitost vlastní. "Z paláce ARA zůstane jen skelet. Děláme vše nové od oken přes technologie, výtahy až po vzduchotechniku. Palác ARA bude také jedinou komerční budovou v centru Prahy s neonovým podsvícením," dodala Klinková. Památkáři investorovi podsvícení povolili, protože ho měl dům na fasádě původně.

Budova jako taková není památkově chráněná, ale odborníky velmi oceňovaná. Mezi její zajímavosti patří ocelová skeletová konstrukce. "Tato konstrukce obstála i během požáru, který nedokončenou budovu postihl," upozornil historik architektury Zdeněk Lukeš. Dům byl postaven v letech 1930-31 a autorem původního návrhu je významný pražský architekt Milan Babuška. "Jde o velmi kvalitní příklad meziválečné architektury ve stylu funkcionalismu s prvky art deco a expresionismu," popsal Lukeš.

Palác ARA byl podle Lukeše ve své době moderním obchodním domem. Po rekonstrukci nezabere celé přízemí domu pobočka ČSOB, ale nově si část prostor pronajme ještě prodejna iWant značky Apple a obchod s přírodní kosmetikou. "Rekonstrukce domu by měla být dokončena v srpnu 2018," uvedla Klinková s tím, že obchodníci plánují otevřít před Vánocemi.

"Pobočka ČSOB by se do původních prostor mohla vrátit v říjnu nebo listopadu 2018," uvedla Michaela Průchová z tiskového oddělení ČSOB. "Celá pobočka by kromě nového designu měla mít také několik novinek z oblasti IT technologií," doplnila.

Za pronájem obchodních ploch v budově vlastník požaduje v průměru více než 100 eur za metr čtvereční a měsíc, přičemž platí, že čím menší jednotka, tím je nájemné vyšší. Nájemné kanceláří vychází podle Klinkové průměrně na 18 eur za metr čtvereční a měsíc, v nejexkluzivnějším posledním poschodí (obrázek) stojí 18,50 eura.

Popisek: Vizualizace posledního patra paláce. Popisek: Vizualizace posledního patra paláce. Foto: ECE European City Estates

Největším nájemcem historického domu však bude coworkingové centrum společnosti HubHub. V paláci ARA obsadí přes 2700 metrů čtverečních. Bude tak větší pobočkou než první český HubHub v ulici Na Příkopě 14, jenž má otevírat v létě. Vedle 250 pracovních míst budou lidé v centru na Příkopě moci využívat i velkou terasu či prostor pro workshopy.

"Nevytváříme jen prostor pro komunitu mladých podnikatelů a jejich nápady, ale i místo, kde se setkávají inspirativní lidé a talenty," uvedla Natália Kisková, manažerka projektu HubHub. Cílem je propojovat start-upy a zavedené firmy a podporovat jejich spolupráci, podotkla Kisková, dcera slovenského prezidenta Andreje Kisky.

